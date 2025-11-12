México

Aseguran que Nodal no se quiere casar por la iglesia con Ángela Aguilar tras declaración evasiva: “Ni poca emoción”

Tras la invitación pública que la cantante hizo a su ceremonia eclesiástica prevista para mayo del próximo año, el sonorense no se vio muy ilusionado

Las palabras de Christian Nodal durante un reciente encuentro con la prensa han intensificado la conversación digital en torno a su boda religiosa con Ángela Aguilar.

Tras la invitación pública que la cantante hizo a su ceremonia eclesiástica prevista para mayo del próximo año, el sonorense fue interrogado por periodistas en Las Vegas, Nevada, durante los eventos de los Grammys. Su respuesta, “Ya estoy casado ¿de qué hablan? Ah, la boda... claro... sí”, fue interpretada por una parte considerable de los usuarios en redes como una muestra de desinterés sobre la realización de la boda por iglesia.

La reacción de Nodal, que incluyó una breve y esquiva declaración donde afirmó que la celebración “sería bien mexicanota”, generó cientos de comentarios en plataformas digitales. Numerosos internautas señalaron la falta de entusiasmo del artista y los mensajes se llenaron de críticas a su actitud.

“La manera tan fría en la que respondió confirma lo poco que le importa la boda religiosa”. “Cero emoción, está clarísimo que Nodal no quiere casarse en la iglesia con Ángela”, se puede leer en redes.

La invitación pública de Ángela Aguilar a su boda religiosa

El anuncio original fue realizado por Ángela Aguilar ante sus seguidores, quienes presenciaron un momento poco usual en el que la artista los invitó de forma abierta: “¡Van a ir a mi boda? Me voy a casar... en mayo. Por la iglesia”, aseguró la hija de Pepe Aguilar. La joven cantante confirmó que los preparativos para el enlace eclesiástico ya están en curso.

La invitación pública tuvo impacto inmediata y provocó nuevas olas de comentarios en redes. Críticos y simpatizantes de la pareja se enfrentaron en torno a la autenticidad y la estabilidad del matrimonio de Nodal y Aguilar, considerada una de las relaciones más polémicas del espectáculo mexicano por su rapidez y particulares circunstancias.

La pareja, que contrajo matrimonio civil el pasado 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas situada en Amacuzac, Morelos, acumula más de dos años de relación pública, lo que ha sido aprovechado en los últimos meses para enfocar la atención mediática sobre ambos.

La boda civil de Nodal y Ángela Aguilar

El evento en Morelos, al que asistieron solo familiares y amigos cercanos, contó con la participación de figuras como Marc Anthony y Nadia Ferreira en el rol de padrinos. El padre de la novia, Pepe Aguilar, acompañó a Ángela durante el ingreso al altar, mientras que las autoridades del Registro Civil del municipio confirmaron oficialmente la unión de la pareja.

La discreción que marcó la ceremonia civil no consiguió detener la ola de comentarios negativos sobre la legitimidad y el trasfondo del enlace. La pareja tampoco ha dado entrevistas conjuntas en profundidad sobre sus motivos para elegir la vía religiosa y suelen evitar detallar aspectos de su vida en común.

Nodal elude detalles sobre la boda y la gira de Ángela Aguilar

Durante su estancia en Las VegasChristian Nodal fue también cuestionado sobre la gira “Libre Corazón” de su esposa en Estados Unidos. Se limitó a declarar: “Ángela es una gran artista y tiene un gran... público”. La escasez de información y el tono reservado de Nodal han alimentado versiones encontradas acerca de la solidez de la relación.

La boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal se convierte así en un nuevo foco mediático y de especulación pública. La polémica en redes continúa alimentada por el contraste entre la emoción de la cantante y la actitud discreta, incluso fría, del intérprete de música regional. Por ahora, la fecha marcada es mayo del próximo año, y queda por verse si en los próximos meses alguno de los protagonistas ofrecerá declaraciones más detalladas.

