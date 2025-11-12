México

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

La periodista actualmente cuenta con medidas de protección estatales para asegurar su integridad

Guardar
Adela Navarro durante la presentación
Adela Navarro durante la presentación del informe 2022 de la organización Artículo 19 en el Museo de Memoria y Tolerancia.

La periodista y codirectora del Semanario ZETA, Adela Navarro Bello, denunció que a partir de la publicación “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, y la irrupción de Manuel Cisneros Romero en las oficinas del semanario en Baja California, acompañado de escoltas y portando un arma, ha estado recibiendo una ola de comentarios negativos y lo que podría ser una campaña de desprestigio.

Lo anterior es importante mencionar, ya que según la organización Article 19, desde el año 2000 a la fecha se han registrado 174 asesinatos de periodistas, de los cuales ocho han tenido lugar durante los primeros 407 días de gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista con Infobae México, la periodista relató que el empresario llegó a las instalaciones por la publicación de la investigación en la que se vincula a su hijo, Omar Cisneros Salcedo, con el crimen organizado, y exigió a la codirectora del medio que le presentara pruebas de las acusaciones sin embargo, ella no se encontraba en las oficinas.

Así luce la fachada del
Así luce la fachada del diario fronterizo. (Crédito: Google Maps)

“Yo no estaba en la oficina ese día, pues como directora del semanario dedico unos días a la cuestión editorial y otros días a la cuestión administrativa”, aseguró.

Durante el incidente, uno de los acompañantes de Cisneros Romero divulgó públicamente la dirección de Navarro, incrementando el nivel de amenaza contra la periodista y su equipo, por ello se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por amenazas y otra más ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violencia mediática y digital.

Además, Navarro Bello destacó que nunca recibió una solicitud formal de derecho de réplica ni contacto previo por parte del empresario, sino que se enteró luego de que Cisneros Romero llegara con medios de comunicación a las instalaciones y que además difundiera su domicilio. Tras los hechos, el mecanismo de protección estatal otorgó resguardo tanto a Navarro como a las instalaciones del medio.

Además, subrayó que este caso ha marcado una diferencia por la agresividad digital vivida tras los “en vivos” y pronunciamientos públicos del empresario. “Siempre hemos hecho periodismo de investigación, no exentos de amenazas, pero no en este grado de agresividad digital”, señaló.

Por otra parte, mencionó la posibilidad de que dichos actos se puedan tratar de una estrategia para desacreditar tanto su labor como la del Semanario Zeta. “Sí, esa impresión nos da porque a raíz de los en vivos que realizó, se vino una ganada de insultos”, puntualizó.

Adela Navarro, directora del semanario
Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijauana se pronunció contra los ataques de AMLO a sus colegas en la conferencia mañanera FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El reportaje en cuestión, firmado bajo el nombre de “Investigaciones Z”, retoma únicamente las líneas de investigación que la Fiscalía General del Estado de Baja California mantiene activas. Entre ellas se incluyen un litigio entre familias, posibles casos de extorsión o cobro de piso, y vínculos con el crimen organizado y cárteles inmobiliarios.

Navarro recalcó que “no tenemos la capacidad ni la autoridad para investigar como ministerio público, publicamos la información que proveen las autoridades”, por lo que según su testimonio, han pedido a la Fiscalía del estado que le sean proporcionadas estas indagaciones a Manuel Cisneros Romero, padre de Omar Cisneros, quien fue asesinado el pasado 18 de octubre en Ensenada.

Por otra parte, mencionó que a pesar de recibir apoyo de organismos dedicados a la protección de periodistas, como lo son Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, existe una marcada desigualdad respecto al acceso de protección entre periodistas y actores económicos o políticos.

Navarro reiteró que el semanario no ha dejado de cubrir los avances en el caso Cisneros, consultando además a la fiscalía para responder públicamente que las versiones investigadas son oficiales. Además, expresó que seguirá ejerciendo el periodismo de investigación en temas de corrupción, crimen organizado y extorsión, pese al clima de hostilidad y añadió: “No nos gustaría ser parte de la nota, sino los entrevistadores. Pero lo tenemos que hacer para protegernos y para que la sociedad sepa en qué condiciones estamos haciendo nuestro trabajo”, finalizó.

Temas Relacionados

Adela NavarroBaja CaliforniaViolencia digitalAgresiones contra periodistasCJNGNarco en México

Más Noticias

¿Cómo hacer galletas de avena saludables con solo 5 ingredientes?

Descubre cómo transformar alimentos simples en una opción versátil, ideal para compartir y conservar, que se adapta a diferentes gustos

¿Cómo hacer galletas de avena

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

Cristóbal Castañeda Caramillo, secretario de seguridad estatal informó de la presencia de elementos de seguridad en la frontera con Michoacán para evitar el ingreso de grupos delictivos

Estos municipios entre Edomex y

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

La representante mexicana se ganó el apoyo internacional tras su contundente respuesta al director del certamen, posicionándose como una de las favoritas para la gran final en Bangkok, Tailandia, este 21 de noviembre

Así puedes votar por la

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo es el último día de pagos para noviembre y diciembre

Las beneficiarias de este programa social recibirán el apoyo final del año en estas fechas

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

El cantante de corridos tumbados fue desviado por condiciones climatológicas

¿Me toca reembolso? qué pasa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos municipios entre Edomex y

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Así puedes votar por la

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

El Frankenstein que no fue: él es Andrew Garfield, el actor que iba a interpretar a la criatura en el proyecto de Guillermo del Toro

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?