México

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

Según información obtenida por Infobae México, los detenidos son miembros del CJNG

Autoridades informaron que durante una serie de operativos realizados entre el 6 y el 9 de noviembre de este año, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a 5 presuntos delincuentes que entre sus actividades se dedicaban a la extorsión de agricultores limoneros, además, se logró el aseguramiento de armas y munición.

Estas acciones, según información oficial, forman parte de las estrategias presentadas en el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Autoridades informaron que las detenciones y los aseguramiento fueron realizados en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo.

De acuerdo con informes, a los 5 presuntos delincuentes detenidos en Buenavista, se les relaciona con diversas acciones ilegales en la Región de Tierra Caliente.

Entre las actividades imputadas se encuentra la extorsión a productores de limón, así como el establecimiento de cobros a comercios de la zona.

Además, también se les relacionan con múltiples homicidios ocurridos en ese territorio y con la distribución de sustancias ilícitas.

Sobre la relación de los detenidos con grupos delincuenciales que operan en la zona, fuentes consultadas por Infobae México refieren que los 5 presuntos delincuentes forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades han identificado a los capturados como Juan “N”, conocido como “El Vaquero”; Manuel “N”, apodado “Bamban”; y Guillermo “N”, alias “El Memo”. Junto a ellos, se detuvo a dos menores de edad, Eduardo “N”, apodado “El Sana”, y Cristian “N”, conocido como “El Güero”.

Objetos asegurados a los detenidos
Objetos asegurados a los detenidos en Buenavista, Michoacán. Crédito: Especial

Durante la detención, las imágenes captadas permitieron observar que uno de los chalecos incautados portaba la inscripción CJNG, asociada de manera directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este grupo delictivo, conocido por su presencia establecida en diferentes estados del país, ha sido vinculado reiteradamente a actividades ilícitas de gran escala.

Por último, otros informes oficiales señalan que en el operativo de detención también participó la Guardia Civil.

Primeros resultados del Plan Michoacán

Durante los operativos en los tres municipios antes señalados, autoridades informaron que se aseguró lo siguiente:

Armamento asegurado en acciones del
Armamento asegurado en acciones del Plan Michoacán. (GN)
  • 20 armas de fuego
  • 3 granadas
  • 1 lanzagranadas
  • 129 cargadores
  • 5 mil 918 cartuchos
  • 330 kg de presunta droga sintética
  • 52 kg de material explosivo
  • 7 vehículos
  • 3 motocicletas
  • Equipo táctico

Las autoridades han reiterado su compromiso de colaboración interinstitucional con el objetivo de debilitar las operaciones criminales en la región y salvaguardar la integridad de las familias en Michoacán.

En palabras difundidas tras exponer los resultados, se enfatizó: “Seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las operaciones criminales y proteger a las familias michoacanas”.

Este enfoque coordinado busca reducir el control de los grupos delincuenciales sobre las comunidades locales y restablecer condiciones de seguridad para los habitantes.

