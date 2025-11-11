Afirman que Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con integrante de ‘Vaselina con Timbiriche’

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La noticia del proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha generado una oleada de especulaciones y versiones encontradas sobre las causas que llevaron a la ruptura de uno de los matrimonios más mediáticos del espectáculo latino.

Mientras la actriz confirmó que la separación la tomó por sorpresa, surgieron acusaciones de presunta infidelidad que han reavivado el interés público en torno a la pareja.

En el centro de la controversia se encuentra la afirmación de la periodista Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, quien aseguró que Angélica Vale habría mantenido una relación sentimental con un bailarín de la obra ‘Vaselina con Timbiriche’ durante su estancia en México por compromisos laborales.

Según Chamonic, la actriz habría iniciado este romance hace aproximadamente un año, coincidiendo con su participación en la mencionada producción teatral y la grabación del programa de televisión Juego de Voces en territorio mexicano.

La periodista Chamonic señala que Angélica Vale habría iniciado una relación sentimental con un bailarín durante su estancia en México (Instagram: @erikrubin)

“Según me dicen, Angélica Vale, habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de ‘Vaselina’. Recordemos que ella estuvo pasando mucho tiempo en México, grabando un programa de televisión y aparte estuvo en la obra ‘Vaselina”, dijo.

La periodista sostuvo que esta situación motivó a Otto Padrón a abandonar el hogar y a iniciar el trámite de divorcio, solicitando en su demanda que no se divulguen detalles sobre “parejas pasadas o actuales”.

Chamonic también señaló que Otto Padrón estaría bien asesorado legalmente y advirtió que, si Angélica Vale no actúa con cautela, podría incluso perder el derecho a recibir manutención.

Acusaciones de infidelidad y versiones encontradas rodean la ruptura de Angélica Vale y Otto Padrón tras más de una década juntos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

Además, recordó que el matrimonio se celebró bajo el régimen de bienes separados, por lo que no habría patrimonio común que repartir, salvo la estrella de Angélica Vale en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento que, según la periodista, Otto Padrón ayudó a gestionar como parte de la organización responsable de otorgar dichas distinciones.

“Por eso el Sr. Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio; en el que pide no divulgar lo que sucedió. Está bien asesorado y si ella se descuida ni manutención le dará; aparte ellos estaban casados por bienes separados así que no hay nada que repartir, a menos que se repartan la estrella de Angélica Vale, que Otto le ayudó a conseguir, pues les cuento que él es parte de la organización que da las ‘Estrellas’ en el Paseo de la fama en Hollywood”.

Otto Padrón propone custodia compartida y residencia principal con Angélica Vale para sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás (Instagram: Angélica Vale)

Otro aspecto relevante es que Padrón es presidente de la emisora donde Vale conduce su programa de radio, lo que lo convierte en su superior jerárquico en ese ámbito profesional.

“Aparte él es el presidente de la radio donde ella tiene su programa de radio, por lo tanto él es su jefe”, mencionó Chamonic.