La Granja VIP: quiénes son los peones de la quinta semana

Se designaron cuatro nuevos peones para la semana. (La Granja VIP)

La dinámica semanal de La Granja VIP vivió un giro inesperado en la selección de sus peones, tras incorporar por primera vez la participación directa del público en la elección de uno de sus integrantes. Durante la reciente gala, se anunció que el público tendría la posibilidad de elegir a uno de los peones, mientras que los otros tres serían seleccionados por el voto de los propios granjeros. Este cambio amplió la interacción con la audiencia y modificó el habitual proceso interno de selección.

Sergio Mayer Mori resultó elegido por la audiencia como peón de la semana, consolidando el impacto de los seguidores en la estructura del programa. Al conocer el resultado, Mayer Mori expresó con naturalidad: “ya lo sabía”, frase que reflejó su aceptación ante la decisión popular. Esta declaración quedó anclada a un ambiente de competencia en el que cada voto define el rumbo de los participantes.

Por primera vez algunos peones fueron elegidos por el público. (Captura de pantalla YouTube)

Los tres cupos restantes fueron designados mediante la tradicional votación entre los granjeos. En esta dinámica, cada participante emitió un voto y quienes sumaron más nominaciones ocuparon los roles de peones. Así, se anunció que Alfredo Adame, Kim Shantal y Eleazar Gómez completarían el equipo de peones durante la quinta semana.

La responsabilidad diaria de estos cuatro integrantes incluye levantarse a primera hora para atender las necesidades de los animales y preparar el desayuno al resto de los residentes. Las tareas asignadas demandan disciplina y adaptación en un entorno marcado por el escrutinio constante de la audiencia y la convivencia con reglas estrictas.

Con este esquema, la quinta semana de La Granja VIP inicia tras una noche llena de controversia. Pues la transmisión del reality inició con la salida voluntaria de Lola Cortés, quien decidió abandonar la granja debido a que busca priorizar su salud mental.

Adame y Eleazar se mostraron relajados en su regreso al granero. (Captura de pantalla YouTube)

“Quiero pedir una disculpa a todos los involucrados por mi decisión, pero esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Al contrario, esta decisión es para continuar en los escenarios, pero tengo que curarme, tengo que sanar. Me necesito ir”, declaro Lola.

Finalmente la jornada del 9 de noviembre cerro la eliminación de Jawy Méndez, quien se encontraba en la tabla de nominación. Por lo tanto el influencer se convirtió en el cuarto expulsado de la granja.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes