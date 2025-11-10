México

La Granja VIP: quiénes son los peones de la quinta semana

Por primera vez el público tuvo la oportunidad de elegir a algunos peones en el reality show

Guardar
Se designaron cuatro nuevos peones
Se designaron cuatro nuevos peones para la semana. (La Granja VIP)

La dinámica semanal de La Granja VIP vivió un giro inesperado en la selección de sus peones, tras incorporar por primera vez la participación directa del público en la elección de uno de sus integrantes. Durante la reciente gala, se anunció que el público tendría la posibilidad de elegir a uno de los peones, mientras que los otros tres serían seleccionados por el voto de los propios granjeros. Este cambio amplió la interacción con la audiencia y modificó el habitual proceso interno de selección.

Sergio Mayer Mori resultó elegido por la audiencia como peón de la semana, consolidando el impacto de los seguidores en la estructura del programa. Al conocer el resultado, Mayer Mori expresó con naturalidad: “ya lo sabía”, frase que reflejó su aceptación ante la decisión popular. Esta declaración quedó anclada a un ambiente de competencia en el que cada voto define el rumbo de los participantes.

Por primera vez algunos peones
Por primera vez algunos peones fueron elegidos por el público. (Captura de pantalla YouTube)

Los tres cupos restantes fueron designados mediante la tradicional votación entre los granjeos. En esta dinámica, cada participante emitió un voto y quienes sumaron más nominaciones ocuparon los roles de peones. Así, se anunció que Alfredo Adame, Kim Shantal y Eleazar Gómez completarían el equipo de peones durante la quinta semana.

La responsabilidad diaria de estos cuatro integrantes incluye levantarse a primera hora para atender las necesidades de los animales y preparar el desayuno al resto de los residentes. Las tareas asignadas demandan disciplina y adaptación en un entorno marcado por el escrutinio constante de la audiencia y la convivencia con reglas estrictas.

Con este esquema, la quinta semana de La Granja VIP inicia tras una noche llena de controversia. Pues la transmisión del reality inició con la salida voluntaria de Lola Cortés, quien decidió abandonar la granja debido a que busca priorizar su salud mental.

Adame y Eleazar se mostraron
Adame y Eleazar se mostraron relajados en su regreso al granero. (Captura de pantalla YouTube)

“Quiero pedir una disculpa a todos los involucrados por mi decisión, pero esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Al contrario, esta decisión es para continuar en los escenarios, pero tengo que curarme, tengo que sanar. Me necesito ir”, declaro Lola.

Finalmente la jornada del 9 de noviembre cerro la eliminación de Jawy Méndez, quien se encontraba en la tabla de nominación. Por lo tanto el influencer se convirtió en el cuarto expulsado de la granja.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Manola Díez
  6. Kike Mayagoitia
  7. Lis Vega
  8. Eleazar Gómez
  9. La Bea
  10. Sergio Mayer Mori
  11. Fabiola Campomanes

Temas Relacionados

La Granja VIPKim ShantalSergio Mayer MoriEleazar GómezAlfredo Adamemexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

El mando policiaco fue detenido junto con al menos cinco agentes de su corporación, acusados de presuntos nexos con el brazo del CJNG

Detienen al director de la

‘¿Quién es la Máscara?’ Quiénes fueron los personajes eliminados

Las celebridades detrás de la máscara sorprendieron a los investigadores al revelar su identidad

‘¿Quién es la Máscara?’ Quiénes

Lolita Cortés habló por primera vez sobre su abrupta salida de La Granja VIP

La actriz abandonó voluntariamente el reality show provocando gran sorpresa para sus compañeros y la audiencia

Lolita Cortés habló por primera

Seguro de Desempleo en CDMX: cómo registrarse hoy 10 de noviembre para recibir 3,439 pesos

El apoyo por hasta por tres meses es para quienes hayan perdido su empleo formal desde enero de 2023

Seguro de Desempleo en CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al director de la

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

ENTRETENIMIENTO

‘¿Quién es la Máscara?’ Quiénes

‘¿Quién es la Máscara?’ Quiénes fueron los personajes eliminados

Lolita Cortés habló por primera vez sobre su abrupta salida de La Granja VIP

Jawy Méndez habla sobre su salida de La Granja VIP como cuarto eliminado

La Granja VIP: Quién fue el cuarto eliminado del reality

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón: revelan detalles de la demanda

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador