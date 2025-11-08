¿Quién era Alison Montaño, Señorita Teocaltiche que falleció en un trágico accidente?

Alison Montaño Guerrero. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La comunidad de Teocaltiche, en la región de Los Altos Norte de Jalisco, vive un profundo duelo tras el repentino fallecimiento de Alison Montaño Guerrero, joven de 21 años y recientemente coronada como Señorita Teocaltiche 2025. La noticia, confirmada por autoridades municipales y educativas, ha generado una ola de condolencias y homenajes espontáneos en todo el municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente en el que perdió la vida la joven ocurrió la mañana de este viernes 7 de noviembre, en el kilómetro 27 de la carretera Teocaltiche–Jalostotitlán. En el vehículo viajaba acompañada de Eduardo Siveriano, quien también falleció en el lugar.

Según las autoridades, el automóvil Nissan March rojo en el que se desplazaban colisionó de frente contra un camión de carga tipo torton que circulaba en sentido contrario. El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes murieron de manera instantánea. Personal de Protección Civil y Bomberos de Teocaltiche utilizó herramientas hidráulicas para liberar los cuerpos, mientras la vía permaneció cerrada durante varias horas para permitir las labores de rescate y el levantamiento de indicios.

Las autoridades ministeriales informaron que se investigan las causas del choque y las posibles condiciones de riesgo en ese tramo carretero, conocido por su alta incidencia de accidentes viales.

El Ayuntamiento de Teocaltiche compartió sus condolencia tras el fallecimiento de Alison Montaño. Foto: (Ayuntamiento de Teocaltiche)

La confirmación oficial del fallecimiento fue emitida a través de un comunicado del Ayuntamiento de Teocaltiche, encabezado por la presidenta municipal María Guadalupe López Moreno, quien expresó sus condolencias a la familia Montaño Guerrero.

“Ella no solo cautivó con su belleza, sino que también demostró ser una joven ejemplar, portadora de grandes valores. Su legado deja una huella imborrable de alegría, empatía y dedicación, convirtiéndose en un verdadero orgullo para nuestro municipio”, señaló la administración municipal.

La publicación del Ayuntamiento generó una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales. Vecinos, amigos y autoridades locales recordaron a Alison como una joven alegre, comprometida y generosa.

El Centro Universitario de los Altos (CUALTOS), de la Universidad de Guadalajara, donde Alison cursaba simultáneamente las licenciaturas en Psicología y Educación, también lamentó su fallecimiento mediante un mensaje institucional.

“La comunidad del Centro Universitario de los Altos lamenta el sensible fallecimiento de nuestra estudiante Alison Montaño. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, expresó la casa de estudios.

Amigos y vecinos no solo destacaron su belleza, sino su carisma y labor social en la comunidad de Teocaltiche. Foto: (Captura de pantalla)

Asimismo, el Consejo de Turismo de los Altos de Jalisco y la Dirección de Turismo de Teocaltiche se unieron al luto, reconociendo su participación como representante de la belleza, el talento y la identidad regional.

Alison Montaño había sido coronada Señorita Teocaltiche 2025 apenas el 30 de octubre, durante las festividades locales. Su elección fue ampliamente celebrada por la comunidad, que la identificaba no solo por su carisma, sino por su participación en proyectos sociales y educativos.

Durante su coronación, pronunció un mensaje que hoy ha sido retomado por amigos y medios locales: “La verdadera belleza no se mide en coronas ni en vestidos, sino en la capacidad de mirar al otro con respeto y con amor.”

Mientras las autoridades estatales continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, la población de Teocaltiche prepara homenajes y actos conmemorativos en su honor. Su fallecimiento ha dejado un vacío profundo en una comunidad que la vio crecer y que hoy la despide recordando su entusiasmo, su compromiso y su ejemplo de vida.