Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

La presentadora Joanna Vega Biestro denunció en Sale el Sol que ha recibido amenazas de muerte por opinar sobre el caso de Crista y Gala Montes. (Foto: Sale el Sol, YouTube)

La conductora Joanna Vega-Biestro enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la repentina muerte de su padre, Alejandro Vega Tora, ocurrida la mañana del jueves 6 de noviembre.

La noticia, que sorprendió a colegas y televidentes, fue anunciada en vivo por su compañera Ana María Alvarado durante la transmisión de Sale el Sol, generando una mezcla de lágrimas y solidaridad en el foro.

Todo parecía transcurrir con normalidad en el matutino, con Joanna disfrutando la visita de su amiga Dalílah Polanco; sin embargo, pocos minutos antes de concluir la emisión, la producción la llamó urgentemente.

Poco después, Ana María Alvarado, visiblemente afectada, apareció en pantalla para dar la noticia: “Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para… Ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”.

Joanna Vega Biestro reaparece en redes sociales

(IG: @imagentvmx)

Al finalizar el día y tras algunas horas de silencio, Joanna recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una imagen en la que aparecen juntos sus padres, acompañada por un mensaje breve y desgarrador.

“Finalmente juntos. Qué fortuna haberlos tenido como papás, la vida me dio a los mejores”.

El post, acompañado de la canción “Tears in Heaven” de Eric Clapton, sirvió como una despedida íntima y resignada ante una pérdida que tomó por sorpresa incluso a quienes sabían de los problemas de salud que enfrentaba el señor Vega Torra.

Ana María Alvarado, al ampliar la noticia en su canal de YouTube, aportó más detalles sobre el fallecimiento: “Tuvo la muerte de los justos, mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió, descanse en paz. El señor estaba enfermo, estaba bien, pero pues allá arriba mandan”, reveló la periodista, mostrando empatía y respeto por el difícil momento de su compañera.

Joanna Vega-Biestro rompe el silencio tras la muerte de su papá. (Instagram)

La reacción del público no se hizo esperar. Mensajes de apoyo y solidaridad inundaron las redes sociales de Joanna Vega-Biestro, quien se ha posicionado en los últimos años como una de las comunicadoras más queridas de la televisión mexicana.

Desde luego también aparecieron comentarios en redes sociales que sobre todo ligaron esta noticia con la amistad de Joanna y Dalílah Polanco. Muchos recordaron como, presuntamente, Polanco se mostró insensible ante la muerte del padre de Mar Contreras al interior de La Casa de los Famosos México.

Por tanto, Polanco tomó sus redes sociales para pedir que le dieran mucho amor a su amiga: “Estoy ahorita llegando a mi casa y me di el permiso de hacer este live para pedirles de todo corazón que le manden amor. Que así como hubo personas que se atrevieron a hacer leña del árbol caído,que se note el amor maravilloso que podemos brindarle a una persona cuando la necesita”.