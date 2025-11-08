México

Clima del 8 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 8 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 8 de noviembre

Una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos con posibles descargas eléctricas en el sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo; así como lluvias aisladas en el occidente de México.

En el resto de la República Mexicana se mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (región Olmeca) y Tabasco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California y Coahuila. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Gobierno de Sheinbaum reafirma su compromiso por la salud en México ante Cámara de Diputados

En comparecencia, David Kershenobich, secretario de Salud, destacó un incremento del valor destinado a su sector en el Presupuesto de Ingresos 2026

Gobierno de Sheinbaum reafirma su

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 8 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

Protección Civil comparece ante Congreso CDMX: plantea reforzar seguridad ante desastres

Myriam Urzúa presentó los avances en su área durante el primer año de gobierno de Clara Brugada

Protección Civil comparece ante Congreso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano captura a cinco

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Los mejores filmes de Prime

Los mejores filmes de Prime Video México para ver en cualquier momento

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

La película más vista en Prime Video México HOY

DEPORTES

El regreso de Zendejas ante

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri