Clima del 8 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 8 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 8 de noviembre

Una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos con posibles descargas eléctricas en el sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo; así como lluvias aisladas en el occidente de México.

En el resto de la República Mexicana se mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (región Olmeca) y Tabasco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California y Coahuila. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.