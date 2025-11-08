Alexa Zuart convierte el aguinaldo en un hit navideño para todos los “godínez” mexicanos

La canción satírica sobre el aguinaldo conquista redes por su toque realista y su ritmo contagioso.

La comediante y standupera Alexa Zuart se volvió viral en redes sociales al lanzar una canción que refleja, con humor y ritmo, todo lo que viven las familias mexicanas en la época más esperada (y estresante) del año: la llegada del aguinaldo y las fiestas decembrinas.

Su tema, titulado “Quiero mi aguinaldo ya”, se ha convertido en el nuevo himno no oficial de todos los godínez, maquileros y oficinistas que cuentan los días para recibir ese dinero sagrado que, seamos sinceros, desaparece más rápido que el sueldo del 15.

Con frases como “Salgo de mi casa mucho antes que el sol. Mi jefe ni se entera que mi casa se inundó” o “Si me atraso un minuto, RH me descuenta”, Zuart mezcla sátira y realidad laboral con el ingenio que la caracteriza. La rola, acompañada de un toque navideño y un baile digno de posada, ya es tendencia por capturar la esencia del trabajador mexicano que sueña con el aguinaldo mientras planea cómo gastarlo antes de que llegue enero.

Con humor y crítica social, Alexa Zuart crea el tema más divertido (y dolorosamente cierto) del año.

En su canción, Alexa no solo canta al sufrimiento del empleado promedio, sino también al clásico drama familiar de fin de año. Con estrofas como “Ya llegó la Navidad, ya se pelearon mis tíos y yo me voy a ir a beber con los peces en el río”, la standupera retrata esas reuniones navideñas donde nunca faltan las indirectas, los terrenos de la abuela en disputa y el tío que promete no tomar… pero termina cantando El Rey con el karaoke.

Además, Zuart no perdona ni al jefe que “anda alegre y dadivoso” solo en diciembre, ni a las posadas que “nomás sirven para gastar y fingir ambiente laboral”. En resumen, la canción se siente como un villancico hecho por alguien que ya sobrevivió tres intercambios, dos fiestas de oficina y una tanda.

Su nueva canción se volvió tendencia por reflejar la realidad de millones de trabajadores mexicanos.

En TikTok y YouTube, miles de usuarios celebraron el estreno de la canción, describiéndola como “la más honesta de la temporada”. Comentarios como “Esta rola va para el top 10 de música que no van a dejar poner en la maquila” o “Si todavía no tienes árbol en tu casa, TEN PINO JAJAJAJA” acompañaron la publicación, junto con memes, duetos y hasta coreografías improvisadas.

Otros reconocieron el talento de Alexa Zuart, destacando su versatilidad: “Ya se había tardado en sacar música esta maestra que es una artista completa. Máximo respeto”.

Más allá de la broma, la canción refleja una realidad que todos los mexicanos comparten cada diciembre: la espera por el aguinaldo y el dilema de cómo sobrevivir después. Entre gastos, regalos y villancicos, Zuart convierte las quejas cotidianas en carcajadas y logra que su tema suene tanto en las oficinas como en las posadas familiares.

Porque, al final, “Quiero mi aguinaldo ya” no solo es una canción: es un grito colectivo que une a todo México en una sola voz… justo antes de que empiecen los pleitos por los terrenos de la abuela.