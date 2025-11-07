Fuerte cruce en “Hoy”, Galilea Montijo desafía a Ema Pulido por comentarios sobre el cuerpo de Kunno

Galilea Montijo y Ema Pulido protagonizan tenso momento en televisión. Fotos: Hoy-Televisa

Galilea Montijo y Ema Pulido tuvieron un intercambio de opiniones en el programa Las estrellas bailan en Hoy, momento que adquirió notoriedad rápidamente en redes sociales.

El episodio se originó durante la presentación de Kunno y Rosa Caiafa, exintegrante de La casa de los famosos All-stars”. La jueza reconoció los avances de Kunno como participante, pero hizo una observación directa sobre su físico.

“Vas mejorando, pero veo también que sigues sin tener esa consistencia en tu cuerpo, está como suelto tu abdomen. Te lo he dicho todas las veces. Lo que tienes que hacer es activarlo, no soltarlo, tienes que activar tus músculos. Si se lo pueden tapar mejor, porque no se ve bonito”, comentó Pulido.

Galilea Montijo defiende a Kunno y pide respeto ante las opiniones sobre el aspecto físico de los participantes.(Programa Hoy, Instagram)

Galilea Montijo abre debate con Em Pulido tras comentari sobre Kunno

El creador de contenido respondió en el mismo espacio televisivo y manifestó que las observaciones respecto a su aspecto físico le generaron inseguridades, pues considera incorrecto emitir opiniones de cuerpos ajenos.

“Opinar de los cuerpos ajenos no es correcto, esta semana fue pesada para mí porque muchas inseguridades que tenía regresaron. Sé que sí podemos hablar de la técnica, pero criticar el cuerpo ajeno y tener consecuencias no está bien porque sí sentí un ataque a mi físico”, expresó el influencer.

La reacción de Kunno recibió apoyo en el foro y ocasionó la intervención de la conductora Galilea Montijo, quien pidió respeto ante la crítica sobre el cuerpo del participante y cuestionó a Ema Pulido.

“La otra vez usted le dijo que se tapara, usted le dijo que se tapara porque se veía aguado y no está padre, porque todo mundo estamos aguados. Sí, estamos aguados todo mundo, menos Rosa que es de otro mundo", dijo con su característico sentido del humor.

Kunno expresa que las críticas a su cuerpo en televisión le provocan inseguridades y afectan su bienestar emocional. (IG: @programahoy)

Ema Pulido no apoya la postura de Kunno y Galilea Montijo

Por su parte, la jueza aclaró que su comentario referido al abdomen de Kunno tenía un enfoque técnico sobre la disciplina de baile, y no estaba de acuerdo con su postura.

“Yo no estoy de acuerdo porque con qué trabajas ahí, con el cuerpo. No es una crítica mala, simplemente es ponte más abusado”, respondió, dejando al descubierto la diferencia de perspectivas al interior del jurado y el equipo de conducción.

El incidente logró gran viralidad en redes sociales y reavivó la discusión sobre la responsabilidad al emitir juicios respecto al aspecto físico dentro de programas con alta exposición mediática, como lo es Las Estrellas Bailan en Hoy.