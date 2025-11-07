México

Fuerte cruce en “Hoy”, Galilea Montijo desafía a Ema Pulido por comentarios sobre el cuerpo de Kunno

Un intercambio de opiniones entre la conductora y la jueza durante una emisión en vivo desató debate

Guardar
Galilea Montijo y Ema Pulido
Galilea Montijo y Ema Pulido protagonizan tenso momento en televisión. Fotos: Hoy-Televisa

Galilea Montijo y Ema Pulido tuvieron un intercambio de opiniones en el programa Las estrellas bailan en Hoy, momento que adquirió notoriedad rápidamente en redes sociales.

El episodio se originó durante la presentación de Kunno y Rosa Caiafa, exintegrante de La casa de los famosos All-stars”. La jueza reconoció los avances de Kunno como participante, pero hizo una observación directa sobre su físico.

“Vas mejorando, pero veo también que sigues sin tener esa consistencia en tu cuerpo, está como suelto tu abdomen. Te lo he dicho todas las veces. Lo que tienes que hacer es activarlo, no soltarlo, tienes que activar tus músculos. Si se lo pueden tapar mejor, porque no se ve bonito”, comentó Pulido.

Galilea Montijo defiende a Kunno
Galilea Montijo defiende a Kunno y pide respeto ante las opiniones sobre el aspecto físico de los participantes.(Programa Hoy, Instagram)

Galilea Montijo abre debate con Em Pulido tras comentari sobre Kunno

El creador de contenido respondió en el mismo espacio televisivo y manifestó que las observaciones respecto a su aspecto físico le generaron inseguridades, pues considera incorrecto emitir opiniones de cuerpos ajenos.

“Opinar de los cuerpos ajenos no es correcto, esta semana fue pesada para mí porque muchas inseguridades que tenía regresaron. Sé que sí podemos hablar de la técnica, pero criticar el cuerpo ajeno y tener consecuencias no está bien porque sí sentí un ataque a mi físico”, expresó el influencer.

La reacción de Kunno recibió apoyo en el foro y ocasionó la intervención de la conductora Galilea Montijo, quien pidió respeto ante la crítica sobre el cuerpo del participante y cuestionó a Ema Pulido.

“La otra vez usted le dijo que se tapara, usted le dijo que se tapara porque se veía aguado y no está padre, porque todo mundo estamos aguados. Sí, estamos aguados todo mundo, menos Rosa que es de otro mundo", dijo con su característico sentido del humor.

Kunno expresa que las críticas
Kunno expresa que las críticas a su cuerpo en televisión le provocan inseguridades y afectan su bienestar emocional. (IG: @programahoy)

Ema Pulido no apoya la postura de Kunno y Galilea Montijo

Por su parte, la jueza aclaró que su comentario referido al abdomen de Kunno tenía un enfoque técnico sobre la disciplina de baile, y no estaba de acuerdo con su postura.

“Yo no estoy de acuerdo porque con qué trabajas ahí, con el cuerpo. No es una crítica mala, simplemente es ponte más abusado”, respondió, dejando al descubierto la diferencia de perspectivas al interior del jurado y el equipo de conducción.

El incidente logró gran viralidad en redes sociales y reavivó la discusión sobre la responsabilidad al emitir juicios respecto al aspecto físico dentro de programas con alta exposición mediática, como lo es Las Estrellas Bailan en Hoy.

Temas Relacionados

Galilea MontijoEma PulidoKunnoHoyTelevisaLas Estrellas Bailan en HoyPrograma Hoymexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo quitar las manchas amarillas de las almohadas con esta mezcla casera

Estas manchas pueden ser difíciles de eliminar sino cuentas con la técnica adecuada

Cómo quitar las manchas amarillas

Así son las nuevas unidades que se incorporarán a la Línea 1 del Mexibús

Daniel Sibaja, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, dio a conocer la incorporación de las nuevos camiones del transporte público

Así son las nuevas unidades

Cómo visitar Escape Rooms gratis en la Glorieta de Insurgentes

Estas habitaciones sugieren retos para visitantes en grupos de 10

Cómo visitar Escape Rooms gratis

Presentan audios que revelan que Aleks Syntek habría sufrido abuso sexual en su infancia: “Abusaron no sé cuántas veces”

Un audio presentado por el programa ‘Ventaneando’ revelaría que el músico mexicano padece el Síndrome de Asperger

Presentan audios que revelan que

Pastel saludable en minutos: avena, calabaza y sabor sin horno

Ideal para desayuno o snack, esta receta exprés combina ingredientes nutritivos, textura suave y cocción rápida sin complicaciones

Pastel saludable en minutos: avena,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de búsqueda encuentra fosa

Colectivo de búsqueda encuentra fosa clandestina con restos humanos en Patrocino, Coahuila

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

“Los Jordan”, el grupo afín a Los Chapitos que estaría encargado de difundir información falsa en redes sociales

Giran orden de aprehensión contra “El Botox” y “El Timbas”, presuntos homicidas de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Presentan audios que revelan que

Presentan audios que revelan que Aleks Syntek habría sufrido abuso sexual en su infancia: “Abusaron no sé cuántas veces”

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

Esto costó el boleto para ver a Juan Gabriel en su emblemático concierto de Bellas Artes en 1990

Natália Subtil no cree en el perdón que Sergio Mayer Mori le envió desde La Granja VIP, asegura panelista

Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi sorprenden con inesperada colaboración: “Comienza el viaje”

DEPORTES

Faitelson explota contra la FIFA

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League