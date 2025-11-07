México

Este es Paracho, el Pueblo Mágico de Michoacán de donde es originario el asesino de Carlos Manzo

Reconocida por su tradición en laudería, esta localidad michoacana ha conquistado escenarios internacionales con instrumentos únicos

La Fiscalía de Michoacán confirmó la participación de un joven originario de Paracho en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Paracho de Verduzco, en Michoacán, se distingue a nivel internacional como la capital mundial de la guitarra, una distinción forjada durante siglos a través de su maestría en la fabricación de instrumentos de cuerda. Desde el siglo XVI, la ciudad ha sido referente de laudería, creando guitarras, violines y otros productos de alta calidad, que han llevado su nombre al extranjero y han dado base a una vibrante vida cultural.

Este pueblo, ubicado en pleno corazón de la Meseta Purépecha de Michoacán, a solo una hora de Uruapan y dos horas de Morelia, es la sede de la Feria Internacional de la Guitarra y del Festival Internacional de la Guitarra de Paracho. Este último es el más antiguo en su tipo en América Latina y reúne a músicos y fabricantes reconocidos a nivel global, convirtiendo al pueblo en un epicentro artístico cada año.

En Paracho, la gastronomía es otro de sus pilares culturales. Entre los manjares típicos destacan las corundas, los uchepos, el churipo y el pan artesanal cocido al horno de leña.

La Feria Internacional de la Guitarra y el Festival Internacional de la Guitarra de Paracho atraen a músicos y fabricantes de todo el mundo cada año.

El visitante puede disfrutar en Paracho también de atractivos como la Casa de la Cultura y una serie de talleres familiares de laudería, donde se elaboran guitarras y otros instrumentos de manera artesanal. El Templo de San Jerónimo Aranza y el de Santiago Apóstol de Nurio, de arte novohispano purépecha, enriquecen el patrimonio arquitectónico de la región, invitando a descubrir la herencia espiritual y artística de sus habitantes.

Además de los eventos relacionados a la guitarra, en julio se lleva a cabo el Festival Internacional de Globos de Cantoya y en el 20 de octubre tiene lugar la tradicional procesión a Paracho Viejo, eventos que refuerzan la identidad y el arraigo comunitario.

Históricamente, Paracho deriva su nombre de una palabra chichimeca que significa “ofrenda”. Constituido como República de Indias con la llegada española, en 1754 era conocido como San Pedro Paracho y encabezaba una agrupación de nueve pueblos.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante un evento público en Uruapan.

A pesar de este amplio legado cultural y su destacada vida artística, Paracho se vio recientemente vinculado a un episodio trágico fuera de su carácter habitual. De acuerdo con información de la Fiscalía de Michoacán, el presunto autor material en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía apenas diecisiete años y era originario de esta localidad.

Las autoridades estatales informaron que la familia del joven, quien en vida respondió al nombre de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, confirmó su origen y reconoció el cuerpo tras el hecho. El joven había abandonado su hogar una semana antes del ataque. Las pruebas periciales aplicadas por la Fiscalía resultaron positivas, reforzando la hipótesis de la participación del adolescente como autor principal en el crimen.

La investigación reveló que este joven tenía antecedentes de adicción a la metanfetamina, información que fue corroborada por sus familiares y que orientó la pesquisa a otras posibles implicaciones. Además, la Fiscalía afirma que el homicidio del alcalde involucró a varias personas y que se mantiene una línea de investigación sobre su relación con la delincuencia organizada.

