Sandra Paños y Kevin Mier, los dos porteros de la Liga Mx nominados al once ideal del premio The Best 2025

Sandra Paños y Kevin Mier, destacados porteros de la Liga MX, figuran entre los 22 nominados al once ideal de "The Best 2025"﻿, compitiendo con figuras mundiales y representando el talento mexicano en el ámbito internacional. (Jesúe Abraham Aviles Infobae México)

La FIFA ha dado a conocer la lista de nominados al once ideal de los premios The Best 2025, donde destacan dos porteros de la Liga MX: Sandra Paños, guardameta del América Femenil, y Kevin Mier, arquero del Cruz Azul.

Sandra Paños compite junto a reconocidas porteras de talla mundial como Mary Earps, Cata Coll y Hannah Hampton en una selección de 22 candidatas. Por su parte, Kevin Mier aparece entre un grupo élite de 22 porteros que incluye a figuras consagradas como Thibaut Courtois, Yassine Bounou, Manuel Neuer y Gianluigi Donnarumma.

Ambos futbolistas representan con orgullo al fútbol mexicano en esta prestigiosa nominación internacional, reflejando el alto nivel que demostraron durante la temporada 2024-2025.

Kevin Mier, una figura en Cruz Azul y la selección colombiana

Kevin Mier ha sido titular indiscutible en Cruz Azul desde 2023, acumulando "37 partidos sin recibir gol"﻿ y consolidándose como uno de los mejores porteros de la liga, además de participar en la clasificación de Colombia para el Mundial de 2026.(@CruzAzul / X)

El guardameta ha brillado no solamente con Cruz Azul, sino también con la selección colombiana. Desde su llegada a la máquina en 2023 se ha mantenido como un titular indiscutible en la portería, pues pese a los errores costosos que ha cometido en etapas importantes del torneo, bajo los tres postes es uno de los mejores porteros de la liga.

En 92 partidos oficiales con el club acumula 37 encuentros sin recibir gol y 91 tantos permitidos, de acuerdo a transfermarkt, cifras que sostienen su papel como uno de los porteros más regulares del campeonato. Su consistencia bajo los tres palos lo ha llevado incluso a ser convocado para participar con su selección a nivel internacional.

Kevin Mier ha disputado tres partidos con la selección de Colombia en el proceso de clasificación rumbo al Mundial de 2026, logrando así asegurar su boleto para la máxima cita del fútbol mundial. En esas apariciones, acumuló un juego sin recibir goles y cuatro tantos en contra.

Aunque su participación con el equipo nacional aún es limitada, su inclusión en la lista de nominados de la FIFA destaca el crecimiento de su carrera y refleja el interés del organismo por seguir de cerca a los jugadores latinoamericanos con mayor proyección.

Sandra Paños, una guardiana del arco de talla internacional

La guardameta española Sandra Paños, con amplia trayectoria en el FC Barcelona y la selección española, se consolidó en América Femenil desde 2024, destacando por su liderazgo y desempeño a pesar de su retiro de la selección por conflictos con la RFEF. (X/ @AmericaFemenil)

La guardameta española de las Águilas del América es una de las porteras con mayor experiencia a nivel internacional. Con 33 años, destaca por su exitosa trayectoria de nueve temporadas con el FC Barcelona, donde conquistó tres Champions League, cinco Ligas españolas, tres Supercopa de España y cuatro Copas de la Reina. Su paso por el club catalán la consolidó como una referente del fútbol femenino mundial.

Siendo jugadora del equipo blaugrana se convirtió en seleccionada de España con la categoría absoluta, luego de tener llamados en la sub-17 y sub-19, llegó al primer equipo; su logro más importante con España fue en la Eurocopa 2017 cuando llegaron a cuartos de final y en el Mundial de 2019 cuando terminaron en octavos de final.

Sin embargo, su camino con la selección española se vio truncado tras el escándalo que sacudió al fútbol femenino en España. Sandra Paños fue una de las jugadoras que optaron por alejarse del equipo en protesta por la gestión y el ambiente tóxico dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Estas futbolistas denunciaron una cultura de abuso, falta de respeto y presión excesiva, lo que las llevó a tomar la difícil decisión de no continuar en la selección bajo las condiciones existentes.

Desde su llegada al América Femenil para el Apertura 2024, Sandra Paños se ha ganado el cariño y la admiración de la afición azulcrema. Aunque aún no ha conseguido un título con el club, su desempeño bajo los tres palos y su liderazgo en el vestidor la han convertido en una pieza fundamental del equipo.