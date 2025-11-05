México

Violencia en transporte público de Morelos: investigan posible extorsión tras dos agresiones armadas seguidas

Los dos ataques contra transportistas al oriente de la entidad dejaron al menos un chofer de combi herido y un operador de autobús terminó sin vida

Guardar
(Foto: SSPC Morelos)
(Foto: SSPC Morelos)

Un conductor herido y otro fallecido fue el saldo de dos ataques armados perpetrados contra unidades de transporte público en la zona oriente de Morelos durante el fin de semana previo al 4 de noviembre de 2025. Las agresiones, ocurridas en los municipios de Cuautla y Yecapixtla, han generado preocupación entre autoridades y usuarios, quienes temen que estos hechos estén vinculados a prácticas de extorsión que afectan cada vez más a la región.

El primer incidente se registró sobre la carretera Cuautla-Cuernavaca, a la altura de la Quinta Loriffe, donde una combi de la ruta Casasano-Patos fue atacada a balazos. El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital. Horas después, en la colonia Juan Morales de Yecapixtla, hombres armados dispararon contra otra unidad en movimiento, lo que provocó la muerte del operador.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades estatales, los agresores viajaban en una motocicleta y lograron huir tras el ataque.

(Foto: SSPC Morelos)
(Foto: SSPC Morelos)

Las hipótesis de posible extorsión y violencia contra transportistas al oriente de Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de su Fiscalía Regional Oriente, inició las investigaciones para esclarecer ambos casos. El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, indicó que el caso de Cuauhtémoc, en Cuautla, concentra actualmente los esfuerzos de las autoridades:

“Creo que el único hecho relevante es la agresión a unas combis en Cuauhtémoc, la cual ya se está investigando. Ya se tiene información sólida y vamos a dar resultados en las próximas semanas”, afirmó Urrutia Lozano en declaraciones recientes.

El funcionario detalló que uno de los ataques dejó a un chofer herido, mientras que el otro resultó en la muerte de un operador de una ruta distinta, quien fue víctima de una agresión directa. Consultado sobre la posible relación de estos hechos con la extorsión, Urrutia Lozano respondió:

“Podría ser un acto de extorsión; lo estamos verificando”. Además, anunció que el próximo miércoles se ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los avances de las investigaciones y confirmó que existen procesos judiciales en la ciudad de Cholula, cuyos detalles se darán a conocer en esa fecha.

El funcionario habló en un
El funcionario habló en un encuentro con medios (X/@PuntoPorPuntoTV/Ilustrativa)

La ola de violencia ha generado inquietud entre los usuarios del transporte colectivo en la región de Cuautla, quienes manifestaron su preocupación por el incremento de ataques en las rutas que conectan con Cuernavaca y otros municipios del oriente de Morelos. Esta situación ha puesto en evidencia el clima de inseguridad que enfrentan tanto trabajadores del sector como pasajeros.

Temas Relacionados

Ataques a transporte públicoExtorsión en MorelosCuautlaYecapixtlaFiscalía General del Estado de MorelosMiguel Ángel Urrutia LozanoInseguridad en MorelosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Nuevo empleo? Postúlate a esta vacante de la Secretaría del Bienestar con más de 66 mil pesos de sueldo

La convocatoria estará abierta hasta el 12 de noviembre

¿Nuevo empleo? Postúlate a esta

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio en esta última hora del 6 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Pensión del Bienestar 2025: continúan los pagos de 6 mil 200 pesos, hoy jueves 6 de noviembre

Siguen los depósitos del bimestre noviembre–diciembre 2025 para las personas adultas mayores

Pensión del Bienestar 2025: continúan

México: cotización de apertura del euro hoy 6 de noviembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exboxeador Julio César Chávez habla

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Así es como Inés Gómez Mont habría logrado mantener su vida de lujo en EEUU

Internautas reaccionan a la canción “Malagradecido” de Carolina Ross y la relacionan con Christian Nodal

“El Patrón” rompe el silencio en La Granja VIP sobre la demanda que enfrentó por una expareja

Adame explota contra Lola Cortés:“Eres ridícula, ignorante y lamebotas”

DEPORTES

Exboxeador Julio César Chávez habla

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17