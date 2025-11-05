Violencia en transporte público de Morelos: investigan posible extorsión tras dos agresiones armadas seguidas

(Foto: SSPC Morelos)

Un conductor herido y otro fallecido fue el saldo de dos ataques armados perpetrados contra unidades de transporte público en la zona oriente de Morelos durante el fin de semana previo al 4 de noviembre de 2025. Las agresiones, ocurridas en los municipios de Cuautla y Yecapixtla, han generado preocupación entre autoridades y usuarios, quienes temen que estos hechos estén vinculados a prácticas de extorsión que afectan cada vez más a la región.

El primer incidente se registró sobre la carretera Cuautla-Cuernavaca, a la altura de la Quinta Loriffe, donde una combi de la ruta Casasano-Patos fue atacada a balazos. El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital. Horas después, en la colonia Juan Morales de Yecapixtla, hombres armados dispararon contra otra unidad en movimiento, lo que provocó la muerte del operador.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades estatales, los agresores viajaban en una motocicleta y lograron huir tras el ataque.

(Foto: SSPC Morelos)

Las hipótesis de posible extorsión y violencia contra transportistas al oriente de Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de su Fiscalía Regional Oriente, inició las investigaciones para esclarecer ambos casos. El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, indicó que el caso de Cuauhtémoc, en Cuautla, concentra actualmente los esfuerzos de las autoridades:

“Creo que el único hecho relevante es la agresión a unas combis en Cuauhtémoc, la cual ya se está investigando. Ya se tiene información sólida y vamos a dar resultados en las próximas semanas”, afirmó Urrutia Lozano en declaraciones recientes.

El funcionario detalló que uno de los ataques dejó a un chofer herido, mientras que el otro resultó en la muerte de un operador de una ruta distinta, quien fue víctima de una agresión directa. Consultado sobre la posible relación de estos hechos con la extorsión, Urrutia Lozano respondió:

“Podría ser un acto de extorsión; lo estamos verificando”. Además, anunció que el próximo miércoles se ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los avances de las investigaciones y confirmó que existen procesos judiciales en la ciudad de Cholula, cuyos detalles se darán a conocer en esa fecha.

El funcionario habló en un encuentro con medios (X/@PuntoPorPuntoTV/Ilustrativa)

La ola de violencia ha generado inquietud entre los usuarios del transporte colectivo en la región de Cuautla, quienes manifestaron su preocupación por el incremento de ataques en las rutas que conectan con Cuernavaca y otros municipios del oriente de Morelos. Esta situación ha puesto en evidencia el clima de inseguridad que enfrentan tanto trabajadores del sector como pasajeros.