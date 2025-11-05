México

Tren Interurbano México - Toluca: cómo es la terminal Observatorio y qué niveles tiene

Claudia Sheinbaum aseguró que en 2026 el Tren El Insurgente ya operará, la Línea 1 del Metro CDMX está por abrir

El Tren Interurbano México -
El Tren Interurbano México - Toluca abrirá en enero de 2026 (X/ @delfinagomeza)

Las obras en la terminal Observatorio, que integrarán el Tren Interurbano México-Toluca con la Línea 1 del Metro CDMX, avanzan hacia su conclusión tras más de una década de trabajos. Este complejo multimodal, cuya estructura anterior fue demolida para dar paso a la nueva infraestructura, se perfila como un nodo clave para la movilidad en el poniente de la capital, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se espera que el próximo 16 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inaugure el último tramo que fue remodelado, por lo que el servicio ya llegará a Observatorio. Pero será hasta 2026 cuando el complejo multimodal en Observatorio opere en su totalidad.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, será en enero cuando inauguren las dos estaciones faltantes del Tren Interurbano, para que así ya pueda brindar servicio desde Zinacantepec hasta Observatorio. Por ello, se espera que en 2026 esta terminal opere en los cinco niveles que tendrá.

Claudia Sheinbaum entregó la obra civil del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio. (Crédito: X/ @andreslajous)

Cómo es la nueva terminal Observatorio y qué niveles tiene

El diseño de la terminal Observatorio permite que el Tren El Insurgente se ubique sobre la estación de la Línea 1 del Metro CDMX sostenido por columnas que exhiben la iconografía del gobierno de la Ciudad de México. Este será el primer nivel de los cinco que conforman este complejo multimodal.

El segundo nivel será de pasarelas para facilitar la conexión con el servicio del Metro CDMX, en esta parte se ubicarán los servicios de la Línea 1 así como las salidas a los paraderos de autobuses al exterior de la terminal

El tercer nivel permitirá el ingreso de vehículos desde las avenidas aledañas, mientras que el cuarto y quinto nivel serán parte de la conexión del servicio con la Línea 12 del Metro y un paso desnivel desde Río Tacubaya, de acuerdo con las autoridades.

A los costados de los andenes del Metro CDMX, se han dispuesto escaleras que facilitarán el acceso a los distintos servicios de transporte que confluirán en la zona. Imágenes recientes, difundidas en redes sociales por la cuenta especializada en movilidad @SntVTC, muestran el estado actual de la terminal y los avances en la llamada línea rosa, tras la visita de Clara Brugada a las instalaciones.

La SICT explicó que el complejo Observatorio ha sido concebido para optimizar el transbordo entre el Tren Interurbano y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, integrando ambos sistemas en un solo espacio. Las autoridades han confirmado que la conexión entre el tramo Observatorio - Vasco de Quiroga y el servicio actual Santa Fe - Zinacantepec podría completarse a finales de diciembre pero dará servicio en enero de 2026.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que el segmento final del proyecto, conocido como El Insurgente, comenzará a funcionar a principios de enero de 2026, dependiendo del ritmo de los trabajos. “El segmento restante del Tren Interurbano México-Toluca estará listo para operar entre finales de diciembre y principios de enero, sujeto al avance de las obras”, declaró Sheinbaum en conferencia de prensa.

Tren Interurbano México - Toluca

