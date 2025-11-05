México

Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Edomex

Durante el operativo de rescate se logró la detención de “El Moto”, extorsionador de La Familia Michoacana

Fernando Galindo Salvador, líder transportista
Fernando Galindo Salvador, líder transportista en el Edomex. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Fernando Galindo Salvador, líder transportista privado de la libertad el 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, fue localizado con vida tras un operativo que derivó en la detención de tres presuntos responsables, incluyendo a Nery “N”, alias “El Moto”.

La privación de la libertad de Fernando Galindo Salvador, de 69 años de edad, motivó una movilización sin precedentes del gremio del transporte en el norte del Estado de México.

Los hechos se registraron el pasado jueves 30 de octubre, cuando cámaras de seguridad registraron el momento en que varios sujetos armados interceptaron al líder transportista afuera de una tienda en Jilotepec y lo obligaron a subir a un vehículo Nissan Tsuru.

En las imágenes, se observa que cuatro hombres participaron en el secuestro, uno de ellos portaba un rifle. El hecho fue difundido entre conductores y familiares durante los días siguientes y las protestas surgieron de inmediato.

Integrantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAMARM), agrupación a la que pertenece Galindo, organizaron bloqueos viales en la autopista México-Querétaro y en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

“Nuestra demanda es clara: el Estado debe actuar ante la escalada de delitos contra los transportistas”, declararon voceros del gremio ante medios de comunicación. El rechazo a la “normalización” de desapariciones forzadas y extorsiones fue reiterado en varias de las manifestaciones y bloqueos.

El operativo de rescate, producto de labores de inteligencia y coordinación entre autoridades estatales y fuerzas federales, culminó la noche del 4 de noviembre.

“Fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud“, confirmó la Fiscalía mexiquense. Durante este despliegue, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Cae “El Moto”

Nery "N", alias "El Moto".
Nery "N", alias "El Moto". (FGJEM)

Durante el despliegue de búsqueda y rescate, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres sujetos a quienes se investiga por su posible responsabilidad en el secuestro y en otros hechos similares.

Entre los arrestados destaca Nery “N”, alias “El Moto”, “identificado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán”, por lo que se pensaría que es de La Familia Michoacana.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, “El Moto” sería el encargado de “alinear” a los taxistas de la región de al menos tres municipios: Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, lo que implicaba privar de la libertad a líderes gremiales para condicionar su actividad laboral.

Anunciaron bloqueo para el 7 de noviembre

Horas antes de que se diera a conocer la localización con vida de Fernando Galido, la AMOTAC había anunciado un nuevo bloqueo programado para el 7 de noviembre en Ecatepec y otros puntos neurálgicos del Estado de México.

El objetivo, según difundió el propio sindicato, es exigir más seguridad y la destitución del director de Tránsito municipal. “Los abusos contra transportistas no van a quedar impunes y la movilización continuará hasta lograr condiciones seguras”, informaron en boletín divulgado en redes sociales.

Las movilizaciones impactarán vialidades como la caseta San Cristóbal de la autopista México-Pachuca, la Central de Abastos Texcoco-Lechería, la avenida López Portillo a la altura del DIF Ecatepec y el Palacio Municipal de San Cristóbal en Avenida Insurgentes.

Se desconoce si después del hallazgo del líder transportista esta manifestación sigue en pie.

