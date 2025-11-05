La Granja VIP en vivo: estos son los granjeros que podrían ser nominados en La Asamblea de hoy 5 de noviembre

El enfrentamiento elevó la tensión en la granja, justo cuando crecen las polémicas por la reciente salida de Omahi y su conflicto con Rey Grupero , quien lo calificó de “perezoso” durante la gala.

El exluchador perdió frente a César Doroteo en una prueba de agilidad supervisada por Sergio Mayer Mori , mientras que Omahi eligió a la actriz mediante la dinámica de El Legado .

La cuarta semana de La Granja VIP dejó a Alberto del Río ‘El Patrón’ y Lola Cortés como los nuevos nominados del reality, tras una intensa jornada marcada por duelos físicos y decisiones estratégicas.

Eleazar Gómez , Manola Díez y Alfredo Adame se perfilan como candidatos naturales para recibir más votos durante la asamblea; los primeros, por las tensiones que generan en la granja, mientras en el caso del ‘Golden Boy’ , la estrategia de algunas celebridades ha sido intentar eliminarlo para evitar que su popularidad crezca en la etapa final del reality

Fabiola Campomanes reflexiona con Lola Cortés y La Bea sobre una charla sostenida el martes, cuando incomodó a varios granjeros al cuestionar que hablaran a espaldas de los demás. Por otra parte, Cortés celebró que Teo ganara el reto de nominación al que fue nominado por Sergio Mayer Mori .

En redes sociales circulan rumores sobre un supuesto infiltrado en La Granja VIP , cuyo principal objetivo sería crear polémica entre los granjeros con base en información del exterior.

Últimas noticias

