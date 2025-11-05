México

La Granja VIP en vivo: estos son los granjeros que podrían ser nominados en La Asamblea de hoy 5 de noviembre

Sigue el minuto a minuto con lo más relevante del reality show de TV Azteca

15:56 hsHoy

¿Hay un infiltrado en La Granja VIP? Estas son las distintas versiones de la polémica

Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez son algunos de los granjeros que han sido señalados

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

En redes sociales circulan rumores sobre un supuesto infiltrado en La Granja VIP, cuyo principal objetivo sería crear polémica entre los granjeros con base en información del exterior.

14:35 hsHoy

Fabiola Campomanes reflexiona con Lola Cortés y La Bea sobre una charla sostenida el martes, cuando incomodó a varios granjeros al cuestionar que hablaran a espaldas de los demás. Por otra parte, Cortés celebró que Teo ganara el reto de nominación al que fue nominado por Sergio Mayer Mori.

13:01 hsHoy

Eleazar Gómez, Manola Díez y Alfredo Adame se perfilan como candidatos naturales para recibir más votos durante la asamblea; los primeros, por las tensiones que generan en la granja, mientras en el caso del ‘Golden Boy’, la estrategia de algunas celebridades ha sido intentar eliminarlo para evitar que su popularidad crezca en la etapa final del reality

12:52 hsHoy

‘El Patrón’ y Lola Cortés, los primeros nominados

La cuarta semana de La Granja VIP dejó a Alberto del Río ‘El Patrón’ y Lola Cortés como los nuevos nominados del reality, tras una intensa jornada marcada por duelos físicos y decisiones estratégicas.

El exluchador perdió frente a César Doroteo en una prueba de agilidad supervisada por Sergio Mayer Mori, mientras que Omahi eligió a la actriz mediante la dinámica de El Legado.

El enfrentamiento elevó la tensión en la granja, justo cuando crecen las polémicas por la reciente salida de Omahi y su conflicto con Rey Grupero, quien lo calificó de “perezoso” durante la gala.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

¿Hay un infiltrado en La Granja VIP? Estas son las distintas versiones de la polémica

Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez son algunos de los granjeros que han sido señalados

¿Hay un infiltrado en La

