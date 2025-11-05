Hospitalizan de emergencia a Ernesto Chavana: este es su estado de salud

(IG: ernestochavanaoficial)

Ernesto Chavana fue hospitalizado de emergencia, así lo dio a conocer el propio conductor a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

"A mi querido público: Quiero informarles que me encuentro hospitalizado y estaré guardando reposo algunos días. Afortunadamente, dentro de todo estoy bien y en buenas manos. Agradezco mucho su cariño, mensajes y buena vibra. Espero verlos muy pronto nuevamente por Canal 6″, escribió.

El presentador no compartió detalles sobre el padecimiento que lo llevó al hospital, pero dejó entrever que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció a sus fans por su preocupación.

(IG: @ernestochavanaoficial)

Ernesto Chavana comparte detalles sobre su estado de salud

Horas después de que trascendió la noticia, un conductor del programa En Show (programa que conduce en Multimedios) llamó por videollamada al presentador para que compartiera detalles sobre su estado de salud.

“Vi que tenía un tipo absceso que creció muchísimo. Le eché la culpa a las 10 horas de manejo de Monterrey hasta Houston y dije: ‘Pues seguramente, es una contractura’, porque yo me tocaba y sentía que era un músculo contracturado, pero muy inflamado. No le di importancia. Hicimos nuestro evento en Houston y al día siguiente, como por obra de magia, desapareció”, contó.

Según el presentador, los malestares regresaron días después y con más fuerza, pues no solo sintió un bulto, también tuvo dolores en las piernas y escalofríos.

El conductor compartió detalles sobre su estado de salud IG: enshow

“Me hicieron unos estudios, una tomografía, me sacaron algunas radiografías que necesitaban sacar, hicieron exámenes de sangre. Evidentemente, mostraban los resultados una inflamación bastante pronunciada", continuó.

Con base en los resultados, los doctores tomaron la decisión de abrir la zona afectada y retirar el líquido que aparentemente es el origen de la inflamación.

“Todavía se desconocen las causas, pero se está haciendo un estudio de que ese líquido no pase de eso, más que un proceso infeccioso. Y los resultados me lo van a entregar seguramente en unos tres, cuatro días y descartar cualquier otro tema. Y en este momento me están drenando todavía esa parte de la cadera”, añadió en la videollamada.

| Crédito: Captura de Pantalla

El presentador volteó la cámara de su celular y mostró cómo una máquina extrae el líquido que hay en su cadera.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el estado de salud del conductor. Lo único que se sabe es que permanece en observación médica y probablemente entrará al quirófano una vez más para revisar la zona afectada.