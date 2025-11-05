México

FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías, señalado por huachicol fiscal

El contralmirante de la Marina no acudió a la tercera audiencia que estaba programada para este 5 de noviembre

Guardar
Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)
Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, luego de que no se presentó a la audiencia programada para este miércoles 5 de noviembre por su presunta participación como líder de una red de huachicol fiscal.

Dicha audiencia estaba planeada para realizarse en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado a un costado del Penal del Altiplano en el Estado de México; sin embargo, Farías Laguna y su defensa no acudieron a la diligencia.

De acuerdo con El Sol de Toluca, a la cita solo acudió personal ministerial, por lo que la Fiscalía General de la República solicitó que se gire una nueva orden de aprehensión en su contra.

Ante su ausencia, se realizó una audiencia privada en el mismo recinto en el que se formalizó la solicitud de aprehensión.

Foto: Especial
Foto: Especial

Cabe señalar que Fernando Farías Laguna es considerado prófugo de la justicia luego de que le fue negado un amparo que lo protegía de ser arrestado por la FGR, ya que es señalado por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Defensa solicitó aplazar -por tercera ocasión- la audiencia

El proceso en contra del contralmirante se ha realizado en medio de aplazamientos solicitados por parte de su defensa, ya que se tenía planeada que la audiencia se llevara a cabo el 30 de septiembre y, posteriormente, el 20 de octubre.

De acuerdo con Proceso, la segunda diligencia se reprogramó luego de que los abogados de Farías Laguna argumentaron que la FGR no les había entregado la totalidad de los registros del expediente con número FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/202.

En tanto, el primer aplazamiento también se realizó porque la defensa alegó que el Ministerio Público Federal solo había entregado de manera parcial la documentación y que faltaban anexos, videos y registros.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

De acuerdo con reportes de Milenio, antes de realizarse la audiencia de Fernando Farías este miércoles, la defensa solicitó aplazarla -por tercera ocasión- al argumentar que tuvieron problemas con la evidencia entregada por la Fiscalía, ya que aseguró hay partes que se cubrieron y les impide realizar su trabajo de manera adecuada.

Cabe recordar que Fernando Farías es señalado por su presunta participación como líder de una red de huachicol fiscal conocida como Los Primos, la cual también habría sido encabezada junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Las pesquisas señalan que la red utilizó más de 30 buques para introducir de manera irregular millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México, en la que eludieron controles fiscales y aduaneros en Tamaulipas.

Temas Relacionados

Fernando Farías LagunaHuachicol fiscalFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Galletas de naranja: una receta sin harina y sin azíucar fácil de preparar

Elaboradas con ingredientes naturales, son ideales para disfrutar de un snack saludable sin remordimientos

Galletas de naranja: una receta

Así es como las dietas extremas y suplementos para bajar de peso pueden hacer que desarrolles hipotiroidismo

La obsesión con lucir delgada puede tener un fuerte impacto en la salud

Así es como las dietas

90’s Pop Tour ‘Antro’: este será el próximo concierto en México

La llamada ‘máquina del tiempo’ ya suma más fechas por toda la República Mexicana

90’s Pop Tour ‘Antro’: este

Estas son las compras que debes hacer si quieres participar en el sorteo del SAT en el Buen Fin

Participar en el sorteo del SAT durante la campaña de descuentos es posible al cumplir requisitos sencillos, como utilizar ciertas tarjetas bancarias

Estas son las compras que

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de noviembre: servicio lento en la Línea 4 del MB por congestionamiento vial

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No lo callaron y no

“No lo callaron y no lo van a callar”: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante su toma de protesta en Uruapan

Detienen y procesan al rapero Yohan “N”, ligado con la Unión Tepito y buscado por Interpol: fue ubicado en España

Cae conductor de camión en Sonora que llevaba 16 millones de metanfetamina ocultos en suplemento alimenticio

SSC de la CDMX detiene a Juan “N”, alias “El Gordo”, presunto integrante de los “Malportados”

Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

ENTRETENIMIENTO

90’s Pop Tour ‘Antro’: este

90’s Pop Tour ‘Antro’: este será el próximo concierto en México

El Rey León de Disney tendrá función ‘relajada’ para autistas y neurodivergentes: también habrá descuento especial

Ale Capetillo recibió espectacular joya de parte de su esposo por su cumpleaños 26 a seis meses de casados

31 minutos lanza el primer tráiler de “Calurosa Navidad”: fecha de estreno e invitada sorpresa

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de noviembre

DEPORTES

México confirma duelos ante Dodgers

México confirma duelos ante Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial 2026

La reacción de David Faitelson a la playera de la Selección Mexicana que usará en el Mundial 2026

Fuerza Regia domina a Diablos Rojos, toma ventaja 2-0 en la Final de la LNBP y va por el título en Monterrey

¿Quién sí y quién no? Las novedades que perfilan la próxima lista de la Selección Mexicana

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo