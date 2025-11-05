FGR solicita nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías, señalado por huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, luego de que no se presentó a la audiencia programada para este miércoles 5 de noviembre por su presunta participación como líder de una red de huachicol fiscal.

Dicha audiencia estaba planeada para realizarse en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado a un costado del Penal del Altiplano en el Estado de México; sin embargo, Farías Laguna y su defensa no acudieron a la diligencia.

De acuerdo con El Sol de Toluca, a la cita solo acudió personal ministerial, por lo que la Fiscalía General de la República solicitó que se gire una nueva orden de aprehensión en su contra.

Ante su ausencia, se realizó una audiencia privada en el mismo recinto en el que se formalizó la solicitud de aprehensión.

Foto: Especial

Cabe señalar que Fernando Farías Laguna es considerado prófugo de la justicia luego de que le fue negado un amparo que lo protegía de ser arrestado por la FGR, ya que es señalado por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Defensa solicitó aplazar -por tercera ocasión- la audiencia

El proceso en contra del contralmirante se ha realizado en medio de aplazamientos solicitados por parte de su defensa, ya que se tenía planeada que la audiencia se llevara a cabo el 30 de septiembre y, posteriormente, el 20 de octubre.

De acuerdo con Proceso, la segunda diligencia se reprogramó luego de que los abogados de Farías Laguna argumentaron que la FGR no les había entregado la totalidad de los registros del expediente con número FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/202.

En tanto, el primer aplazamiento también se realizó porque la defensa alegó que el Ministerio Público Federal solo había entregado de manera parcial la documentación y que faltaban anexos, videos y registros.

(FOTO: RRSS)

De acuerdo con reportes de Milenio, antes de realizarse la audiencia de Fernando Farías este miércoles, la defensa solicitó aplazarla -por tercera ocasión- al argumentar que tuvieron problemas con la evidencia entregada por la Fiscalía, ya que aseguró hay partes que se cubrieron y les impide realizar su trabajo de manera adecuada.

Cabe recordar que Fernando Farías es señalado por su presunta participación como líder de una red de huachicol fiscal conocida como Los Primos, la cual también habría sido encabezada junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Las pesquisas señalan que la red utilizó más de 30 buques para introducir de manera irregular millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México, en la que eludieron controles fiscales y aduaneros en Tamaulipas.