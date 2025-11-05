Detienen a hombre por presuntamente robar ambulancia de Protección Civil en Veracruz

Un hombre fue detenido en el lugar de los hechos. Foto: (Cortesía)

Una ambulancia perteneciente a la Dirección de Protección Civil municipal de Xalapa fue robada el pasado domingo de las instalaciones ubicadas en la calle Bolivia, en la capital del estado de Veracruz.

La unidad, identificada con el número económico 865, fue sustraída de manera inadvertida del edificio donde permanecía resguardada, a un costado del Velódromo de Xalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el personal de Protección Civil notó la ausencia del vehículo durante la tarde del domingo y de inmediato dio aviso a las autoridades.

El hecho generó sorpresa entre los trabajadores, pues la ambulancia se encontraba dentro del recinto municipal y no se habían reportado indicios de violencia o forzamiento en el acceso.

La unidad fue puesta a disposición de las autoridades para investigar el móvil de los hechos. Foto: (Cortesía)

Tras conocerse el robo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal desplegó un operativo de búsqueda por las principales vías que conectan la capital con los municipios aledaños. El dispositivo incluyó patrullajes, filtros de revisión y el uso de reportes ciudadanos para rastrear la posible ruta de escape de los responsables.

El operativo dio resultados durante la madrugada del lunes, cuando elementos de la SSP lograron ubicar la ambulancia robada en la localidad de Pextlán, municipio de Xico, a unos 30 kilómetros de Xalapa.

En el lugar fue detenido un hombre que se encontraba en posesión del vehículo y que vestía una camisa del equipo de futbol América, pantalón de mezclilla y botas de trabajo.

El individuo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, que inició las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.

La ambulancia, por su parte, fue trasladada con apoyo de una grúa a las instalaciones de la FGE, donde permanecerá bajo resguardo mientras se llevan a cabo las diligencias periciales.

Un hombre fue detenido en el lugar de los hechos. Foto: (Cortesía)

Hasta el momento, el ayuntamiento de Xalapa no ha emitido una postura oficial sobre el robo ni ha ofrecido detalles sobre cómo los delincuentes lograron ingresar a las instalaciones municipales sin ser detectados.

El hermetismo de las autoridades ha generado inquietud entre la ciudadanía, especialmente por tratarse de un vehículo destinado a la atención de emergencias.

Fuentes policiales indicaron que se investiga el posible móvil del delito y no se descarta que el robo esté vinculado con grupos dedicados al hurto de unidades oficiales o con intentos de utilizar la ambulancia en actividades ilícitas. Asimismo, se prevé que el detenido sea interrogado para determinar si pertenece a una banda organizada que opere en la región.

El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en las dependencias municipales, en particular aquellas encargadas de resguardar vehículos de emergencia y equipo especializado.

Mientras tanto, la FGE continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el robo y si hubo complicidad interna. La recuperación de la unidad evitó mayores afectaciones a los servicios de Protección Civil, aunque el caso deja al descubierto vulnerabilidades en la seguridad institucional del municipio.