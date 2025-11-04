México

Sheinbaum presenta “Plan para la Paz y Justicia” en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La presidenta anunció reforzamiento de seguridad en el estado y el municipio donde ocurrió el asesinato del edil el pasado 1 de noviembre

Guardar
La mandataria anunció el reforzamiento
La mandataria anunció el reforzamiento de la seguridad en el estado de Michoacán. (Gobierno de México)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan de paz y justicia que se llevará a cabo en el estado de Michoacán.

Esta acción se da tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el centro del municipio.

“El día de ayer comenté, dije y afirmo nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y desde ayer enviamos un reforzamiento de la Guardia Nacional a Michoacán y Uruapan".

Agregó que frente a esta situación, presentaba una propuesta, pues la indignación y el dolor por el asesinato del alcalde de Uruapan dolió no sólo a su familia, sino a todo Michoacán y el país, por lo que anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Cuál es el Plan para la Paz y la Justicia

La mandataria aseguró que a
La mandataria aseguró que a finales de esta misma semana se comenzarán avances en Michoacán a partir del diálogo con la población. (REUTERS/Henry Romero)

“Este plan, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, mujeres, jóvenes, autoridades municipales y estatales, trabajadores del campo, víctimas y familias”, agregó la mandataria.

De acuerdo con el anuncio que dio la presidenta, durante esta semana, a partir del día de hoy, hablará con el gabinete del gobierno para llevar a cabo la división de tareas y la escucha a las comunidades, así como a las autoridades tradicionales, las iglesias, los sectores productivos y sociales “para fortalecer el plan con su mirada y experiencia para presentarla (la iniciativa) en los próximos días”.

Cada secretaría se reunirá con diferentes comunidades de Michoacán para que a más tardar este fin de semana y principios de la otra se presenten acciones concretas en “seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura y deporte para la paz”, anunció Sheinbaum.

Además, sentenció que el plan deberá contener al menos tres ejes, que son seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.

En términos de seguridad y justicia, la mandataria afirmó que se fortalecerá la presencia de unidades conjuntas de fuerzas federales como la Guardia Nacional, SSPC Seguridad y Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión.

De acuerdo con la presidenta, esta es “una propuesta al congreso de Michoacán y su fiscal para fortalecer la fiscalía a partir de la constitución de una fiscalía especializada de investigación e inteligencia en delitos de alto impacto, una oficina en distintos municipios, entre ellos Uruapan, mesas de seguridad quincenales, sistema de alerta para presidentes municipales y fortalecimiento de la denuncia anónima".

Respecto al desarrollo económico, la mandataria anunció acciones para garantizar seguridad social y salarios dignos a trabajadores agrícolas, inversión en infraestructura rural y llevar a cabo un convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar.

Sobre la educación y la cultura de paz, la presidenta informó la creación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención de víctimas, mesas de diálogo, becas para ayuda a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros de cultura y memoria, así como el programa de arte y territorio “entre otras propuestas que se complementarán con el pueblo de Michoacán”.

Temas Relacionados

SheinbaumMañaneraCarlos Manzomexico-noticias

Más Noticias

¿Por qué aumentó 1.50 pesos la tarifa del transporte público en CDMX? Esto explico la Semovi

El gobierno capitalino implementa requisitos para operadores y unidades tras negociación con transportistas

¿Por qué aumentó 1.50 pesos

“Delegación de alto nivel viajará a Tailandia”: Miss Universo interviene tras insultos de Nawat a Fátima Bosch

Los organizadores del certamen de belleza lanzaron un comunicado en redes

“Delegación de alto nivel viajará

Precio del dólar canadiense en México hoy 4 de noviembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Precio del dólar canadiense en

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

Durante cuatro días, chefs, productores y jóvenes talentos compartieron experiencias y saberes en un ambiente de colaboración y celebración que proyectó nuevas alianzas para la región

Tradición, creatividad y música en

Estufas gratuitas en el Edomex: ¿Quiénes podrán registrarse y ser beneficiados?

Arranca programa “Estufas que cuidan” para proteger la salud y el ambiente

Estufas gratuitas en el Edomex:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este es el lugar al

Este es el lugar al que habrían huido Los Chapitos por temor a ‘El Chapo isidro’, según Anabel Hernández

Quién es ‘El Chapo Isidro’, el líder del Cártel de Guasave que se perfila a ganar la guerra en Sinaloa, según Anabel Hernández

¿Quién es Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro reportado como desaparecido?

El rastro del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo: de la caída de “El Rino” al ataque de “El Cuate” en Uruapan

Desaparición de Alejandro Correa: Hallan pertenencias del exalcalde de Zinapécuaro y ventilan que tuvo riña en bar

ENTRETENIMIENTO

“Delegación de alto nivel viajará

“Delegación de alto nivel viajará a Tailandia”: Miss Universo interviene tras insultos de Nawat a Fátima Bosch

Raúl Rocha y Nawat: el origen de una guerra de poder que sacude a Miss Universo 2025 y Fátima Bosch

La Granja VIP en vivo hoy martes 4de noviembre: Lola Cortés en riego de ser eliminada tras su nominación

“Si les quitan su dignidad, deben irse”: Fátima Bosch tras ser insultada por Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025

La Granja VIP: Sergio Mayer Mori manda contundente mensaje a su ex Natalia Súbtil | Video

DEPORTES

Infobae

Critican al Tec de Monterrey por no anunciar el castigo al jugador de Borregos que pisó intencionalmente a un rival

Penta derrota a El Grande Americano y Dragon Lee retiene el Campeonato en Parejas junto a AJ Styles en WWE RAW

México inicia su camino en el Mundial Sub-17 2025 en Qatar: rivales, calendario, jugadores clave y dónde ver

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB