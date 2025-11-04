Sheinbaum presenta “Plan para la Paz y Justicia” en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La mandataria anunció el reforzamiento de la seguridad en el estado de Michoacán. (Gobierno de México)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan de paz y justicia que se llevará a cabo en el estado de Michoacán.

Esta acción se da tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el centro del municipio.

“El día de ayer comenté, dije y afirmo nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y desde ayer enviamos un reforzamiento de la Guardia Nacional a Michoacán y Uruapan".

Agregó que frente a esta situación, presentaba una propuesta, pues la indignación y el dolor por el asesinato del alcalde de Uruapan dolió no sólo a su familia, sino a todo Michoacán y el país, por lo que anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Cuál es el Plan para la Paz y la Justicia

La mandataria aseguró que a finales de esta misma semana se comenzarán avances en Michoacán a partir del diálogo con la población. (REUTERS/Henry Romero)

“Este plan, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, mujeres, jóvenes, autoridades municipales y estatales, trabajadores del campo, víctimas y familias”, agregó la mandataria.

De acuerdo con el anuncio que dio la presidenta, durante esta semana, a partir del día de hoy, hablará con el gabinete del gobierno para llevar a cabo la división de tareas y la escucha a las comunidades, así como a las autoridades tradicionales, las iglesias, los sectores productivos y sociales “para fortalecer el plan con su mirada y experiencia para presentarla (la iniciativa) en los próximos días”.

Cada secretaría se reunirá con diferentes comunidades de Michoacán para que a más tardar este fin de semana y principios de la otra se presenten acciones concretas en “seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura y deporte para la paz”, anunció Sheinbaum.

Además, sentenció que el plan deberá contener al menos tres ejes, que son seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.

En términos de seguridad y justicia, la mandataria afirmó que se fortalecerá la presencia de unidades conjuntas de fuerzas federales como la Guardia Nacional, SSPC Seguridad y Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión.

De acuerdo con la presidenta, esta es “una propuesta al congreso de Michoacán y su fiscal para fortalecer la fiscalía a partir de la constitución de una fiscalía especializada de investigación e inteligencia en delitos de alto impacto, una oficina en distintos municipios, entre ellos Uruapan, mesas de seguridad quincenales, sistema de alerta para presidentes municipales y fortalecimiento de la denuncia anónima".

Respecto al desarrollo económico, la mandataria anunció acciones para garantizar seguridad social y salarios dignos a trabajadores agrícolas, inversión en infraestructura rural y llevar a cabo un convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar.

Sobre la educación y la cultura de paz, la presidenta informó la creación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención de víctimas, mesas de diálogo, becas para ayuda a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros de cultura y memoria, así como el programa de arte y territorio “entre otras propuestas que se complementarán con el pueblo de Michoacán”.