Sheinbaum presenta “Plan para la Paz y Justicia” en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan de paz y justicia que se llevará a cabo en el estado de Michoacán.
Esta acción se da tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el centro del municipio.
“El día de ayer comenté, dije y afirmo nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y desde ayer enviamos un reforzamiento de la Guardia Nacional a Michoacán y Uruapan".
Agregó que frente a esta situación, presentaba una propuesta, pues la indignación y el dolor por el asesinato del alcalde de Uruapan dolió no sólo a su familia, sino a todo Michoacán y el país, por lo que anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Cuál es el Plan para la Paz y la Justicia
“Este plan, buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, mujeres, jóvenes, autoridades municipales y estatales, trabajadores del campo, víctimas y familias”, agregó la mandataria.
De acuerdo con el anuncio que dio la presidenta, durante esta semana, a partir del día de hoy, hablará con el gabinete del gobierno para llevar a cabo la división de tareas y la escucha a las comunidades, así como a las autoridades tradicionales, las iglesias, los sectores productivos y sociales “para fortalecer el plan con su mirada y experiencia para presentarla (la iniciativa) en los próximos días”.
Cada secretaría se reunirá con diferentes comunidades de Michoacán para que a más tardar este fin de semana y principios de la otra se presenten acciones concretas en “seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura y deporte para la paz”, anunció Sheinbaum.
Además, sentenció que el plan deberá contener al menos tres ejes, que son seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.
En términos de seguridad y justicia, la mandataria afirmó que se fortalecerá la presencia de unidades conjuntas de fuerzas federales como la Guardia Nacional, SSPC Seguridad y Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión.
De acuerdo con la presidenta, esta es “una propuesta al congreso de Michoacán y su fiscal para fortalecer la fiscalía a partir de la constitución de una fiscalía especializada de investigación e inteligencia en delitos de alto impacto, una oficina en distintos municipios, entre ellos Uruapan, mesas de seguridad quincenales, sistema de alerta para presidentes municipales y fortalecimiento de la denuncia anónima".
Respecto al desarrollo económico, la mandataria anunció acciones para garantizar seguridad social y salarios dignos a trabajadores agrícolas, inversión en infraestructura rural y llevar a cabo un convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar.
Sobre la educación y la cultura de paz, la presidenta informó la creación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención de víctimas, mesas de diálogo, becas para ayuda a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros de cultura y memoria, así como el programa de arte y territorio “entre otras propuestas que se complementarán con el pueblo de Michoacán”.