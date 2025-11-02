Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes. (Capturas de pantalla, TikTok)

Ángela Aguilar navega en un mar de polémicas que relega su música a un segundo plano. En medio de señalamientos críticos por registrar como de su autoría una versión actualizada del clásico de Rocío Dúrcal “La gata bajo la lluvia”, en TikTok han resurgido rumores sobre supuestas tensiones en su matrimonio con Christian Nodal.

Las especulaciones se basan en dos momentos que fueron registrados durante una reciente presentación de Nodal en un palenque, donde el cantautor denotó molestia al interactuar con su esposa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están en el ojo del huracán por un video que presuntamente registra un incómodo momento durante un show del sonorense. Crédito: @cazzu798, TikTok

¿Problemas en su relación o ataques infundados?

En TikTok, cuentas asociadas a grupos de fans de Cazzu —expareja de Christian Nodal— han impulsado la idea de que el sonorense quiere disociar a Aguilar de sus presentaciones en vivo. Según sus detractores, sus tradicionales duetos tienen un impacto negativo entre la audiencia.

En uno de los clips virales, se ve a Nodal hacer una clara señal de “no”, lo que sorprende a su esposa, quien pregunta “¿por qué?" La publicación difundida por una cuenta de apoyo de Cazzu abrió un intenso debate sobre el contexto del incómodo momento.

Usuarios aseguraron que Nodal no estaba sobrio, por lo que tuvo una reacción genuina de rechazo. “Tranquilo, Nodal, nosotros también estamos hasta la de esa mujer”, escribió una tiktoker.

No obstante, personas más imparciales aludieron a otros videos grabados en el evento, donde Nodal y Aguilar cantan a dueto. En dichas publicaciones la conversación también fue dividida, especialmente en un video que documentó un breve intercambio de palabras que concluye con Nodal alejándose y dejando a Ángela Aguilar sola en el escenario.

Los videos colocaron a Nodal y Ángela en el ojo del huracán. (Captura de pantalla, TikTok)

Si bien no es la primera vez que la pareja es blanco de rumores en torno a la estabilidad de su matrimonio, los recientes videos surgen en medio de versiones periodísticas que sostienen que Ángela Aguilar le ha externado a su esposo que le incomoda que tome durante sus shows en vivo.

¿Fractura en la dinastía Aguilar?

Hasta el momento, los cantantes no se han pronunciado públicamente en torno a las especulaciones surgidas en plataformas digitales. No obstante, no es la única polémica que involucra a la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Gabriel Cuevas, colaborador del programa de radio Dulce y Picosito, aseguró que Ángela se distanció de su prima Majo Aguilar por imposición de su padre, Pepe Aguilar. El motivo, afirmó Cuevas, fue una etapa complicada con el abuso de sustancias que vivió la intérprete de “Cuéntame”, descartando que sus tensiones se derivaran de la amistad que afianzó con Belinda, expareja de Christian Nodal.

Belinda compartió en sus redes sociales una foto junto a Majo. (@belindapop, Instagram)