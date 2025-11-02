México

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes

Guardar
Los clips fueron ampliamente difundidos
Los clips fueron ampliamente difundidos en TikTok, donde surgieron opiniones encontradas sobre el comportamiento de los cantantes. (Capturas de pantalla, TikTok)

Ángela Aguilar navega en un mar de polémicas que relega su música a un segundo plano. En medio de señalamientos críticos por registrar como de su autoría una versión actualizada del clásico de Rocío Dúrcal “La gata bajo la lluvia”, en TikTok han resurgido rumores sobre supuestas tensiones en su matrimonio con Christian Nodal.

Las especulaciones se basan en dos momentos que fueron registrados durante una reciente presentación de Nodal en un palenque, donde el cantautor denotó molestia al interactuar con su esposa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están en el ojo del huracán por un video que presuntamente registra un incómodo momento durante un show del sonorense. Crédito: @cazzu798, TikTok

¿Problemas en su relación o ataques infundados?

En TikTok, cuentas asociadas a grupos de fans de Cazzu —expareja de Christian Nodal— han impulsado la idea de que el sonorense quiere disociar a Aguilar de sus presentaciones en vivo. Según sus detractores, sus tradicionales duetos tienen un impacto negativo entre la audiencia.

En uno de los clips virales, se ve a Nodal hacer una clara señal de “no”, lo que sorprende a su esposa, quien pregunta “¿por qué?" La publicación difundida por una cuenta de apoyo de Cazzu abrió un intenso debate sobre el contexto del incómodo momento.

Usuarios aseguraron que Nodal no estaba sobrio, por lo que tuvo una reacción genuina de rechazo. “Tranquilo, Nodal, nosotros también estamos hasta la de esa mujer”, escribió una tiktoker.

No obstante, personas más imparciales aludieron a otros videos grabados en el evento, donde Nodal y Aguilar cantan a dueto. En dichas publicaciones la conversación también fue dividida, especialmente en un video que documentó un breve intercambio de palabras que concluye con Nodal alejándose y dejando a Ángela Aguilar sola en el escenario.

Los videos colocaron a Nodal
Los videos colocaron a Nodal y Ángela en el ojo del huracán. (Captura de pantalla, TikTok)

Si bien no es la primera vez que la pareja es blanco de rumores en torno a la estabilidad de su matrimonio, los recientes videos surgen en medio de versiones periodísticas que sostienen que Ángela Aguilar le ha externado a su esposo que le incomoda que tome durante sus shows en vivo.

¿Fractura en la dinastía Aguilar?

Hasta el momento, los cantantes no se han pronunciado públicamente en torno a las especulaciones surgidas en plataformas digitales. No obstante, no es la única polémica que involucra a la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Gabriel Cuevas, colaborador del programa de radio Dulce y Picosito, aseguró que Ángela se distanció de su prima Majo Aguilar por imposición de su padre, Pepe Aguilar. El motivo, afirmó Cuevas, fue una etapa complicada con el abuso de sustancias que vivió la intérprete de “Cuéntame”, descartando que sus tensiones se derivaran de la amistad que afianzó con Belinda, expareja de Christian Nodal.

Belinda compartió en sus redes
Belinda compartió en sus redes sociales una foto junto a Majo. (@belindapop, Instagram)

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalViralmexico-entretenimiento

Más Noticias

Receta exprés: pasta cremosa con atún y solo 5 ingredientes

Una opción práctica para resolver comidas sin esfuerzo, rápida, sabrosa, con ingredientes comunes y lista en pocos minutos

Receta exprés: pasta cremosa con

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch confirmó la presencia de fuertes grupos criminales en el estado y el intento de contener la violencia en los municipios

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

Melate Retro resultados 1 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego en su sorteo número 1578

Melate Retro resultados 1 de

Protegido con su correa y su cuidadora, pato negro sorprende en paseo en centro comercial de Puebla | Video

La aparición de una mascota poco habitual generó sorpresa entre los asistentes y usuarios en redes sociales

Protegido con su correa y

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

La pronunciación se da tras una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad con Sheinbaum en Palacio Nacional

Embajador de EEUU en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué falló? Gabinete de seguridad

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

Embajador de EEUU en México ofrece cooperación para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Aseguran dos laboratorios clandestinos en Culiacán, uno aún estaba activo

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonaria cifra

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

Carín León se solidariza con las familias afectadas por incendio mortal en Waldo’s de su natal Sonora

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

Distanciamiento de Ángela Aguilar con su prima Majo tendría un trasfondo más delicado que Belinda

DEPORTES

El legado de Fernando Valenzuela

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”