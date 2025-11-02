México

Cómo usar jabón de cúrcuma para eliminar manchas y unificar el tono de la piel

Pocas personas conocen los beneficios cosméticos que también brinda esta raíz

Guardar
El jabón de cúrcuma es
El jabón de cúrcuma es ideal para mejorar la salud y apariencia de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos de los primeros signos de la edad suelen verse reflejados en la piel, ya que los radicales libres y la contaminación del ambiente suele afectarla. Lo anterior da como resultado la aparición de arrugas, manchas en la piel y otros signos de la edad.

Y así como la cúrcuma es un alimento ideal para prevenir el envejecimiento de manera interna sus beneficios también puede ser usados para prevenir el envejecimiento externo, que se refleja en la piel.

Es por eso que si sufres de manchas o tu tono de piel ha perdido uniformidad este es el jabón que debes incluir en tu rutina de cuidado personal.

El jabón de cúrcuma es
El jabón de cúrcuma es conocido por sus propiedades beneficiosas para la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de un jabón de cúrcuma para la piel

Como mencionamos, el jabón de cúrcuma se ha popularizado por sus posibles beneficios para la piel y entre sus principales propiedades destacan las siguientes:

  • Propiedades antiinflamatorias: La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto que puede ayudar a reducir la inflamación y enrojecimiento de la piel.
  • Efecto antimicrobiano: Puede colaborar en la lucha contra bacterias y otros microorganismos, lo que resulta útil en casos de acné o pequeñas lesiones.
  • Ayuda en la uniformidad del tono de piel: Se utiliza para disminuir la apariencia de manchas oscuras y el tono desigual, gracias a la posible acción despigmentante de sus componentes.
  • Acción antioxidante: Contribuye a proteger la piel del daño causado por radicales libres, lo que puede retardar los signos de envejecimiento.
  • Apoyo al tratamiento de afecciones cutáneas: Se emplea en tratamientos complementarios para problemas como el acné y la psoriasis, aunque no sustituye el tratamiento médico.
Recuerda usarlo de manera regular
Recuerda usarlo de manera regular para poder observar sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavarse la cara con jabón de cúrcuma para obtener sus beneficios

Para aprovechar los posibles beneficios del jabón de cúrcuma en el rostro, se recomienda seguir estos pasos:

  1. Lava tus manos antes de tocar tu cara para evitar transferir bacterias.
  2. Humedece el rostro con agua tibia, lo que ayuda a abrir los poros y facilita la limpieza.
  3. Frota el jabón de cúrcuma entre las manos hasta generar espuma o aplícalo suavemente sobre el rostro con movimientos circulares, evitando el área de los ojos.
  4. Masajea la piel durante 30 segundos a un minuto, prestando atención a las zonas con mayor tendencia a imperfecciones o manchas.
  5. Enjuaga completamente con agua tibia hasta eliminar todo el jabón.
  6. Seca con una toalla limpia, realizando suaves toques sin frotar para no irritar la piel.
  7. Aplica hidratante o protector solar después, ya que la piel puede quedar más sensible.

Inicialmente, se recomienda usar el jabón de cúrcuma una vez al día y observar cómo reacciona la piel.

En caso de irritación, enrojecimiento o resequedad, suspende el uso y consulta a un dermatólogo.

Temas Relacionados

bellezacúrcumamexico-noticias

Más Noticias

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de noviembre ya se hizo y estos son los montos totales para los beneficiarios

El depósito de este programa social se llevó a cabo el pasado lunes 1 de noviembre a estudiantes de preescolar y primaria

Mi Beca para Empezar 2025:

Esto costó el icónico traje negro y dorado de Juan Gabriel en Bellas Artes

El emblemático atuendo negro y dorado que Juan Gabriel lució en el Palacio de Bellas Artes en 1990 sigue inspirando a diseñadores y fanáticos, convirtiéndose en un símbolo de elegancia y originalidad en la música mexicana

Esto costó el icónico traje

Temblor en México hoy: se registra sismo de 5.3 en Veracruz

Sigue en vivo todas las noticias sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

La Granja VIP EN VIVO Hoy 2 de noviembre: Jawy está seguro de que Eleazar Gómez será eliminado

El influencer manifestó su molestia por las supuestas actitudes de Eleazar

La Granja VIP EN VIVO
MÁS NOTICIAS

NARCO

En pleno Día de Muertos,

En pleno Día de Muertos, matan a un hombre en inmediaciones de un panteón en Tepeji

Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

Suman siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno más desaparecido durante el gobierno de Ramírez Bedolla en Michoacán

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Esto costó el icónico traje

Esto costó el icónico traje negro y dorado de Juan Gabriel en Bellas Artes

La Granja VIP EN VIVO Hoy 2 de noviembre: Jawy está seguro de que Eleazar Gómez será eliminado

Victoria Ruffo confiesa por qué se fijó en Eugenio Derbez, pese a defectos: “Es feo, payaso y codo”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 2 de noviembre

La Granja VIP: Kike Mayagoitia revela que Adrián Marcelo lo quería dejar sin trabajo “por ego y hambre”

DEPORTES

México derrotó a Italia en

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla