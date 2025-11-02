México

Carlos Torres Piña revela detalles sobre el atentado contra el alcalde de Uruapan

Autoridades lograron abatir a un presunto agresor, quien sigue sin identificar

La Fiscalía inició una investigación
La Fiscalía inició una investigación inmediata para aclarar los hechos. (Fb: Carlos Manzo)

El brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche de este sábado 1 de noviembre, motivó una inmediata respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El titular de la dependencia, Carlos Torres Piña, ofreció detalles preliminares que esclarecen la cronología y las primeras evidencias recabadas tras el atentado que conmocionó a la entidad. El fiscal confirmó la lamentable pérdida del edil y dio un parte sobre un funcionario herido y el destino de los agresores.

Torres Piña precisó que la agresión ocurrió alrededor de las 20:10 horas, justo después de que el alcalde Manzo concluyera su participación en un evento público, identificado como la inauguración del Festival de las Velas, en el centro de Uruapan.

La agresión, calificada como un ataque directo también por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fue perpetrada por tres individuos que le dispararon. El presidente municipal resultó gravemente herido y, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció a las 20:50 horas mientras era trasladado de emergencia a un hospital local.

El funcionario se encontraba saliendo de un evento. Foto: X/@LuisKuryaki

La rápida respuesta del equipo de seguridad del alcalde fue crucial para neutralizar la amenaza y capturar a otros presuntos involucrados. En el lugar de los hechos, el intercambio de fuego resultó en la muerte de uno de los agresores.

La Fiscalía confirmó que se logró la incautación de un arma corta de calibre 9 milímetros y se aseguraron siete casquillos percutidos utilizados en el ataque. Este número de disparos subraya la intensidad y determinación del atentado.

Sin embargo, el fiscal Torres Piña reportó un desafío inicial en la investigación: no se ha logrado identificar al agresor abatido. Al respecto, el titular de la dependencia declaró: “Al revisar sus pertenencias no se encontró ninguna identificación, por lo que estaremos trabajando las próximas horas para lograr su identificación.” Esta labor es fundamental para determinar el origen y las posibles conexiones del atacante con grupos delictivos o intereses que hayan motivado el crimen.

En medio de la tragedia, la Fiscalía también confirmó que el ataque dejó una víctima colateral: el regidor Víctor Hugo resultó lesionado. No obstante, el Fiscal Piña ofreció un parte tranquilizador al señalar que el regidor “está fuera de peligro”.

Paralelamente, la acción coordinada con el Gabinete Nacional de Seguridad —encabezado por el secretario Omar García Harfuch— y las autoridades estatales fue inmediata. Este esfuerzo conjunto no solo logró abatir a uno de los atacantes, sino que también resultó en la detención de otras dos personas presuntamente involucradas en los hechos, quienes ya están a disposición de la autoridad ministerial.

El compromiso de la Fiscalía de Michoacán es llevar a cabo una investigación inmediata y exhaustiva de los hechos. El enfoque está puesto en establecer el móvil del ataque directo contra el edil y asegurar que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados ante la justicia.

La promesa de “continuaremos informando” por parte de las autoridades busca mantener la transparencia y asegurar a la ciudadanía que se trabaja sin descanso para esclarecer este grave atentado contra la institucionalidad en Uruapan.

