Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

El sujeto ya fue vinculado a proceso por ser identificado como coautor del homicidio de los músicos colombianos (@/FiscaliaEdomex)

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer la vinculación a proceso de Cristopher “N”, alías “El Comandante”, por ser señalado como coautor del homicidio de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, cuyos restos fueron hallados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

El órgano judicial informó que tras la audiencia inicial, el juez de control consideró que había pruebas suficientes para iniciar el proceso penal contra “El Comandante” y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Cristopher “N” coordinó la atracción de las víctimas mediante engaños, aprovechándose de la confianza que mantenía con uno de ellos, pues se identificó que el ahora vinculado a proceso participó en la planeación y coordinación del asesinato.

Así fue la cronología del asesinato de B-King y Regio Clown

Los cuerpos de los artistas colombianos fueron desmembrados - créditos @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Según la cronología proporcionada por la Fiscalía del Edomex, los músicos colombinos fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre tras salir de un gimnasio ubicado en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, cerca de los límites entre el Estado de México y la CDMX, a las 16:49 horas en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, a la altura del poblado de San Andrés Metla, sobre la lateral del puente conocido como “desviación a Tlalmanalco”.

El acta médica del 19 de septiembre confirmó que los restos correspondían a dos hombres y que la causa de muerte fue hemorragia externa por lesiones cortantes y punzantes. El 21 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda notificaron que los restos podrían pertenecer a Bayron Sánchez Salazar (“B-King”) y Jorge Luis Herrera Lemus (“DJ Regio Clown”).

El 22 de septiembre, tras pruebas genéticas y faciales, se identificó y restituyó a Sánchez Salazar, mientras que el reconocimiento remoto de Herrera Lemus se realizó con apoyo del Consulado de Colombia el 1 de octubre. Las autoridades confirmaron que las víctimas abordaron el Mercedes Benz la tarde del 16 de septiembre en plaza Miyana, colonia Granada, y se dirigieron a la colonia Renovación, Iztapalapa.

El registro telefónico de “DJ Regio Clown” mostró que su dispositivo permaneció en esa zona unas dos horas antes de apagarse. El 23 de septiembre, el vehículo fue localizado en La Paz, donde Luis Alberto “N” (“El Muerto”) y Angélica Iraís “N” fueron grabados pintando de rojo los rines, presuntamente para alterar sus características.

Al día siguiente, una investigación paralela permitió rescatar a una mujer secuestrada en Tepetlaoxtoc y hallar un Mercedes Benz gris plata con rines rojos en el estacionamiento subterráneo. Una prueba genética confirmó la presencia de ADN de “B-King” en un vaso hallado en el asiento trasero. La inspección del automóvil no detectó rastros hemáticos, por lo que no se pudo establecer que los cuerpos fueran trasladados en ese vehículo.

Los rines del vehículo fueron pintados de color rojo (Fiscalía del Edomex)

En el taller donde se alteraron los rines, se localizó pintura roja con características coincidentes y una nota manuscrita que hacía referencia a la modificación del auto. El primer propietario del Mercedes Benz fue una persona moral en Puebla; tras ser declarado pérdida total, el vehículo pasó a manos de “Puga”