México

Esposo de Inés Gómez Mont enfrenta un nuevo señalamiento de despojo de herencia a exesposa, señala periodista

El caso del abogado mexicano está detenido y en espera una audiencia migratoria clave en Miami

Guardar
Víctor Álvarez Puga habría defraudado
Víctor Álvarez Puga habría defraudado a su exposa, Marycarmen López con una herencia (Fotos: Instagram)

El reciente arresto de Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, en Miami ha reavivado no solo las investigaciones sobre su presunta participación en delitos financieros, sino que también ha sacado a la luz un episodio previo que involucra el despojo de una herencia familiar.

Estos señalamientos, han surgido nuevas revelaciones sobre el pasado de Álvarez Puga. De acuerdo con información obtenida por el periodista Alberto Tavira, una fuente cercana relató que, durante el matrimonio entre Álvarez Puga y Maricarmen López, el padre de ella —líder de la familia López— falleció, dejando una considerable herencia a su esposa e hijos.

En ese contexto, el abogado, quien atravesaba un periodo de bonanza económica, persuadió a la familia para que invirtieran el capital heredado bajo su gestión, prometiendo grandes rendimientos.

La familia López, confiando en las promesas de Álvarez Puga, accedió a la propuesta. Sin embargo, los beneficios anunciados nunca se materializaron.

Poco tiempo después, el empresario inició una relación con Inés Gómez Mont y se distanció de la familia López, llevándose consigo la totalidad de la herencia.

A pesar de tener un hijo en común con Maricarmen López, Álvarez Puga intentó tranquilizar a la familia con la frase: “No se preocupen, yo siempre voy a estar”, según la fuente citada por Alberto Tavira.

Actualmente, los integrantes de la familia López continúan sus esfuerzos por recuperar el dinero perdido, mientras el nombre de Víctor Álvarez Puga sigue generando controversia tanto en México como en Estados Unidos.

En espera de audiencia en Miami

Analistas dimensionan el impacto de
Analistas dimensionan el impacto de su detención y su potencial extradición a México. (Infobae México / Jovani Pérez)

El empresario y abogado, conocido por su relación con Gómez Mont, permanece bajo custodia en el centro de procesamiento Krome North SPC desde hace aproximadamente un mes, a la espera de una audiencia clave el 12 de noviembre que determinará su situación migratoria en Estados Unidos.

Aunque la detención de Álvarez Puga responde a irregularidades migratorias, el caso ha vuelto a captar la atención pública y judicial debido a las acusaciones que enfrenta en México.

Las autoridades mexicanas lo señalan, junto a su esposa, como presunto líder de una red dedicada al desvío de recursos públicos.

Según las investigaciones, esta operación habría ocasionado un fraude de 2 mil 950 millones de pesos, afectando el presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La magnitud del caso ha mantenido a ambos prófugos de la justicia mexicana durante más de cuatro años.

Temas Relacionados

Víctor Álvarez PugaInés Gómez MontFraudeherenciadetenciónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Flan napolitano en olla exprés: receta fácil y adaptable con solo 8 ingredientes

La incorporación de lácteos y el uso de baño maría garantizan un resultado uniforme, con matices dulces y una presentación versátil

Flan napolitano en olla exprés:

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Los principales errores de la estabilidad financiera familiar

Hay tres etapas para una planeación patrimonial y toda familia mexicana debe conocer

Los principales errores de la

Día de muertos 2025: Gran desfile, conciertos y demás actividades este 1 de noviembre

Este día honramos la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo

Día de muertos 2025: Gran

Muere Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex, Alejandro Moreno destaca su trayectoria en el PRI

El exfuncionario federal y exdiputado murió este viernes, a los 81 años de edad

Muere Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

Karol G celebra el Día de Muertos en San Miguel de Allende | Video

Irma Serrano y Anton LaVey: la foto que desató rumores de satanismo por muchos años en el espectáculo mexicano

Superhéroes, personajes macabros y hadas: estos son los mejores disfraces de Halloween de famosos mexicanos este 2025

Día de Muertos 2025: descubre los epitafios de las leyendas del Cine de Oro Mexicano

DEPORTES

NBA hoy: quién juega y

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 1 de noviembre

Así fue el brutal pelotazo que recibió Alejandro Kirk: ¿Jugará el séptimo juego de la Serie Mundial 2025?

Día de Muertos en CMLL: Guerrero Maya Jr. sorprende y conquista el título del Rey del Inframundo: “Dedicado a mi maestro, Black Terry”

América sufre ausencias clave para su visita al León en la Jornada 16: ¿Quiénes son?

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo desde México