Esposo de Inés Gómez Mont enfrenta un nuevo señalamiento de despojo de herencia a exesposa, señala periodista

Víctor Álvarez Puga habría defraudado a su exposa, Marycarmen López con una herencia (Fotos: Instagram)

El reciente arresto de Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, en Miami ha reavivado no solo las investigaciones sobre su presunta participación en delitos financieros, sino que también ha sacado a la luz un episodio previo que involucra el despojo de una herencia familiar.

Estos señalamientos, han surgido nuevas revelaciones sobre el pasado de Álvarez Puga. De acuerdo con información obtenida por el periodista Alberto Tavira, una fuente cercana relató que, durante el matrimonio entre Álvarez Puga y Maricarmen López, el padre de ella —líder de la familia López— falleció, dejando una considerable herencia a su esposa e hijos.

En ese contexto, el abogado, quien atravesaba un periodo de bonanza económica, persuadió a la familia para que invirtieran el capital heredado bajo su gestión, prometiendo grandes rendimientos.

La familia López, confiando en las promesas de Álvarez Puga, accedió a la propuesta. Sin embargo, los beneficios anunciados nunca se materializaron.

Poco tiempo después, el empresario inició una relación con Inés Gómez Mont y se distanció de la familia López, llevándose consigo la totalidad de la herencia.

A pesar de tener un hijo en común con Maricarmen López, Álvarez Puga intentó tranquilizar a la familia con la frase: “No se preocupen, yo siempre voy a estar”, según la fuente citada por Alberto Tavira.

Actualmente, los integrantes de la familia López continúan sus esfuerzos por recuperar el dinero perdido, mientras el nombre de Víctor Álvarez Puga sigue generando controversia tanto en México como en Estados Unidos.

En espera de audiencia en Miami

Analistas dimensionan el impacto de su detención y su potencial extradición a México. (Infobae México / Jovani Pérez)

El empresario y abogado, conocido por su relación con Gómez Mont, permanece bajo custodia en el centro de procesamiento Krome North SPC desde hace aproximadamente un mes, a la espera de una audiencia clave el 12 de noviembre que determinará su situación migratoria en Estados Unidos.

Aunque la detención de Álvarez Puga responde a irregularidades migratorias, el caso ha vuelto a captar la atención pública y judicial debido a las acusaciones que enfrenta en México.

Las autoridades mexicanas lo señalan, junto a su esposa, como presunto líder de una red dedicada al desvío de recursos públicos.

Según las investigaciones, esta operación habría ocasionado un fraude de 2 mil 950 millones de pesos, afectando el presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La magnitud del caso ha mantenido a ambos prófugos de la justicia mexicana durante más de cuatro años.