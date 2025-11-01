México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes recibirán más de 3 mil pesos en el siguiente pago?

Se espera que el siguiente depósito del programa llegue en el mes de diciembre

El gobierno de México liderado por Claudia Sheinbaum implementó la Beca Rita Cetina a partir de los primeros meses de 2025.

El gobierno de México liderado por Claudia Sheinbaum implementó la Beca Rita Cetina a partir de los primeros meses de 2025. Una iniciativa dirigida a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas.

Durante la primera fase, este programa se centró exclusivamente en escolares de secundaria, otorgando un apoyo económico de $3,000 cada dos meses, depositado directamente en la tarjeta Bienestar. Además, los padres con más de un hijo inscrito reciben $700 extra por cada alumno adicional.

La beca tiene como finalidad evitar la deserción escolar y contribuir con la ayuda monetaria para que los alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán más de 3 mil pesos?

Los padres de familia que tenga hasta tres alumnos inscritos en la Beca Rita Cetina serán los que reciban 3,300 pesos en el siguiente periodo de depósitos.

  • Padres de familia con un alumno registrado: 1,900 pesos.
  • Padres de familia con dos alumnos registrados: 2, 600 pesos.
  • Padres de familia con tres alumnos registrados: 3,300 pesos.

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición su plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Después de identificar el día asignado para el cobro de la Beca Rita Cetina, existe la opción de consultar si el depósito ya se encuentra disponible utilizando el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para acceder al Estatus y revisar el saldo a través de internet, es indispensable contar con la CURP propia o la de los hijos. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

  • Acceder a la página del Buscador de Estatus
  • Ingresar la CURP correspondiente
  • Seleccionar la sección de Bancarización, donde se exhiben todos los detalles de los pagos
  • Elegir el periodo específico que se busca consultar

En esa sección aparecerá la información del pago que se desea verificar; el comprobante mostrará detalles sobre el método de pago, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos involucrados.

También es posible realizar la consulta de saldo tanto en los cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se recomienda, además, descargar la aplicación móvil para mantener un control constante sobre los movimientos de la cuenta.

