Así lucía Ninel Conde como Miss Naucalpan antes de sus cirugías estéticas y cambio de color de ojos

Ninel Conde comenzó su carrera en el mundo de los espectáculos al convertirse en Miss Naucalpan. (Instagram/@ninelconde)

Ninel Conde, conocida como el ‘bombón asesino’, no deja de sorprender a sus seguidores tras concluir su paso en La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la actriz y cantante viajó a Nueva York para cambiar el color de sus ojos, así lo dio a conocer el periodista en el programa Sale el Sol.

“Se cambió los ojos, yo ya sabía que se había cambiado el color, pero hasta no ver, no creer. Fue a Nueva York”, explicó.

El costo de la cirugía para cambiar el color de ojos ha disminuido, pasando de USD 20.000 a USD 12.000, según Gustavo Adolfo Infante (IG)

Además de la sorpresa, la noticia generó preocupación entre la audiencia y el resto de los conductores del programa, como Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Ninel Conde como Miss Naucalpan, antes del cambio en el color de sus ojos

En medio de los dimes y diretes sobre el procedimiento estético, una usuaria de X (antes Twitter) reveló una imagen del ‘bombón asesino’ durante su paso en un concurso de belleza.

“Esta es la verdadera Ninel Conde. Una incipiente joven, pueblerina que con muchos sueños por cumplir logró ser Miss Naucalpan”, se lee en la publicación.

En el mismo post, se especula que la actriz de Rebelde busca enterrar su anterior imagen, pues “los rasgos mexicanos y pelo chino” han cambiado completamente. Ahora Ninel Conde es rubia y de ojo verde.

(Captura de pantalla)

La reacción entre los internautas no se hizo esperar, mientras algunos señalaron que los arreglos estéticos la hicieron lucir bien, otros mencionarn que se veía mejor antes.

"Lo lamentable es que nunca terminará de estar conforme con su apariencia“, ”Es guapa, hubo un momento que le había quedado muy bien los arreglos que se hizo" y “A mí me parece guapísima con el pelo negro, ondulado, con esa sonrisa natural”, son algunas de las reacciones.

El nuevo color de ojos de Ninel Conde es verde olivo

Además de la noticia propagada por el periodista de Imagen Televisión, la ex habitante de La Casa de los Famosos utilizó sus redes sociales para anunciar el nuevo cambio en su imagen.

“Estoy emocionada, nerviosa pero estoy en las mejores manos. Escogí verde olivo porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello y he visto resultados muy hermosos y naturales. No puedo creer lo natural que se ven”, explicó en un video.

(Captura de pantalla)

Cabe mencionar que entre las principales operaciones que se ha hecho Ninel Conde resalta: botox, game changer (para perfilar mejor la mandíbula y el mentón), implantes corporales de abdomen y glúteos, mentoplastia y levantamiento de cejas.