México

Reavivan rumores de supuesta infidelidad de Mayito a Brenda Bezares, Briggitte Bozzo revela la verdad

El ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue relacionado con una de sus ex compañeras

Por Jazmín González

Guardar
Mayito y Brenda Bezares enfrentan
Mayito y Brenda Bezares enfrentan rumores de infidelidad. (ViX)

Los recientes rumores sobre una supuesta infidelidad de Mario Bezares, conocido como Mayito, hacia su esposa Brenda Bezares ha generado reacciones inmediatas entre sus colegas y amigos del medio.

Briggitte Bozzo, actriz y excompañera de Bezares en La Casa de los Famosos México 2024, decidió pronunciarse públicamente para defender la integridad de su amigo y desmentir las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la conductora Gaby Ramírez.

Fotos: Cuartoscuro
Fotos: Cuartoscuro

Briggitte Bozzo niega supuesta infidelidad de Mario Bezares

Durante un encuentro reciente con la prensa, la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy fue consultada sobre las versiones que circulan en torno a la vida personal del ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

La joven actriz Bozzo subrayó que tanto él como Brenda Bezares han sido objeto de rumores a lo largo de su extensa relación, que supera los treinta años, pues a su salida del reality show 24/7 se vivió una situación similar.

“Yo conozco a Mayito, lo he visto saliendo de La Casa de los Famosos México muchas veces y siempre han habido rumores de ellos como pareja. Siempre hay personas que te quieren arruinar en este mundo, eso también es algo que se tiene que hablar con una pareja que también es parte de toda la farándula”, señaló.

Fotos: IG@brigittebozzo Televisa
Fotos: IG@brigittebozzo Televisa

Por otra parte, la actroz enfatizó que las especulaciones carecen de fundamento, pues actualmente el matrimonio se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares: “Mayito es un caballero, es una persona que adora a su familia, ahorita están en Japón pasándola súper bien”, reveló.

Finalmente, al ser consultada sobre la posible reacción de la pareja ante los rumores, Bozzo manifestó su confianza en la solidez del vínculo entre su ex compañero y su pareja.

“Así como hay muchísimos rumores, créeme que a ellos no les va a importar en lo absoluto, si saben todo el amor que se tienen. Yo, en lo personal, sé que Mayito jamás haría eso en la vida”, sentenció.

Quién es Gaby Ramírez, conductora con la que fue relacionado Mayito

La trayectoria de Karla Gabriela Ramírez Romano, conocida artísticamente como Gaby Ramírez, se remonta a su infancia en Monterrey, Nuevo León, donde desde pequeña mostró interés por el mundo del espectáculo.

Gaby Ramírez. (Foto: @saleelsoltv, Instagram)
Gaby Ramírez. (Foto: @saleelsoltv, Instagram)

Gracias al apoyo de su familia, integró el elenco de Las Muñequitas Elizabeth con el personaje de Loki, participación que se extendió durante cinco años. Su proyección nacional se consolidó en 2006 con el programa Acábatelo, lo que le permitió acceder a nuevos espacios como juez en emisiones de Multimedios, entre ellas Poncho en Jueves, Premios Fama y La Vecina.

Tras una etapa prolongada en la televisión regiomontana, Gaby Ramírez decidió cerrar ese ciclo y mudarse a la Ciudad de México. En 2021, se sumó al programa La pareja Ideal de TV Azteca, compartiendo pantalla con Penélope Menchaca y Pascual Nadaud. Más adelante, anunció su incorporación al matutino de fin de semana Venga la Alegría: Fin de Semana, donde consolidó su popularidad entre la audiencia.

Temas Relacionados

Mario BezaresBrenda BezaresMayitoBriggitte Bozzomexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué dice “El Azul”, el narcocorrido con el que Junior H desafió la prohibición en Jalisco

Este corrido menciona símbolos referentes al Chapo Guzmán, la cocaína y el fentanilo, entre otros

Qué dice “El Azul”, el

Simón Levy Dabbah: los mejores memes que dejó la polémica sobre su paradero

Simón Levy aseguró que estaba en Washington, pero un descuido evidenció que sí estaba en Portugal

Simón Levy Dabbah: los mejores

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la tercera semana del reality

Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez y Sergio Mayer Mori se enfrentaron en una prueba de destreza por la salvación

La Granja VIP: Quién ganó

Detienen a pareja de colombianos por presunto robo de relojes de alta gama en hoteles de Reforma

Los extranjeros fueron encontrados en posesión de presuntas drogas

Detienen a pareja de colombianos

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué dice “El Azul”, el

Qué dice “El Azul”, el narcocorrido con el que Junior H desafió la prohibición en Jalisco

Detienen a pareja de colombianos por presunto robo de relojes de alta gama en hoteles de Reforma

Ejército Mexicano y Guardia estatal detienen a 15 personas y aseguran armamento en Tamaulipas

Procesan a “El Flaco”, presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco

Vinculan a proceso a Víctor “N”, presunto integrante de La Barredora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién ganó

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la tercera semana del reality

Internautas rechazan ‘oferta’ de Ángela Aguilar tras ofrecer su canto a quienes la critican

Julión Álvarez responde a las críticas por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco

Así fue el sorpresivo encuentro de Belinda y Cher en Hollywood

Desde el Bogueto a Víctor Mendivil; conoce las canciones más exitosas en Spotify México de la semana

DEPORTES

Heriberto Jurado marca su primer

Heriberto Jurado marca su primer gol en Europa y clasifica al Cercle Brugge

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 Qatar 2025 en México?

Diego González, cerca de quedarse en Atlas: el club pagaría un millón de euros por su fichaje

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025