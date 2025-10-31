Reavivan rumores de supuesta infidelidad de Mayito a Brenda Bezares, Briggitte Bozzo revela la verdad

Mayito y Brenda Bezares enfrentan rumores de infidelidad. (ViX)

Los recientes rumores sobre una supuesta infidelidad de Mario Bezares, conocido como Mayito, hacia su esposa Brenda Bezares ha generado reacciones inmediatas entre sus colegas y amigos del medio.

Briggitte Bozzo, actriz y excompañera de Bezares en La Casa de los Famosos México 2024, decidió pronunciarse públicamente para defender la integridad de su amigo y desmentir las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la conductora Gaby Ramírez.

Fotos: Cuartoscuro

Briggitte Bozzo niega supuesta infidelidad de Mario Bezares

Durante un encuentro reciente con la prensa, la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy fue consultada sobre las versiones que circulan en torno a la vida personal del ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

La joven actriz Bozzo subrayó que tanto él como Brenda Bezares han sido objeto de rumores a lo largo de su extensa relación, que supera los treinta años, pues a su salida del reality show 24/7 se vivió una situación similar.

“Yo conozco a Mayito, lo he visto saliendo de La Casa de los Famosos México muchas veces y siempre han habido rumores de ellos como pareja. Siempre hay personas que te quieren arruinar en este mundo, eso también es algo que se tiene que hablar con una pareja que también es parte de toda la farándula”, señaló.

Fotos: IG@brigittebozzo Televisa

Por otra parte, la actroz enfatizó que las especulaciones carecen de fundamento, pues actualmente el matrimonio se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares: “Mayito es un caballero, es una persona que adora a su familia, ahorita están en Japón pasándola súper bien”, reveló.

Finalmente, al ser consultada sobre la posible reacción de la pareja ante los rumores, Bozzo manifestó su confianza en la solidez del vínculo entre su ex compañero y su pareja.

“Así como hay muchísimos rumores, créeme que a ellos no les va a importar en lo absoluto, si saben todo el amor que se tienen. Yo, en lo personal, sé que Mayito jamás haría eso en la vida”, sentenció.

Quién es Gaby Ramírez, conductora con la que fue relacionado Mayito

La trayectoria de Karla Gabriela Ramírez Romano, conocida artísticamente como Gaby Ramírez, se remonta a su infancia en Monterrey, Nuevo León, donde desde pequeña mostró interés por el mundo del espectáculo.

Gaby Ramírez. (Foto: @saleelsoltv, Instagram)

Gracias al apoyo de su familia, integró el elenco de Las Muñequitas Elizabeth con el personaje de Loki, participación que se extendió durante cinco años. Su proyección nacional se consolidó en 2006 con el programa Acábatelo, lo que le permitió acceder a nuevos espacios como juez en emisiones de Multimedios, entre ellas Poncho en Jueves, Premios Fama y La Vecina.

Tras una etapa prolongada en la televisión regiomontana, Gaby Ramírez decidió cerrar ese ciclo y mudarse a la Ciudad de México. En 2021, se sumó al programa La pareja Ideal de TV Azteca, compartiendo pantalla con Penélope Menchaca y Pascual Nadaud. Más adelante, anunció su incorporación al matutino de fin de semana Venga la Alegría: Fin de Semana, donde consolidó su popularidad entre la audiencia.