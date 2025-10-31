México

‘La Mañanera’ de Sheinbaum de hoy viernes 31 de octubre | En vivo

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves en Palacio Nacional

Por Miguel Flores

13:51 hsHoy

Carrera Raíces de Fuego se llevará a cabo el 7 de diciembre en CDMX

Estrellita invita a la carrera Raíces de fuego, el 7 de diciembre, con salida en el Zócalo. Se pasará por varios lugares icónicos de la capital, incluyendo Tlatelolco. Se espera una participación de 10 mil corredores.

Avenida Hidalgo, Reforma, Plaza de las 3 Culturas, Rivera de San Cosme, entre otros formarán parte de la ruta.

Será de 5, 10 o 21 km. Quien quiera participar se puede inscribir en mexicoimparable.com.

Lorena Ramírez invita a los corredores a la carrera en Ciudad de México. “Es un evento cultural, a todos los indígenas, nuestras tradiciones de pueblos originarios, invitamos a todos los corredores a que se unan a nosotros a correr y disfrutar de este evento”, dijo.

13:41 hsHoy

Carrera Raíces de agua

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, Estrellita, habla sobre la carrera Raíces de agua, misma que busca visibilizar a los pueblos originarios, conectando cultura, deporte y el entorno de las comunidades indígenas.

La carrera se llevó a cabo los pasados 13 y 14 de septiembre en Palenque, Chiapas, y participaron más de 3 mil corredores.

13:38 hsHoy

Inicia conferencia de prensa matutina. Están presentes María Lorena Ramírez, corredora raramuri y embajadora de México. Presentará carrera que se hará en la ciudad de México como parte de México Imparable. También está Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, conocida como Estrellita, también atleta.

Sheinbaum señala que se envió una exposición por medio del INAH, Secretaría de Cultura y la Embajada de México en España, sobre mujeres indígenas, a ese país europeo.

13:19 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera del Pueblo’ este viernes 31 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.

