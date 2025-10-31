‘La Mañanera’ de Sheinbaum de hoy viernes 31 de octubre | En vivo

13:51 hs

Carrera Raíces de Fuego se llevará a cabo el 7 de diciembre en CDMX

Estrellita invita a la carrera Raíces de fuego, el 7 de diciembre, con salida en el Zócalo. Se pasará por varios lugares icónicos de la capital, incluyendo Tlatelolco. Se espera una participación de 10 mil corredores.

Avenida Hidalgo, Reforma, Plaza de las 3 Culturas, Rivera de San Cosme, entre otros formarán parte de la ruta.

Será de 5, 10 o 21 km. Quien quiera participar se puede inscribir en mexicoimparable.com.