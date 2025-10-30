Rosalía aparece de sorpresa para mostrar LUX a los mexicanos: aquí las primeras impresiones del nuevo álbum

Fotografía de Rosalía en la portada del álbum de 'LUX'. (Noah Dillon)

El lanzamiento del primer sencillo de Rosalía para su nuevo álbum LUX ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente en México, donde la artista cuenta con una de sus audiencias más entusiastas. La canción, titulada Berghain en referencia a la célebre discoteca berlinesa, se ha convertido en tendencia, impulsando comentarios, memes y debates en plataformas digitales tras la publicación de su videoclip.

La relación de Rosalía con el público mexicano se consolidó durante la etapa de su anterior disco, Motomami, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México que reunió a más de 160 mil asistentes, quienes corearon cada una de sus canciones. Este vínculo se ha visto reflejado en la efusiva recepción de Berghain, que ha dominado la conversación digital en el país.

La cantante fue vista comprando piñatas Crédito X/RosaliaInfo_ES

Pero Berghain no es lo único que los mexicanos van a disfrutar muy pronto, sino también el álbum entero, pues al parecer se llevará a cabo una “Listening Party” con Rosalía en persona. La española fue vista en la CDMX comprando una piñata.

Cabe mencionar, que hace algunos días se habilitó un formulario para que los fans mexicanos se registraran y pudieran asistir a este evento y escuchar LUX antes que todo el mundo; sin embargo, muy pocos internautas lograron tener un lugar para la exclusiva fiesta.

Aquí las primeras impresiones sobre LUX, el nuevo álbum de Rosalía: “Amigas, hoy fui a la listening party de “Lux” de Rosalía. Nos dio misticismo, idiomas, santas, Dios, beatitud y aureola en la cabeza, perro discazo, lo amé. Al final salió a saludarnos y me tocó y me dijo Gracias. Realmente soy el más bendecido ever", “El álbum va mucho sobre misticismo y empoderamiento femenino. Nuestro Top 3 sería este: Reliquia, Porcelana, La perla. Es muy difícil elegir, el álbum es perfecto”.

Cómo es Lux, el nuevo álbum de Rosalía

Rosalía lanza una escucha exclusiva mundial para ‘Lux’: estas son todas las fechas y ciudades (Montaje Infobae)

Según la página web oficial de Rosalía, el álbum LUX se concibe como una exploración de “la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”.

La grabación del disco se realizó junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y contará con colaboraciones de artistas como Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. Además, participarán la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y las voces de Yahritza y su esencia.

LUX llegará a las plataformas digitales y todos los mercados el próximo 7 de noviembre.