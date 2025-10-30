México

Monreal prevé recortes presupuestales al Poder Judicial y órganos electorales en 2026

Monreal destacó la existencia de una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para elaborar un presupuesto que responda a las necesidades del país

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Sheinbaum fue cuestionada sobre el
Sheinbaum fue cuestionada sobre el video de Monreal abordando un helicóptero privado. | X Ricardo Monreal

El líder de la banacada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se prevé una reasignación del Presupuesto de Egresos de cerca de 18 mil millones de pesos para sectores fundamentales como educación, cultura, campo e infraestructura carretera, entre otras.

El diputado precisó que, de confirmarse la Ley de Ingresos, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral y el INE verán reducidos sus recursos respecto al proyecto original, mientras que la Cámara de Diputados y el Senado de la República no experimentarán incrementos presupuestales.

“Si se confirma la Ley de Ingresos, van a sufrir merma, del proyecto original, el Poder Judicial, con todas sus instituciones, el Tribunal Electoral y el INE. La Cámara de Diputados no tiene ningún aumento al igual que el Senado de la República”.

Respecto a los recientes bloqueos de productores, Monreal consideró que responden a demandas legítimas y urgió a no minimizar sus exigencias, ya que de su atención depende la supervivencia del sector agrícola nacional.

“El problema del campo y la producción de alimentos tiene que atenderse, no debe soslayarse”, manifestó el diputado, quien insistió en la necesidad de dar respuesta a las peticiones de los productores rurales.

Explicó que, una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados será la encargada de realizar un análisis exhaustivo.

Monreal destacó la existencia de una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para elaborar un presupuesto que responda a las necesidades del país.

“No nos demerita el que haya en este momento pláticas con el Ejecutivo para el Presupuesto y para la reasignación de recursos de acuerdo con las necesidades”, sostuvo el legislador.

Monreal sobre cancelación de rutas aéreas

En el plano internacional, Ricardo Monreal lamentó la decisión de Estados Unidos de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas.

Expresó su esperanza de que esta medida sea revertida en los próximos días y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manifestó su inconformidad ante la decisión del gobierno estadounidense.

“La presidenta fue muy contundente el día de hoy de mostrar inconformidad con la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, por la dependencia que revisa y se encarga del espacio aéreo y nosotros estamos de acuerdo con la presidenta de la República”.

El diputado aseguró que la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados apoyará cualquier acción diplomática o correctiva que emprenda la titular del Ejecutivo para restablecer la normalidad en las relaciones aéreas bilaterales.

Temas Relacionados

Paquete Económico 2026Presupuesto de egresosDiputadosmexico-noticiasINE

Más Noticias

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

Jaime Hernández era conocido en redes sociales por su contenido junto a “Doña Lety”

Fiscalía de Veracruz ofrece 350

Detienen en Puebla al presunto responsable del asesinato de un estadounidense: el objetivo era robarle su reloj

El detenido trabajaba en la joyería Torres, lugar donde la víctima compró un reloj antes de ser asesinado

Detienen en Puebla al presunto

Este es el motivo de la SEP para implementar la Constancia de Situación Profesional en México

El trámite se puede realizar en línea a través del portal “Registro Nacional de Profesiones”

Este es el motivo de

Nuevas carreras técnicas y doble titulación llegan a bachillerato de México

A partir del próximo ciclo escolar, jóvenes podrán acceder a especialidades como inteligencia artificial y nanotecnología, además de recibir dos certificados reconocidos por universidades de prestigio

Nuevas carreras técnicas y doble

Ignacio Mier confía en que se reanuden los vuelos suspendidos por EEUU desde el AIFA

El Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas

Ignacio Mier confía en que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Veracruz ofrece 350

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

Sujetos armados atacan a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa

Otra vez el penal de Aguaruto, Policía Estatal asegura más de 200 dosis de presunta droga al interior del centro penitenciario

Vinculan a proceso a “El Chaparro Lugo” principal generador de violencia en BJ, acusado de homicidio

Cae “Randal”, presunto autor material del asesinato del promotor musical ligado al CJNG, Jesús Pérez Alvear

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Kim Shantal

La Granja VIP: Kim Shantal tiene claros sus pensamientos sobre Eleazar Gómez la noche de hoy 29 de octubre

Jorge Medina sacó a Josi Cuen del hospital horas antes de su presentación en la Plaza de Toros México

Tachan de soberbio a músico de Los Ángeles Azules por supuesta humillación a Raymix: “Es una grosería”

Dónde están los pueblos mágicos de México en los que se grabaron las películas de Titanic y Troya 

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de octubre

DEPORTES

Congreso de Puebla propone renombrar

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP

Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

¿Qué equipos de la Liga MX se clasificarán a la Liguilla y Play-In de acuerdo a la IA?