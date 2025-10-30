Monreal prevé recortes presupuestales al Poder Judicial y órganos electorales en 2026

Sheinbaum fue cuestionada sobre el video de Monreal abordando un helicóptero privado. | X Ricardo Monreal

El líder de la banacada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se prevé una reasignación del Presupuesto de Egresos de cerca de 18 mil millones de pesos para sectores fundamentales como educación, cultura, campo e infraestructura carretera, entre otras.

El diputado precisó que, de confirmarse la Ley de Ingresos, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral y el INE verán reducidos sus recursos respecto al proyecto original, mientras que la Cámara de Diputados y el Senado de la República no experimentarán incrementos presupuestales.

“Si se confirma la Ley de Ingresos, van a sufrir merma, del proyecto original, el Poder Judicial, con todas sus instituciones, el Tribunal Electoral y el INE. La Cámara de Diputados no tiene ningún aumento al igual que el Senado de la República”.

Respecto a los recientes bloqueos de productores, Monreal consideró que responden a demandas legítimas y urgió a no minimizar sus exigencias, ya que de su atención depende la supervivencia del sector agrícola nacional.

“El problema del campo y la producción de alimentos tiene que atenderse, no debe soslayarse”, manifestó el diputado, quien insistió en la necesidad de dar respuesta a las peticiones de los productores rurales.

Explicó que, una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados será la encargada de realizar un análisis exhaustivo.

Monreal destacó la existencia de una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para elaborar un presupuesto que responda a las necesidades del país.

“No nos demerita el que haya en este momento pláticas con el Ejecutivo para el Presupuesto y para la reasignación de recursos de acuerdo con las necesidades”, sostuvo el legislador.

Monreal sobre cancelación de rutas aéreas

En el plano internacional, Ricardo Monreal lamentó la decisión de Estados Unidos de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas.

Expresó su esperanza de que esta medida sea revertida en los próximos días y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manifestó su inconformidad ante la decisión del gobierno estadounidense.

“La presidenta fue muy contundente el día de hoy de mostrar inconformidad con la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, por la dependencia que revisa y se encarga del espacio aéreo y nosotros estamos de acuerdo con la presidenta de la República”.

El diputado aseguró que la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados apoyará cualquier acción diplomática o correctiva que emprenda la titular del Ejecutivo para restablecer la normalidad en las relaciones aéreas bilaterales.