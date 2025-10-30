Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de octubre

Los miércoles están destinados a la pelea por la Batalla Colosal (FB/ExatlonMx)

La llegada como refuerzo de Michell Tanori, considerado una leyenda del equipo azul, marca un nuevo rumbo para la competencia en la Batalla Colosal de Exatlón México este miércoles 29 de octubre de 2025.

La jornada ha generado gran expectativa ante la inminente definición de qué equipo —el rojo o el azul— se quedará con la medalla semanal, otorgando una vida extra en el crucial Duelo de Eliminación.

Durante el episodio anterior, el equipo azul garantizó su dominio al vencer en el Duelo de los Enigmas, obteniendo todos los beneficios de la semana tras superar un circuito de alta dificultad. Por su parte, Luis Avilés, del equipo rojo, fue confirmado como el primer hombre en disputar el Duelo de Eliminación del próximo fin de semana, relegando a su equipo a una posición menos favorable.

La competición de hoy adquiere relevancia por los cambios en las alineaciones. El ingreso de Michell Tanori al azul se da en un contexto donde el equipo rojo sufre la baja de Aristeo Cázares debido a una lesión, quedando este sin refuerzo y, por tanto, en desventaja.

Según los spoilers, el equipo rojo no tendrá refuerzo tras la lesión de Aristeo Cázares, además de que los azules ganan la medalla. Por tanto, el equipo azul gana la Batalla Colosal hoy 29 de octubre.

Cazáres disputaba su permanencia frente a Luis en el circuito de pruebas cuando perdió el equilibrio al cruzar por un aro de fuego. (Exatlón México 2025, Facebook)

El desarrollo del programa presenta tensiones adicionales por situaciones recientes: tras la difusión de una canción ideada por los miembros rojos para provocar a los azules, se percibió descontento entre los seguidores, mientras que el azul destaca por haberse adjudicado la mayoría de los desafíos colectivos, tales como Villa 360, Duelo por la Ventaja y el ya mencionado Duelo de los Enigmas, posicionándose como favorito de la semana.

El equipo azul se ha coronado victorioso en la mayoría de las competencias colectivas, posicionándose como el favorito de la semana.

La Batalla Colosal, a diferencia del Duelo de los Enigmas, evalúa las capacidades físicas, como fuerza, resistencia y puntería, y otorga recompensas que incluyen mejoras de equipamiento y experiencias únicas fuera de la competencia. La importancia de este desafío semanal radica en los beneficios adicionales que otorga al conjunto ganador, factores determinantes para afrontar la siguiente etapa de la temporada.

Rumores y filtraciones en redes sociales apuntan a que será el equipo azul el que se haga esta semana con la Batalla Colosal, aunque aún existe cierto margen para sorpresas durante la transmisión en vivo, prevista para las 19:00 horas por Azteca UNO.

La Batalla Colosal aparentemente se quedará en manos del equipo azul, pero todo podría cambiar de último momento,

Los episodios completos, incluidas las resoluciones finales del enfrentamiento, pueden seguirse tanto en el canal de YouTube oficial del programa como en las transmisiones en directo del canal Azteca Uno.