México

¿En qué días del año se iza la bandera de México a toda asta y por qué?

El calendario oficial contempla celebraciones y aniversarios que exigen la presencia del símbolo patrio en recintos públicos, destacando hitos históricos

Por Joshua Espinosa

Guardar
La Bandera Nacional de México
La Bandera Nacional de México se iza a toda asta en 52 fechas oficiales según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Crédito: Cuartoscuro

En el calendario cívico mexicano, la Bandera Nacional ocupa un lugar central como símbolo de unidad. La importancia de su izamiento, más allá de lo protocolario, está precisamente regulada por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en su artículo 18. Este marco legal establece de manera puntual en qué fechas y por qué razones el lábaro patrio debe ondear a toda asta en edificios oficiales y ciertos recintos públicos.

La ley destaca 52 ocasiones a lo largo del año en las que corresponde izar la bandera a toda asta. Se incluyen las conmemoraciones de proezas históricas, aniversarios del nacimiento de personajes ilustres y fechas dedicadas a derechos y avances sociales. El calendario comienza en enero, con la conmemoración de la Señora 6 Mono, gobernante mixteca, e integra efemérides tan significativas como el aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo (16) y de Ignacio Allende (21).

Durante febrero, el calendario cívico cuenta con el Día del Ejército Mexicano (19) y el Día de la Bandera (24). Además, el 5 del mes resalta como fecha clave al rememorar la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. El mes se completa con sucesos como la apertura de sesiones ordinarias del Congreso (1o.).

Marzo incluye efemérides como el
Marzo incluye efemérides como el nacimiento de Benito Juárez, la Expropiación Petrolera y el Día Internacional de la Mujer. REUTERS/Henry Romero/Archivo

En marzo, se conservan aniversarios ligados a figuras pioneras de la historia y la medicina, como Matilde Montoya (14), y hechos trascendentes como la Expropiación Petrolera (18). También se celebra el nacimiento de Benito Juárez (21), la proclamación del Plan de Ayutla (1) y el Día Internacional de la Mujer (8).

La primavera da paso a fechas como el Día del Trabajo (1o. de mayo), la Victoria sobre el Ejército Francés en Puebla (5 ) y el nacimiento del iniciador de la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla (8). La ley también contempla, ya en junio, el Día de la Marina Nacional (1o.), y aniversarios de figuras femeninas como Hermila Galindo Acosta (2) y Dolores Jiménez y Muro (7), ratificando el reconocimiento histórico de las mujeres.

El verano resalta con celebraciones de victorias militares (21 de junio) y conmemoraciones de gobernantes prehispánicos (11 de julio) y tratados que marcaron la consolidación nacional. Fechas como la firma de los Tratados de Teoloyucan (13 de agosto) y la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana (19) figuran entre los hitos del mes.

Febrero destaca el Día del
Febrero destaca el Día del Ejército Mexicano, el Día de la Bandera y la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. Crédito: Cuartoscuro

En septiembre, la ley dispone el izamiento por la apertura de sesiones legislativas (1o.) y resalta la historia de las mujeres indígenas (5). La integración de los estados (14), el Grito (15) y el inicio y la consumación de la Independencia (16 y 27) también ocupan lugares estelares. A finales del mes, se recuerda al líder insurgente José María Morelos (30).

Octubre y noviembre marcan, entre otras fechas, el Día de la Raza (12), el reconocimiento del voto femenino (17), el aniversario de la Revolución Mexicana (20), y la celebración del Día de la Armada (23). Días para la reflexión internacional, como el Día de las Naciones Unidas (24), y la memoria de personajes literarios como Sor Juana Inés de la Cruz (12) también reciben espacio.

Diciembre concluye el ciclo con la recordación del nacimiento de Venustiano Carranza (29), pieza clave del constitucionalismo mexicano, y los días de clausura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

Temas Relacionados

Bandera NacionalBandera de MexicoEfemeridesSimbolos PatriosHistoria de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas de André Jardine recibirán este fin de semana en su cancha al conjunto “Esmeralda”

América vs León: precios de

Qué tan legal es que te nieguen la renta por tener niños o animales de compañía

Muchas viviendas en CDMX cuentan con restricciones por ciertas condiciones de sus inquilinos

Qué tan legal es que

Resultados Melate, Revancha y Revanchita 29 de octubre: quiénes se llevaron los 348 millones en premios

Se trata de uno de los juegos de azar más populares que entrega millones de pesos en premios

Resultados Melate, Revancha y Revanchita

Mousse de limón con solo 3 ingredientes, un postre francés fácil de preparar en casa

Ligero, cremoso y listo en minutos, este clásico dulce se arma sin horno ni complicaciones, ideal para días calurosos y se puede decorar con menta, ralladura o galleta triturada

Mousse de limón con solo

Tu cuerpo necesita magnesio: descubre qué comer para recuperarlo

Este mineral participa en más de 300 funciones vitales, si te faltan energía, sueño o ánimo, estos alimentos pueden ayudarte a recuperarlo sin suplementos

Tu cuerpo necesita magnesio: descubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran vehículo abandonado con marihuana

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG detenidos con armamento exclusivo de Fuerzas Armadas

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Ana de

Sydney Sweeney y Ana de Armas conquistan Prime Video México con esta película de suspenso

Cuacolandia recuerda a Elena Larrea, defensora de caballos, en Día de Muertos e invita a sus seguidores a participar

La Granja VIP: Dos famosos más serán nominados la noche de hoy 29 de octubre

Top de Netflix en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ex manager de PXNDX da detalles sobre la infidelidad de José Madero con la esposa de Arturo Arredondo, su ex mejor amigo

DEPORTES

América vs León: precios de

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP