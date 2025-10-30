El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

Monterrey y Tigres se enfrentarán este sábado 1 de noviembre en una nueva edición del Clásico Regio del futbol mexicano (X@Csalcedojr)

Esta semana el Apertura 2025 será testigo de una nueva edición del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres. Y aunque aún faltan algunos días para que se dispute el partido, la previa se sigue moviendo con declaraciones de futbolistas.

Salcedo, defensa central de Rayados, ha decidido ceder el protagonismo a Tigres de cara al próximo Clásico Regio, uno de los encuentros más esperados del fútbol mexicano.

Foto: Reuters

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Tigres y Monterrey

El zaguero nacional expresó su preferencia por que su equipo asuma el papel de “perro chico” en el enfrentamiento que se disputará el sábado en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”. El “Titán” explicó que, a lo largo de su carrera, ha encontrado motivación al ser subestimado y que prefiere que la presión del favoritismo recaiga sobre el rival en esta ocasión.

Además, el defensor subrayó que Rayados llega al partido tras una derrota ante Cruz Azul, lo que ha generado dudas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Domenec Torrent en la recta final del torneo Apertura 2025.

“A mí en lo personal me gusta ser el perro chico de la película, me ha pasado a lo largo de mi carrera. Me gusta que me den por muerto, porque cuando das el golpe de autoridad, demuestras de qué estás hecho”, afirmó Salcedo durante la conferencia de prensa.

Salcedo considera que representar a México es el mayor honor para un futbolista y confía en que el rendimiento colectivo de Rayados puede abrirle nuevamente las puertas del combinado nacional. Salcedo manifestó su confianza en que, si el equipo logra un buen torneo y mantiene un alto nivel, la defensa de Monterrey podría convertirse en una opción atractiva para la selección, destacando la calidad de sus compañeros.

X/@Rayados

¿Cómo llegan Monterrey y Tigres para el partido de la jornada 16 del Apertura 2025?

El contexto deportivo añade tensión al Clásico Regio. Mientras Rayados busca recuperar confianza y asegurar su lugar entre los primeros cuatro de la tabla, Tigres llega en mejor forma y se mantiene en la pelea por el liderato junto a Toluca y América. El partido representa una oportunidad para que Monterrey recupere terreno y es clave para definir las posiciones de cara a la Liguilla.

Además, tras el encuentro ante Tigres, Rayados deberá visitar a Chivas en la última jornada, un duelo que podría ser decisivo para el acomodo final en la fase de eliminación directa.