Dónde se encuentra la tumba de Joaquín Pardavé, el actor del Cine de Oro cuya leyenda asegura que habría sido enterrado en vida

El actor del Cine de Oro que fue ‘enterrado vivo’: dónde está el panteón donde sepultaron a Joaquín Pardavé (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Joaquín Pardavé Arce, una de las luminarias del Cine de Oro Mexicano, sigue siendo recordado por su talento multifacético que iluminó las pantallas durante décadas con cintas como Ahí está el Detalle, El Casto Susano y El Baisano Jalil. Sin embargo, más allá de su legado artístico, su muerte en 1955 ha sido envuelta en un manto de misterio y especulación que persiste hasta nuestros días.

De acuerdo a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el querido actor mexicano su debut en la pantalla grande en la película Jalisco Nunca Pierde. Joaquín Pardavé marcó el inicio de una prolífica carrera en el cine en México. A lo largo de su trayectoria, participó en un total de 105 películas, demostrando su versatilidad tanto delante como detrás de las cámaras.

No solo brilló como actor, sino que también dejó su huella como director, dirigiendo un impresionante número de 24 películas. Además de sus habilidades en el cine, Pardavé destacó como compositor, pintor y escritor, abarcando desde obras de teatro serias hasta piezas para la revista, así como argumentos cinematográficos que perduran en la memoria del público hasta el día de hoy.

El actor mexicano Joaquín Pardavé fue muy famoso en la época del Cine de Oro

El hombre que despertó en su propia tumba: la leyenda urbana del actor mexicano Joaquín Pardavé

La noticia de la muerte de Pardavé estremeció a la industria del entretenimiento el 20 de julio de 1955. Pero pronto, una escalofriante teoría se apoderó de la imaginación popular. ¿Fue realmente su muerte el final de su historia?

Se dice que padecía de catalepsia, una enfermedad que lo sumía en un estado que simulaba la muerte, es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, sin embargo, continúa con vida.

¿Fue este el motivo de la confusión? La leyenda cuenta que, al faltar su médico de cabecera, los diagnósticos se tornaron trágicamente erróneos, anunciando su fallecimiento prematuro.

El hombre que despertó en su propia tumba: la leyenda urbana del actor mexicano Joaquín Pardavé (Foto: Twitter@LogIgualdad105)

La espeluznante revelación: ¿Joaquín Pardavé fue enterrado vivo?

De acuerdo a la historia narrada por diversos medios de la época, la ceremonia fúnebre transcurrió con normalidad, hasta que los rumores de un testamento peculiar empezaron a circular. ¿Cómo era posible que Pardavé llevara consigo el documento de su destino final?

La familia, aturdida por la sospecha, decidió abrir la tumba del actor. Lo que encontraron dejó helados a todos los presentes. Un cuerpo boca abajo, signos de lucha desesperada y la sombra de un intento fallido por escapar de su ataúd. ¿Acaso Joaquín Pardavé había sido sepultado vivo?

Medios serios de comunicación en México respaldaron la que ahora es una leyenda: la falsa muerte de Joaquín Pardavé

La prensa no tardó en alimentar el frenesí. Historias macabras inundaron los titulares, evocando el sensacionalismo más crudo. El caso de Pardavé se unió a una ola de tragedias y controversias que agitaban la pantalla grande de aquel entonces. Medios de renombre como La Prensa publicaron dicha información.

Joaquín Pardavé (Foto: Twitter@CinetecaMexico)

El efecto mediático se propagó como un incendio, eclipsando incluso la noticia del falso deceso de Pedro Infante. Pero, ¿qué había detrás de esta historia de horror?

La verdad detrás de la leyenda de la muerte de Joaquín Pardavé

Los años han pasado y las especulaciones persisten. Sin embargo, la verdad detrás del mito parece haber emergido finalmente. La familia del actor ha confirmado que la causa de su muerte fue un derrame cerebral debido a la hipertensión arterial.

Los testimonios desmienten la macabra exhumación y los restos de Pardavé descansan en paz en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Aun así, la leyenda persiste, como una sombra que se niega a desaparecer.

A pesar de los desmentidos, la historia de Joaquín Pardavé sigue cautivando la imaginación colectiva porque la leyenda sobre el gran actor del Cine de Oro que fue enterrado vivo seguirá siendo narrada por más generaciones.