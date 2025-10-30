De presidencia hasta el Senado: mujeres políticas minimizan dichos misóginos de Paco Taibo II, no ven necesaria su renuncia

Laura Itzel Castillo no ve necesaria la renuncia de Paco Ignacio Taibo II Crédito: Laura Itzel Castillo Juárez

La tarde de este 30 de octubre de 2025, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, habló acerca de los dichos de Paco Taibo II durante la mañanera del pasado 23 de octubre, los cuales han sido calificados como machistas y misóginos, sin embargo, aún con una postura crítica hacia la postura del funcionario, se suma a las mujeres morenistas que no ven necesaria la renuncia del director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Laura Itzel Castillo recomendó a su “amigo y compañero”, Paco Taibo II, tener a su alcance un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “con mirada de mujer, con mirada de género, porque tenemos mucho que trabajar y que transformar en esta sociedad, por una sociedad igualitaria, y en eso tenemos mucho que aprender todos y todas, pero sobre todo nuestros amigos, nuestros compañeros los varones”.

Precisó que pese a los comentarios del director del FCE, ella no está de acuerdo con la exigencia de mujeres feministas, escritoras, poetas y artistas, “de ninguna manera estoy de acuerdo con ese planteamiento de que renuncie por lo que dice, coincido con Malú Mícher”.

Justificando su postura, Laura Itzel Castillo comentó que se trata de “un varón que piensa como la mayoría de los hombres en este sistema patriarcal”, destacó que ve necesario un cambio en los hombres de este país, “para que el chip sea un chip de igualdad de género”.

Casi como un mandato, omitiendo la violencia machista desde los puestos de poder que ocupan hombres como Paco Ignacio Taibo II, la presidenta del Senado dijo “que desafortunadamente vivimos en un sistema patriarcal... en este sentido lo que necesitamos es cambiar esas cosas“.

Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y Malú Mícher no ven necesaria la renuncia de Paco Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE). (Foto: X y Cuartoscuro)

“Es tiempo de Mujeres”: Sheinbaum y Malú Mícher no ven necesaria la renuncia de Paco Taibo II

“Es un gran compañero”, dijo la Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional el pasado 28 de octubre, al ser cuestionada sobre la remoción del director del FCE, decisión que por cierto, descartó.

La negativa de que Paco Taibo II renuncie a su cargo, parece convertirse en un discurso político de las mujeres pertenecientes a Morena. Ayer, la senadora Martha Lucía Mícher Camerena expresó que lo considera un “hombre muy inteligente”.

Minimizó lo dicho ante medios de comunicación de corte nacional desde Palacio Nacional, “esos comentarios sí se transforman en comentarios misóginos, pero no es la intención; Paco Ignacio no tiene las intenciones”.

“No es motivo para que deje su cargo. Yo no me atrevería a que dejara su cargo, yo me atrevería a que se ponga a estudiar y que él mismo en el Fondo, destine una buena parte de su presupuesto... a una investigación sobre la producción femenina en todos los años“, propuso Mícher.

Mujeres feministas ven necesaria la renuncia de Paco Taibo II

Mujeres feministas realizaron un "Mitín Poético" a las afueras del FCE. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae)

El pasado 28 de octubre, mujeres escritoras, poetas, artistas y activistas convocaron a un “Mitin Poético” a las afueras de la librería del Fondo de Cultura Económica en la Picacho-Ajusco, Ciudad de México.

Organizadas tapizaron las puertas con hojas de libros en las que escribieron los nombres de escritores acusados de violencia sexual y machistas.

“Las horribles”, como se nombraron, condenaron los dichos de Tabo II, a quien le solicitaron tener “dignidad” y dejar el cargo; con un pase de lista, nombraron a escritoras como: Cristina Pacheco, Fernanda Trias, Marcela Turati, Carmen Ollé, Pita Amor, Lydia Cacho, Violeta Parra e Isabel Allende.

Entre fotografías y poemas de distintas mujeres, las asistentes metieron sus peticiones dobladas en la librería del FCE; ante los medios, leyeron poemas, algunos condenaban la violencia desde los micrófonos de la mañana, otros resaltaban el trabajo de las mujeres en la literatura.

Entre sus exigencias y con la presencia de la activista, Diana Luz Vázquez y la escritora Cristina Rivera Garza, pidieron a Sheinbaum “repensar sus decisiones”, así como la destitución inmediata del funcionario, entre sus demandas exigen cursos y capacitaciones en materia de género en el FCE.

Cabe recordar que Paco Taibo II descalificó lo escrito por mujeres, frente a la presidenta y con micrófono a nivel nacional, comentó:

“Bueno, si sé de un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano".