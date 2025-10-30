México

Cuacolandia recuerda a Elena Larrea, defensora de caballos, en Día de Muertos e invita a sus seguidores a participar

La memoria de la fundadora sigue inspirando a la comunidad, que este Día de Muertos la incluyó en sus ofrendas y compartió mensajes llenos de admiración y respeto por su entrega

Por Armando Guadarrama

Guardar
Elena Larrea, influencer y activista,
Elena Larrea, influencer y activista, fallece dejando un legado de amor por los animales (elenaypunto)

La conmemoración del Día de Muertos en el santuario Cuacolandia se transformó este año en un tributo colectivo a la memoria de Elena Larrea, la activista que fundó el refugio y cuya labor marcó un hito en la protección de caballos maltratados en México.

A través de sus redes sociales, el santuario invitó a sus seguidores a rendir homenaje a Larrea, proponiendo que la incluyeran en sus ofrendas y compartieran imágenes de altares dedicados a ella, con la promesa de realizar una recopilación en video como reconocimiento a su vida y su activismo.

El mensaje difundido por Cuacolandia en sus plataformas digitales subrayó el impacto de Larrea en la vida de los animales rescatados y en la comunidad que hoy mantiene vivo su legado.

Este Día de Muertos queremos recordar juntos a Elena, la mujer que cambió la vida de cientos de animales y encendió una luz que sigue viva en todos nosotros. ¡Por eso este año te invitamos a ponerla en tu ofrenda y darle ese espacio de amor, gratitud y memoria! Al final haremos una recopilación en video como un homenaje y honra a su vida, activismo y amor”, se lee en la publicación oficial.

El santuario Cuacolandia conmemora el
El santuario Cuacolandia conmemora el Día de Muertos con un homenaje a Elena Larrea, fundadora y defensora de caballos maltratados en México (IG)

La respuesta de los usuarios fue inmediata: comenzaron a circular fotografías de altares adornados con flores de cempasúchil, veladoras y la imagen de la activista, acompañadas de mensajes como “Hoy llegas con caballos que te acompañan, a los que rescataste”.

La convocatoria de Cuacolandia estableció el 30 de octubre como fecha límite para recibir imágenes de las ofrendas, que serán integradas en el video homenaje. Esta iniciativa busca no solo recordar a Larrea, sino también fortalecer la comunidad que apoya la misión del santuario y mantener vigente la historia que dio origen al proyecto.

El fallecimiento de Elena Larrea el 19 de marzo de 2024 en Atlixco, Puebla, a causa de un tromboembolismo pulmonar, marcó un punto de inflexión en la historia de Cuacolandia. Su trabajo al frente del refugio le valió reconocimiento nacional, especialmente por el rescate de caballos en situación de maltrato.

Tras su muerte, el santuario continuó con las acciones y principios que ella impulsó, consolidando su legado en la defensa de los derechos de los animales.

Elena Larrea, activista y modelo
Elena Larrea, activista y modelo nacida en Ciudad de México, dedicó su vida a la protección de caballos víctimas de abuso y abandono (Foto: X)

Nacida en Ciudad de México el 10 de junio de 1988, Elena Larrea Zepeda Carranza se distinguió como activista y modelo, dedicando su vida a la protección de los equinos. Fundó Cuacolandia como un albergue para caballos víctimas de abuso y abandono, y su labor cobró notoriedad cuando reveló que financiaba gran parte de los gastos del refugio mediante contenido en una plataforma de suscripción.

Tras su fallecimiento, las normas que promovió para sancionar el maltrato animal y la zoofilia en el estado de Puebla fueron renombradas como “Ley Elena”, en reconocimiento a su esfuerzo por mejorar la protección legal de los animales.

En una entrevista concedida a Infobae México, Elena Larrea relató las dificultades que enfrentó para mantener el santuario, incluyendo la discriminación y los comentarios negativos que recibió por recurrir a la venta de contenido íntimo para solventar los gastos de los caballos rescatados.

Elena Larrea destacó por fundar
Elena Larrea destacó por fundar Cuacolandia, un santuario para caballos y burros que eran empleados en trabajos de carga. Gracias a OlyFans pudo financiar el proyecto con recursos propios. Foto: @axelsound09

La activista explicó que su rancho, ubicado en el bosque de Haras Ciudad Ecológica, en el municipio de Atlixco, Puebla, recibe animales en condiciones críticas, principalmente caballos golpeados, maltratados o infectados.

Desde 2019, hemos rescatado 312 caballos de maltrato y abandono. Siempre quise mucho a los caballos, desde chica fui jinete, he montado toda la vida y cuando crecí un poco tuve la oportunidad de regresarle algo a los caballos de lo mucho que me han dado, por lo que decidí abrir el santuario Cuacolandia”, contó Larrea a Infobae México.

Temas Relacionados

CuacolandiaElena Larreamexico-entretenimiento

Más Noticias

Receta de espagueti verde con espinaca para preparar una pasta saludable fácil y rápido

Añadir verduras a la versión tradicional aporta valiosos nutrientes

Receta de espagueti verde con

Rescatan a menores de albergue señalado en caso de violación en CDMX

Ángela N también es investigada por trata de personas, ya que presuntamente retiraba a menores del centro para emplearlas como servidumbre

Rescatan a menores de albergue

Conagua pronostica lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco

El Frente frío 11 también provocará un evento de “Norte” con vientos de gran intensidad y oleaje elevado en diversas zonas costeras

Conagua pronostica lluvias muy fuertes

Clima en México: el estado del tiempo para Cancún este 30 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: el estado

Clima: las temperaturas que predominarán este 30 de octubre en Bahía de Banderas

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 27 años de prisión

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG detenidos con armamento exclusivo de Fuerzas Armadas

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

Sujetos armados atacan a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Dos famosos

La Granja VIP: Dos famosos más serán nominados la noche de hoy 29 de octubre

Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Top de Netflix en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ex manager de PXNDX da detalles sobre la infidelidad de José Madero con la esposa de Arturo Arredondo, su ex mejor amigo

Rosalía aparece de sorpresa en la CDMX para convivir con sus fans y mostrarles LUX, su nuevo álbum

DEPORTES

Desde el CETRAM Huipulco a

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP

Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1