Cuacolandia recuerda a Elena Larrea, defensora de caballos, en Día de Muertos e invita a sus seguidores a participar

Elena Larrea, influencer y activista, fallece dejando un legado de amor por los animales (elenaypunto)

La conmemoración del Día de Muertos en el santuario Cuacolandia se transformó este año en un tributo colectivo a la memoria de Elena Larrea, la activista que fundó el refugio y cuya labor marcó un hito en la protección de caballos maltratados en México.

A través de sus redes sociales, el santuario invitó a sus seguidores a rendir homenaje a Larrea, proponiendo que la incluyeran en sus ofrendas y compartieran imágenes de altares dedicados a ella, con la promesa de realizar una recopilación en video como reconocimiento a su vida y su activismo.

El mensaje difundido por Cuacolandia en sus plataformas digitales subrayó el impacto de Larrea en la vida de los animales rescatados y en la comunidad que hoy mantiene vivo su legado.

“Este Día de Muertos queremos recordar juntos a Elena, la mujer que cambió la vida de cientos de animales y encendió una luz que sigue viva en todos nosotros. ¡Por eso este año te invitamos a ponerla en tu ofrenda y darle ese espacio de amor, gratitud y memoria! Al final haremos una recopilación en video como un homenaje y honra a su vida, activismo y amor”, se lee en la publicación oficial.

El santuario Cuacolandia conmemora el Día de Muertos con un homenaje a Elena Larrea, fundadora y defensora de caballos maltratados en México (IG)

La respuesta de los usuarios fue inmediata: comenzaron a circular fotografías de altares adornados con flores de cempasúchil, veladoras y la imagen de la activista, acompañadas de mensajes como “Hoy llegas con caballos que te acompañan, a los que rescataste”.

La convocatoria de Cuacolandia estableció el 30 de octubre como fecha límite para recibir imágenes de las ofrendas, que serán integradas en el video homenaje. Esta iniciativa busca no solo recordar a Larrea, sino también fortalecer la comunidad que apoya la misión del santuario y mantener vigente la historia que dio origen al proyecto.

El fallecimiento de Elena Larrea el 19 de marzo de 2024 en Atlixco, Puebla, a causa de un tromboembolismo pulmonar, marcó un punto de inflexión en la historia de Cuacolandia. Su trabajo al frente del refugio le valió reconocimiento nacional, especialmente por el rescate de caballos en situación de maltrato.

Tras su muerte, el santuario continuó con las acciones y principios que ella impulsó, consolidando su legado en la defensa de los derechos de los animales.

Elena Larrea, activista y modelo nacida en Ciudad de México, dedicó su vida a la protección de caballos víctimas de abuso y abandono (Foto: X)

Nacida en Ciudad de México el 10 de junio de 1988, Elena Larrea Zepeda Carranza se distinguió como activista y modelo, dedicando su vida a la protección de los equinos. Fundó Cuacolandia como un albergue para caballos víctimas de abuso y abandono, y su labor cobró notoriedad cuando reveló que financiaba gran parte de los gastos del refugio mediante contenido en una plataforma de suscripción.

Tras su fallecimiento, las normas que promovió para sancionar el maltrato animal y la zoofilia en el estado de Puebla fueron renombradas como “Ley Elena”, en reconocimiento a su esfuerzo por mejorar la protección legal de los animales.

En una entrevista concedida a Infobae México, Elena Larrea relató las dificultades que enfrentó para mantener el santuario, incluyendo la discriminación y los comentarios negativos que recibió por recurrir a la venta de contenido íntimo para solventar los gastos de los caballos rescatados.

Elena Larrea destacó por fundar Cuacolandia, un santuario para caballos y burros que eran empleados en trabajos de carga. Gracias a OlyFans pudo financiar el proyecto con recursos propios. Foto: @axelsound09

La activista explicó que su rancho, ubicado en el bosque de Haras Ciudad Ecológica, en el municipio de Atlixco, Puebla, recibe animales en condiciones críticas, principalmente caballos golpeados, maltratados o infectados.

“Desde 2019, hemos rescatado 312 caballos de maltrato y abandono. Siempre quise mucho a los caballos, desde chica fui jinete, he montado toda la vida y cuando crecí un poco tuve la oportunidad de regresarle algo a los caballos de lo mucho que me han dado, por lo que decidí abrir el santuario Cuacolandia”, contó Larrea a Infobae México.