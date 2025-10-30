México

Conagua pronostica lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco

El Frente frío 11 también provocará un evento de “Norte” con vientos de gran intensidad y oleaje elevado en diversas zonas costeras

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Conagua alertó por la entrada
Conagua alertó por la entrada de un nuevo sistema frontal. (Cuartoscuro)

El avance del frente frío número 11 traerá consigo un marcado descenso de temperaturas en amplias regiones de México, acompañado de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posibilidad de caída de aguanieve en el Pico de Orizaba, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la noche y la madrugada del jueves, el sistema frontal recorrerá la vertiente del golfo de México, generando lluvias puntuales intensas en áreas específicas de Veracruz —incluyendo las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca—, así como en el norte de Oaxaca y el oeste y centro de Tabasco.

Este fenómeno meteorológico, impulsado por una masa de aire polar, también provocará un evento de “Norte” con vientos de gran intensidad y oleaje elevado en diversas zonas costeras.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, así como en las regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla de Veracruz.

Prevén fuertes lluvias en diversos
Prevén fuertes lluvias en diversos estados de la República (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

En otras entidades, como Hidalgo —en las zonas de Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango—, el norte y sur de Chiapas, y el suroeste de Campeche, se esperan lluvias fuertes.

Los chubascos afectarán el sur de Tamaulipas, las regiones Media y Huasteca de San Luis Potosí, la Sierra Gorda de Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, las lluvias aisladas se presentarán en el Altiplano y Centro de San Luis Potosí, la Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera de Hidalgo, la región Angelópolis de Puebla y en Nuevo León.

El impacto del aire polar se reflejará en rachas de viento de 85 a 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 65 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas.

El Frente frío seguirá su
El Frente frío seguirá su avance a lo largo del jueves.

El oleaje alcanzará entre 3,0 y 4,0 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec. Además, se prevé un descenso térmico generalizado, con probabilidad de heladas en las zonas altas y la posible presencia de aguanieve en el Pico de Orizaba.

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico contribuirá a la formación de lluvias puntuales fuertes en la costa de Guerrero, chubascos en Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Nayarit.

En todas estas regiones, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para el día siguiente, el frente frío número 11 se desplazará sobre la península de Yucatán, generando chubascos y lluvias fuertes tanto en esa región como en el sureste del país.

La masa de aire polar mantendrá el ambiente frío en el norte, centro y oriente de México, con heladas persistentes en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Temas Relacionados

ClimaLluvias en MéxicoConaguamexico-noticias

Más Noticias

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Las Águilas de André Jardine recibirán este fin de semana en su cancha al conjunto “Esmeralda”

América vs León: precios de

Qué tan legal es que te nieguen la renta por tener niños o animales de compañía

Muchas viviendas en CDMX cuentan con restricciones por ciertas condiciones de sus inquilinos

Qué tan legal es que

Resultados Melate, Revancha y Revanchita 29 de octubre: quiénes se llevaron los 348 millones en premios

Se trata de uno de los juegos de azar más populares que entrega millones de pesos en premios

Resultados Melate, Revancha y Revanchita

Mousse de limón con solo 3 ingredientes, un postre francés fácil de preparar en casa

Ligero, cremoso y listo en minutos, este clásico dulce se arma sin horno ni complicaciones, ideal para días calurosos y se puede decorar con menta, ralladura o galleta triturada

Mousse de limón con solo

Tu cuerpo necesita magnesio: descubre qué comer para recuperarlo

Este mineral participa en más de 300 funciones vitales, si te faltan energía, sueño o ánimo, estos alimentos pueden ayudarte a recuperarlo sin suplementos

Tu cuerpo necesita magnesio: descubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran vehículo abandonado con marihuana

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG detenidos con armamento exclusivo de Fuerzas Armadas

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Ana de

Sydney Sweeney y Ana de Armas conquistan Prime Video México con esta película de suspenso

Cuacolandia recuerda a Elena Larrea, defensora de caballos, en Día de Muertos e invita a sus seguidores a participar

La Granja VIP: Dos famosos más serán nominados la noche de hoy 29 de octubre

Top de Netflix en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ex manager de PXNDX da detalles sobre la infidelidad de José Madero con la esposa de Arturo Arredondo, su ex mejor amigo

DEPORTES

América vs León: precios de

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP