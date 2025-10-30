Conagua pronostica lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco

Conagua alertó por la entrada de un nuevo sistema frontal. (Cuartoscuro)

El avance del frente frío número 11 traerá consigo un marcado descenso de temperaturas en amplias regiones de México, acompañado de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posibilidad de caída de aguanieve en el Pico de Orizaba, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la noche y la madrugada del jueves, el sistema frontal recorrerá la vertiente del golfo de México, generando lluvias puntuales intensas en áreas específicas de Veracruz —incluyendo las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca—, así como en el norte de Oaxaca y el oeste y centro de Tabasco.

Este fenómeno meteorológico, impulsado por una masa de aire polar, también provocará un evento de “Norte” con vientos de gran intensidad y oleaje elevado en diversas zonas costeras.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, así como en las regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla de Veracruz.

Prevén fuertes lluvias en diversos estados de la República (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

En otras entidades, como Hidalgo —en las zonas de Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango—, el norte y sur de Chiapas, y el suroeste de Campeche, se esperan lluvias fuertes.

Los chubascos afectarán el sur de Tamaulipas, las regiones Media y Huasteca de San Luis Potosí, la Sierra Gorda de Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, las lluvias aisladas se presentarán en el Altiplano y Centro de San Luis Potosí, la Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera de Hidalgo, la región Angelópolis de Puebla y en Nuevo León.

El impacto del aire polar se reflejará en rachas de viento de 85 a 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 65 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas.

El Frente frío seguirá su avance a lo largo del jueves.

El oleaje alcanzará entre 3,0 y 4,0 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec. Además, se prevé un descenso térmico generalizado, con probabilidad de heladas en las zonas altas y la posible presencia de aguanieve en el Pico de Orizaba.

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico contribuirá a la formación de lluvias puntuales fuertes en la costa de Guerrero, chubascos en Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Nayarit.

En todas estas regiones, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para el día siguiente, el frente frío número 11 se desplazará sobre la península de Yucatán, generando chubascos y lluvias fuertes tanto en esa región como en el sureste del país.

La masa de aire polar mantendrá el ambiente frío en el norte, centro y oriente de México, con heladas persistentes en la Mesa del Norte y la Mesa Central.