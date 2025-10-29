¿Tus dientes se ven amarillos otra vez? Este error diario podría ser el culpable

Cepillarse los dientes justo después de consumir alimentos ácidos puede acelerar el desgaste del esmalte y el amarillamiento dental. (Foto: UNAM Global Revista)

El color natural de los dientes puede cambiar con el tiempo, pero hay un hábito cotidiano que acelera el proceso sin que muchas personas lo noten: cepillarse los dientes justo después de consumir alimentos o bebidas ácidas.

Aunque parezca una práctica saludable, hacerlo inmediatamente tras ingerir cítricos, refrescos, vino o café puede dañar el esmalte dental, favoreciendo el desgaste y la exposición de la dentina, que tiene un tono más amarillento.

Este error muy común se debe a que los ácidos ablandan temporalmente el esmalte. Si se cepilla en ese momento, las cerdas del cepillo pueden erosionar la superficie protectora, dejando los dientes más vulnerables a manchas y sensibilidad. En lugar de mejorar la higiene, esta acción puede tener el efecto contrario: acelerar el deterioro y alterar el tono natural.

El esmalte dental se ablanda temporalmente tras ingerir cítricos, refrescos o café, lo que aumenta el riesgo de erosión si se cepilla de inmediato. (Crédito: Freepik)

Para evitar este problema, los especialistas recomiendan esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse, permitiendo que la saliva neutralice los ácidos y que el esmalte recupere su dureza.

Enjuagar la boca con agua o masticar chicle sin azúcar puede ayudar a estimular la producción de saliva y proteger los dientes de forma más segura.

Además de este usual hábito, otros factores que contribuyen al amarillamiento dental incluyen el consumo frecuente de alimentos pigmentados como curry, frutos rojos o salsa de soya; el tabaquismo; el uso prolongado de ciertos medicamentos; y la falta de higiene bucal adecuada. El envejecimiento también juega un papel importante, ya que con el paso del tiempo el esmalte se desgasta de forma natural.

Para mantener una sonrisa saludable y prevenir el cambio de color, es fundamental seguir una rutina de higiene bucal completa: cepillado con pasta fluorada, uso de hilo dental, enjuague sin alcohol y visitas periódicas al odontólogo.

Especialistas recomiendan esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse tras consumir ácidos para proteger la salud bucal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen tratamientos estéticos como blanqueamientos o carillas, su aplicación debe ser supervisada por profesionales para evitar efectos adversos.

Los remedios caseros como el bicarbonato o el carbón activado pueden parecer soluciones rápidas, pero su uso sin control puede dañar el esmalte y agravar el problema.

Por eso, antes de adoptar cualquier técnica de blanqueamiento, es esencial consultar con un especialista que evalúe el estado de los dientes y recomiende el tratamiento más adecuado.

Cuidar el color de los dientes no depende solo de productos o técnicas visibles, sino de entender cómo los hábitos diarios afectan la salud bucal. Con pequeños ajustes y orientación profesional, es posible preservar el brillo natural sin comprometer el bienestar dental.