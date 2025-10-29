México

Trolebús Elevado cumple tres años de operación, pero hace cinco meses completó su recorrido hasta Santa Martha

La Línea 10 del Trolebús operó por más de dos años con una ruta incompleta por obras en la terminal Santa Marta

Por Luz Coello

El trolebús elevado de la
El trolebús elevado de la Línea 10 operó por dos años con una ruta incompleta por obras en Santa Marta (X/ @LaSEMOVI)

Este 28 de octubre, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) conmemoró el tercer aniversario de la puesta en marcha del Trolebús Elevado, conocido como Línea 10 del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Este servicio se ha consolidado como una alternativa relevante de movilidad en el oriente de la Ciudad de México desde su inauguración en octubre de 2022 por Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidenta de México. El proyecto buscó reducir brechas sociales y generar nuevas oportunidades para los usuarios del transporte público.

En el periodo transcurrido desde su apertura, la Línea 10 del Trolebús Elevado ha registrado un volumen acumulado de 94.6 millones de viajes. Esta línea cuenta con un trayecto de 8.5 kilómetros que conecta la terminal Constitución de 1917 con la terminal Santa Martha, e incluye 10 estaciones intermedias. El recorrido completo se estima en 20 minutos, lo que ofrece a la ciudadanía un transporte rápido, cómodo y seguro.

Línea 10 del Trolebús operó por dos años con una ruta inconclusa

El Trolebús Elevado cumple tres
El Trolebús Elevado cumple tres años (X/ @LaSEMOVI)

A pesar de que el servicio de la Línea 10 del Trolebús lleva operando tres años, fue en mayo de 2025 cuando la ruta fue terminada en su totalidad. Cabe recordar que la ruta va de Constitución de 1917 a Santa Marta. Por más de dos años las unidades operaron de Constitución hasta Acahualtepec, estación que operó como terminal provisionalmente.

Esto debido a que la terminal Santa Martha aún no estaba conclusa, y es que, las autoridades capitalinas presentaron retrasos en la construcción de la terminal, misma que conecta con el servicio de la Línea 11 del Trolebús, la cual va a Chalco, en el Estado de México.

A pesar de que el
A pesar de que el servicio de la Línea 10 del Trolebús lleva operando tres años, fue en mayo de 2025 cuando la ruta fue terminada en su totalidad (X/ @DanielSibaja_)

La administración actual, liderada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, logró alcanzar un récord de 150 mil 404 traslados en un solo día, específicamente el 14 de agosto del presente año. El sistema mantiene un promedio diario de 115 mil 789 viajes, lo que evidencia su aceptación y uso constante entre los habitantes de la zona.

El Trolebús Elevado ha fortalecido la integración intermodal en el oriente de la capital, ya que enlaza directamente con el STC Metro, el Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y servicios de transporte concesionado. Además, la reciente conexión con la Línea 11 del propio sistema permite que los usuarios puedan desplazarse entre la Ciudad de México y el Estado de México.

