Qué pasa hoy 29 de octubre en CDMX: movilizaciones, rodadas ciclistas y festivales de Día de Muertos - Clone

En la alcaldía Cuauhtémoc , a partir de las 16:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM marchará desde la glorieta “La Joven de Amajac” rumbo al Zócalo capitalino, solicitando un aumento salarial del 20 por ciento y medidas que fortalezcan la universidad pública. Se espera la llegada de hasta 3 mil personas, incluyendo transporte de manifestantes en autobuses.

La Ciudad de México registra hoy martes 29 de octubre una amplia agenda de movilizaciones sociales, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

18:45 hs

Bloqueo en Calzada Vallejo por caravana de operadores de grúas

De manera simultánea, se reporta un bloqueo sobre Calzada Vallejo, a la altura de Plaza Vía Vallejo, provocado por una caravana de operadores de grúas que se dirigen hacia el centro de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) encapsularon a un grupo de operadores de grúas que se dirigían en caravana hacia el Centro de la Ciudad de México, con el objetivo de impedir su avance y evitar mayores afectaciones a la vialidad.

La medida provocó tensión en la zona, donde continúa la presencia de manifestantes y policías, así como congestión vehicular en ambos sentidos. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como Avenida de los Cien Metros y Circuito Interior.