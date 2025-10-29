Logran acuerdo con productores de maíz que bloquearon carreteras en el país ante exigencia de mejores precios

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Gobierno de México)

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, comunicó que a las 2:00 de la madrugada de este miércoles 29 de octubre logró un acuerdo con los líderes locales de productores de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Berdegué señaló que este resultado fue posible gracias a una coordinación estrecha, mantenida durante varias semanas, con las y los gobernadores de los estados citados.

Respecto al contexto del acuerdo, Berdegué Sacristán enfatizó que el aspecto principal de la problemática reside en el aumento considerable de la disponibilidad de maíz a nivel mundial.

Estos son los acuerdos entre productores y el gobierno

(Andina)

Los acuerdos alcanzados quedaron documentados en una minuta, firmada por la gran mayoría de los representantes presentes en la reunión, de acuerdo con Berdegué.

Apoyo al precio

- El gobierno estatal y federal sumarán recursos para garantizar un pago de 950 pesos por tonelada a los productores.

- En la región del Bajío se apoyará a 90 mil productores.

- El apoyo abarcará un total de 1 millón 410 mil toneladas de maíz, con un límite de hasta 200 toneladas por productor.

Acceso a crédito y seguros

- El programa “Crédito Cosechando Soberanía” amplía su cobertura, antes restringida a derechohabientes de programas del Bienestar, para incluir a pequeños y medianos productores de maíz (ofrecerá tasas de interés de 8.5% anual).

- Todos los beneficiarios dispondrán de un seguro agropecuario que cubrirá daños por fenómenos meteorológicos como sequías e inundaciones, así como plagas, evitando deudas para los productores.

Solución a los problemas de comercialización

A consideración de Berdegué, este punto es “el más fundamental”, debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a eliminar la incertidumbre que enfrentan los agricultores sobre los precios de cosecha. Por ello:

- Solicitó la creación del Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del maíz, el cual definirá precios de referencia y fomentará acuerdos de comercialización directa entre productores y compradores industriales mediante reglas claras.

Información en proceso...