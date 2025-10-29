Lis Vega habla de su nominación y la polémica con Sandra Itzel en La Granja VIP

Las actrices protagonizaron fuertes enfrentamientos dentro del reality, hasta la salida de Sandra. (La Granja VIP)

Sandra Itzel sorprendió al público de La Granja VIP tras nominar a Lis Vega, episodio que marcó un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre ambas concursantes dentro del reality. La decisión, transmitida en plena gala del lunes, profundizó el distanciamiento que habían mostrado a lo largo de la competencia y reconfiguró las dinámicas del grupo.

La nominación de Sandra Itzel no solo sacudió a Lis Vega, sino que generó reacciones en los demás participantes, quienes ya observaban tensiones crecientes entre las dos figuras. Desde las primeras semanas, la convivencia se caracterizó por desacuerdos en torno a estrategias y estilos de liderazgo, lo que amplificó el conflicto.

Vega se había mostrado realmente afectada por la situación. (Captura de pantalla TikTok)

Durante el “Legado”, dinámica que establece que la persona eliminada tiene la facultad que permite elegir a cualquier participante para ocupar la siguiente posición de nominación. Itzel optó por nominar directamente a Vega declarando lo siguiente: “Quisiste apagar mi brillo, hoy te digo Lis, que Dios cree en mí, y que el público cree en mí, hablaste desde esas heridas que te reflejaban. De hecho si no hubiera sido porque El Patrón te salva otra historia estaríamos contando”. Este mensaje marcó su decisión y evidenció las tensiones internas dentro del programa.

Por su parte, Lis Vega respondió aparentemente tranquila: “Por supuesto que sí (me lo esperaba). Lo recibo con mucho honor y orgullo, la verdad. No tengo nada negativo en mi corazón. Creo que cada una de las personas tiene que quedarse con lo que opina de la otra. Estoy muy consciente de lo que digo, de lo que hago y es mi sentir . Eso no quiere decir que yo odie o vaya por la vida deseándole el mal a nadie, al contrario”, declaró.

No obstante, minutos más tarde Lis se desahogó con Jawy, pues finalmente rompió en llanto y confesó lo afectada que se sentía. “Estoy preocupada porque cuando uno pone el límite y uno es real, o uno de repente en la luz, en la oscuridad, toma decisiones, no es que estés odiando a la persona”, explicó la bailarina entre lágrimas.

Un día después de darse a conocer su nominación, Lis aseguró sentirse más tranquila. (Captura de pantalla TikTok La Granja)

Para el martes 28 de octubre, previo a darse a conocer al segundo nominado, Adal Ramones pidió a Lis Vega que compartiera su sentir ante la audiencia. “Prefiero no hablar”, reveló.

“He tratado de estar en paz conmigo misma y eso es lo único que puedo decir. He tratado de estar tranquila y disfrutando a mis compañeros y si son las últimas horas... también".