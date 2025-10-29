Guardia Nacional asegura presunta droga y vapeadores al interior de una empresa de paquetería en Culiacán

Elementos de la Guardia Nacional mostrando la supuesta droga y los paveadores asegurados al interior de una empresa de paquetería en Culiacán. (Crédito: X - @sspsinaloa1)

La tarde de este 28 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que mediante operaciones conjuntas del Grupo Interinstitucional, la Guardia Nacional aseguró diversos paquetes con supuesta droga y vapeadores con nicotina al interior de una empresa de paquetería en Culiacán.

Según fuentes oficiales, durante labores de inspección en el área de paquetería y mensajería de una empresa situada en la colonia Las Vegas, efectivos de la Guardia Nacional llevaron a cabo una revisión con el apoyo de un binomio canino.

Durante esta operación, los agentes lograron localizar y asegurar diversos objetos cuya naturaleza y cantidad no se detallaron en el reporte inicial.

Esta revisión, según las autoridades, permitió identificar elementos sospechosos, lo que llevó al aseguramiento inmediato de los materiales hallados en la empresa mencionada, reforzando así las acciones preventivas contra posibles ilícitos en el manejo de paquetería.

Paquetes asegurados en la revisión Crédito: X - @sspsinaloa1

En los cateos logó asegurarse lo siguiente:

- Poco más de 2.5 kg de presunta marihuana

- 10 vapeadores electrónicos de nicotina

La acción formó parte de los procedimientos rutinarios destinados a incrementar la vigilancia en zonas estratégicas, según informaron fuentes de la Guardia Nacional.

Además, se destacó que los hechos fueron realizados en coordinación con diversas instituciones, como el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Aseguramiento del primero de octubre en la colonia Las Vegas de Culiacán. (SSP Sinaloa)

Estos aseguramientos son reincidentes en la colonia Las Vegas, recordemos que el pasado primero de octubre, la Guardia Nacional en coordinación con el Grupo Interinstitucional aseguró cuatro bolsas con presunta marihuana y 36 vapeadores de nicotina en una empresa de paquetería ubicada en la misma colonia.

El mercado negro de los vapeadores

Las bandas criminales buscan acaparar el mercado de los vapeadores como resultado de la prohibición

La reforma publicada el 17 de enero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación transformó a México en el primer país a nivel global en consagrar la prohibición total de cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos dentro de su Constitución.

Este cambio implica que toda actividad referente a estos productos, que incluye fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización y publicidad, queda vetada en el territorio nacional, según lo especificado en la nueva normativa.

Un incremento notable en la demanda de vapeadores persiste en el país, a pesar de los intentos por limitar su uso.

Sobre la prohibición, Juan José Cirión Lee, presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, mencionó que lejos de disminuir, el consumo de estos dispositivos ha aumentado considerablemente.

Durante sus declaraciones, el activista enfatizó que la regulación actual ha tenido un efecto adverso, al fomentar la aparición de un mercado ilegal.

“La prohibición no elimina el consumo, lo que hace es regalar el mercado a las bandas criminales”, señaló el activista.