Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

Autoridades posan con el armamento asegurado tras los enfrentamientos. (X - @sspsinaloa1)

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en la zona norte de Culiacán, que resultó en la reducción de siete presuntos agresores armados y el aseguramiento de un importante arsenal.

Los enfrentamientos, según reportes de medios locales, sucedieron la madrugada de este martes 28 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fue quien informó sibre los hechos, detallando que la Policía Estatal Preventiva llevó a cabo reconocimientos en las inmediaciones de las sindicaturas de Tepuche y Agua Blanca, ubicadas al norte de Culiacán.

Durante estos patrullajes, los elementos estatales detectaron un asentamiento clandestino donde se encontraban personas armadas, lo que provocó que solicitaran refuerzo aéreo y terrestre para detener a los supuestos criminales.

Al llamado arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, provocando que los presuntos delincuentes trataran de escapar y abrieran fuego contra las autoridades, acción que según informes, fue repelida.

Posteriormente, al querer asegurar la zona se informó que los elementos de seguridad fueron objeto de dos agresiones más, las cuales fueron contestadas.

Cuál fue el resultado de los enfrentamientos en la zona norte de Culiacán

- 7 supuestos agresores abatidos, los cuales portaban una arma larga cada uno

- 6 armas largas AK-47 abandonadas en el terreno

- 21 cargadores

- 790 cartuchos 7.62 x 39

- Equipo táctico diverso

Elementos del Ejército Mexicano junto con miembros de la policía estatal en el lugar de los hechos. Crédito: X - @sspsinaloa1

Todos los objetos y evidencias incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, tras proceder al aseguramiento y resguardo de la zona.

Autoridades señalaron que continúan las labores de reconocimiento por tierra y aire, esta ultima con el apoyo de un helicóptero Black Hawk.

Sobre estas acciones, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que ante cualquier emergencia marque al 911, y para denuncias anónimas utilice el 089.

Finalmente, el comunicado oficial señala que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado mantienen su compromiso de salvaguardar la integridad de la población sinaloense.

Resultados del Grupo Interinstitucional en Sinaloa

Resultados en materia de seguridad obtenidos en Sinaloa durante la semana del 20 al 26 de octubre ( X - @sspsinaloa1)

Este martes 28 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó los resultados obtenidos por el Grupo Interinstitucional durante la semana pasada, la cual abarca del lunes 20 de octubre, al domingo 26 del mismo mes.

Según los datos, durante esas fechas, en Sinaloa se detuvieron a 66 personas, se recuperaron 87 vehículos con reporte de robo y se aseguraron otros 59 vehículos más.