“Puro lacra”: Emiliano Aguilar muestra la prueba de que sí fue invitado a los Premios Billboard 2025

(IG: @emiliano_aguilar.t)

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, volvió a encender la polémica en redes sociales al demostrar que su presencia en los Billboard Latin Music Week 2025 estaba oficialmente confirmada.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero compartió un mensaje directo y contundente:

“Ahí está la prueba para todos los culeros especialmente @alexrodrigueztv no que no tenía invitación, ¿perro? Les digo puro pinche lacra".

(IG: @emiliano_aguilar.t)

El incidente en los Billboard que desató la polémica

La controversia comenzó cuando Emiliano Aguilar denunció públicamente haber sido relegado a una ubicación marginal durante los premios, a pesar de contar con invitación confirmada.

En videos difundidos en redes sociales, el rapero relató que lo dejaron sentado en las escaleras y que no respetaron los acuerdos previos:

Emiliano Aguilar denuncia que fue maltratado en los Latin Billboard 2025. (Capturas de pantalla)

“Me dijeron que iba a sentar en un lugar y me mandaron hasta la quinta chingda. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre, así que con todo respeto chingun a su madre a todos los pinches Billboard, la neta, se pasan de verg.“*

El artista acusó directamente a su padre, Pepe Aguilar, y a una mujer identificada como ‘La Loba’ de orquestar la humillación, asegurando que contaba con información para demostrar su intervención.

Emiliano ya exhibe la prueba: ticket y credenciales

En la publicación, Emiliano acompañó su mensaje con una captura de pantalla que mostraba un ticket de acceso a los Billboard Latin Music Week 2025 a su nombre, incluyendo la fecha para recoger sus credenciales y detalles del Insider Pass, que garantizaba acceso a las actividades, conciertos en vivo y la ceremonia principal.

Con la captura publicada hoy, Emiliano Aguilar busca cerrar la polémica sobre su asistencia, mostrando claramente que sí recibió la invitación oficial para los Billboard Latin Music Week 2025.

(Instagram)

En el ticket se especifica: Insider Pass, Billboard Latin Music Award Ticket y Credential Pick Up, confirmando su derecho de acceso a los eventos y conciertos asociados a la semana musical.

Este movimiento apunta a demostrar que las denuncias sobre su exclusión fueron injustas, al tiempo que mantiene la tensión con su familia y el resto de la industria, que sigue observando de cerca el enfrentamiento mediático entre Emiliano y la dinastía Aguilar.