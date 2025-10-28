México

Productores de maíz rechazan propuesta del gobierno y anuncian más bloqueos en todo el país

Los agricultores demandan elevar el precio de garantía a 7 mil 200 pesos por tonelada

Por Alexa Cirel

Guardar
Más bloqueos por parte de
Más bloqueos por parte de los agricultores mexicanos. (Cuartoscuro)

Representantes de productores agrícolas del centro y el Bajío rechazaron la propuesta del Gobierno Federal de fijar en 6 mil 050 pesos el precio por tonelada de maíz blanco, al considerar que no cubre los costos de producción ni garantiza su rentabilidad.

En respuesta, anunciaron bloqueos indefinidos en al menos 24 estados del país, así como nuevas movilizaciones hacia la Ciudad de México.

El acuerdo fue dado a conocer por Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), tras una reunión con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario explicó que el precio establecido representa “un 25 % superior al precio del mercado internacional para maíz, puesto en el centro del país”.

Video de Julio Berdegué en el que anuncia los nuevos precios del maíz. Crédito: @JulioBerdegue

Berdegué detalló que el plan contempla además créditos con una tasa de interés anual del 8.5 %, así como un seguro agropecuario para los productores de maíz blanco de esas tres entidades.

Sin embargo, los agricultores calificaron la propuesta como insuficiente y reiteraron su demanda de elevar el precio de garantía a 7 mil 200 pesos por tonelada, argumentando que los costos de producción, el alza de insumos y las pérdidas recientes por sequías hacen inviable la cifra fijada por el gobierno.

Decenas de Agricultores se manifestaron
Decenas de Agricultores se manifestaron en carreteras, esto para exigir el aumento al precio de la tonelada de maíz. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Tras más de tres horas de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), los productores rompieron el diálogo al no alcanzar un consenso y bloquearon los accesos al edificio con cadenas durante cerca de una hora.

Consecuencias de la negociación fallida

Los inconformes aseguraron que las protestas se extenderán hasta que el gobierno acceda a revisar su propuesta. “Los bloqueos ya están, son indefinidos; no hay definición si no hay solución”, advirtió uno de los representantes del movimiento.

Los productores también acusaron que la negociación se frustró debido a la falta de compromiso de los industriales del maíz, quienes se negaron a sumarse al acuerdo planteado por el gobierno federal, lo que, según ellos, impidió alcanzar un entendimiento.

Productores agrícolas realizan bloqueos intermitentes
Productores agrícolas realizan bloqueos intermitentes en las principales carreteras federales y las oficinas de dependencias. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Ante la falta de resultados, los líderes campesinos informaron que planean una gran movilización nacional hacia la Ciudad de México, con caravanas de tractores y caballos provenientes de varios estados, mientras esperan ser convocados nuevamente a una mesa de diálogo.

Pese al rechazo generalizado, Berdegué insistió en mantener las puertas abiertas al diálogo y reiteró que la Sader continuará buscando soluciones “en conjunto con los gobiernos estatales y los productores”.

No obstante, el clima de tensión en el campo mexicano se mantiene, y los bloqueos podrían intensificarse en los próximos días.

Temas Relacionados

AgricultoresMaízBloqueosGobierno FderalSecretaría de Agricultura y Desarrollo Ruralmexico-noticias

Más Noticias

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato

Decenas de familias han abandonado comunidades de la sierra de Badiraguato a raíz de recientes enfrentamientos

Intentan atacar con explosivos la

Megabloqueo y marcha de transportistas 29 de octubre en CDMX: así se alistan conductores

A dos días de la manifestación, los choferes ya dejaron un mensaje de esta protesta para el público en sus respectivas unidades

Megabloqueo y marcha de transportistas

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Uno de los capturados fue vinculado a proceso y la situación jurídica d e otro será resuelta a finales de octubre

Caen dos personas por el

Línea 1 del Metro CDMX: cuáles son los nuevos trenes que darán servicio cuando abran Observatorio

Las autoridades capitalinas están en periodo de pruebas para la reapertura del tramo Juanacatlán - Observatorio

Línea 1 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos personas por el

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: hijo de

La Granja VIP: hijo de Alfredo Adame prefiere pedir votos para Eleazar Gómez que para su papá

¿No sabes que música escuchar? Ranking Apple México las 10 canciones más reproducidas hoy

Novios se viralizan por poner un capítulo de Malcom en su comida de boda

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado