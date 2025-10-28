Productores de maíz rechazan propuesta del gobierno y anuncian más bloqueos en todo el país

Más bloqueos por parte de los agricultores mexicanos. (Cuartoscuro)

Representantes de productores agrícolas del centro y el Bajío rechazaron la propuesta del Gobierno Federal de fijar en 6 mil 050 pesos el precio por tonelada de maíz blanco, al considerar que no cubre los costos de producción ni garantiza su rentabilidad.

En respuesta, anunciaron bloqueos indefinidos en al menos 24 estados del país, así como nuevas movilizaciones hacia la Ciudad de México.

El acuerdo fue dado a conocer por Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), tras una reunión con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario explicó que el precio establecido representa “un 25 % superior al precio del mercado internacional para maíz, puesto en el centro del país”.

Video de Julio Berdegué en el que anuncia los nuevos precios del maíz. Crédito: @JulioBerdegue

Berdegué detalló que el plan contempla además créditos con una tasa de interés anual del 8.5 %, así como un seguro agropecuario para los productores de maíz blanco de esas tres entidades.

Sin embargo, los agricultores calificaron la propuesta como insuficiente y reiteraron su demanda de elevar el precio de garantía a 7 mil 200 pesos por tonelada, argumentando que los costos de producción, el alza de insumos y las pérdidas recientes por sequías hacen inviable la cifra fijada por el gobierno.

Decenas de Agricultores se manifestaron en carreteras, esto para exigir el aumento al precio de la tonelada de maíz. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Tras más de tres horas de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), los productores rompieron el diálogo al no alcanzar un consenso y bloquearon los accesos al edificio con cadenas durante cerca de una hora.

Consecuencias de la negociación fallida

Los inconformes aseguraron que las protestas se extenderán hasta que el gobierno acceda a revisar su propuesta. “Los bloqueos ya están, son indefinidos; no hay definición si no hay solución”, advirtió uno de los representantes del movimiento.

Los productores también acusaron que la negociación se frustró debido a la falta de compromiso de los industriales del maíz, quienes se negaron a sumarse al acuerdo planteado por el gobierno federal, lo que, según ellos, impidió alcanzar un entendimiento.

Productores agrícolas realizan bloqueos intermitentes en las principales carreteras federales y las oficinas de dependencias. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Ante la falta de resultados, los líderes campesinos informaron que planean una gran movilización nacional hacia la Ciudad de México, con caravanas de tractores y caballos provenientes de varios estados, mientras esperan ser convocados nuevamente a una mesa de diálogo.

Pese al rechazo generalizado, Berdegué insistió en mantener las puertas abiertas al diálogo y reiteró que la Sader continuará buscando soluciones “en conjunto con los gobiernos estatales y los productores”.

No obstante, el clima de tensión en el campo mexicano se mantiene, y los bloqueos podrían intensificarse en los próximos días.