México

Pan de Muerto sin horno, la receta más fácil de hacer para la ofrenda de Día de Muertos

La forma más sencilla de elaborar esta preparación casera y sin gastar mucho dinero

Por Ignacio Izquierdo

Así de fácil se hace
Así de fácil se hace el pan de muerto sin horno. Foto: Youtube/VICKYRECETAFACIL

Durante el Día de Muertos, cada familia mexicana prepara la ofrenda con elementos tradicionales que evocan la memoria y el cariño por los seres queridos que han partido. Entre ellos, el Pan de Muerto destaca en las mesas y altares de todo el país como el emblema comestible de la temporada, ofreciendo significado cultural y sabor en cada celebración.

Para quienes no cuentan con horno o buscan alternativas accesibles, existe una receta sencilla de Pan de Muerto que puede prepararse sin necesidad de hornear. Este procedimiento permite integrar a niños y adultos en la elaboración de un pan simbólico, utilizando ingredientes fáciles de conseguir y pasos claros, lo que facilita que ninguna ofrenda se quede sin uno de sus componentes esenciales.

Receta fácil de Pan de Muerto sin horno

Pan de muerto decorado con
Pan de muerto decorado con colores vibrantes, elaborado artesanalmente, representando tradición mexicana y gastronomía típica de Día de Muertos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 235 gramos de pan de vainillina (puede emplearse panqué o mantecadas de la tiendita)
  • 70 gramos de queso crema
  • Una cucharada de azúcar glass
  • Tres gotas de esencia de azahar (usar esencia de naranja o vainilla en caso de no encontrar azahar)
  • Azúcar granulada para recubrir

Preparación:

Tradicional pan de muerto del
Tradicional pan de muerto del Día de Muertos de México, expuesto a la venta en una panadería en el barrio de San Rafael de Ciudad de México, el jueves 17 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

1. Desmoronar completamente el pan de vainillina en un recipiente amplio para facilitar la integración de los siguientes ingredientes.

2. Añadir el azúcar glass, el queso crema y las gotas de esencia de azahar sobre el pan desmoronado.

3. Mezclar a mano o con espátula hasta obtener una masa húmeda y maleable. Se recomienda presionar la masa para lograr que los ingredientes se unan por completo.

4. Dividir una porción de la masa para darle forma redonda simulando un bollo, y reservar una pequeña parte para formar los “huesitos” característicos del Pan de Muerto.

5. Con ayuda de agua, pegar los huesitos sobre el bollo, acomodando las tiras en forma de cruz para recrear la figura tradicional.

6. Cubrir cada pan formado con azúcar granulada, haciéndolo rodar suavemente para conseguir una capa pareja.

7. Colocar los panes sobre una charola y llevarlos al congelador durante al menos 30 minutos para que compacten y mantengan su forma al manipularlos.

La elaboración casera del Pan de Muerto sin horno facilita mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos sin importar el acceso a equipo especializado. Este método, accesible y adaptable a distintos hogares, permite incluir en la ofrenda un pan hecho en familia y con ingredientes sencillos, manteniendo el sentido ritual y comunitario de la fecha.

