Lis Vega rompe en llanto tras ser nominada por Sandra Itzel en el reality

La cantante envió un fuerte mensaje a Lis Vega provocando un ambiente tenso

Por Cinthia Salvador

La cantante envió un fuerte
La cantante envió un fuerte mensaje a Lis Vega provocando un ambiente tenso dentro del reality. (Captura de pantalla TikTok)

En una jornada cargada de tensión emocional dentro del reality La Granja VIP, Lis Vega quedó en el centro del escenario tras ser nominada directamente por Sandra Itzel, lo que provocó lágrimas y un momento de vulnerabilidad en el programa transmitido a nivel nacional. La nominación se vivió durante una dinámica de eliminación, en la que la decisión de Sandra Itzel incluyó un mensaje contundente que marcó un punto de quiebre entre ambas participantes.

Durante la transmisión en vivo, la cantante exintegrante del reality, entregó personalmente su voto de nominación. “Quisiste apagar mi brillo, quisiste hacerle pensar a la gente, a nuestros compañeros y a mí que llegué con un personaje, con una máscara”, afirmó Sandra, dirigiéndose directamente a Lis Vega después de que se diera a conocer su decisión. Estas palabras generaron un impacto inmediato en el ambiente del programa, que ya contaba con un clima tenso por la reciente eliminación.

Lis Vega rompió en llanto
Lis Vega rompió en llanto y se desahogó con Jawy. (Captura de pantalla TikTok)

Adal Ramones consultó a Lis Vega sobre si esperaba la nominación. La actriz respondió con serenidad: “Por supuesto que sí, Adal. Y la recibo con mucho honor y con mucho orgullo, la verdad”. Posteriormente, cuando se le preguntó si quería decir algo a Sandra, afirmó: “No tengo nada que decir. Yo creo que dije todo lo que tenía que decir. Yo soy una mujer que no tengo nada negativo en mi corazón. Creo que cada una de las personas tiene que quedarse con lo que opina de la otra. Y estoy muy consciente de lo que digo, lo que hago y es mi sentir”.

La interacción entre ambas figuras se tornó aún más directa cuando Sandra Itzel compartió sus motivos cara a cara: “Hoy te digo, Lis, que Dios cree en mí, que yo creo en mí. Pero sobre todo, ya sé que el público aquí afuera cree en mí. Hablaste desde tus propias heridas, desde esas heridas que se reflejaban. Y está perfecto, pero realmente no me interesa lo que tú pienses o lo que creas de mí”, señaló la intérprete frente a las cámaras.

La bailarina aseguró que no
La bailarina aseguró que no odia a Sandra Itzel. (Captura de pantalla TikTok)

Al finalizar la gala, Lis Vega se retiró y se quebró mientras conversaba con Jawy sobre el tema. “Estoy preocupada porque cuando uno pone el límite y uno es real, o uno de repente en la luz, en la oscuridad, toma decisiones, no es que estés odiando a la persona”, explicó la bailarina entre lágrimas.

Por su parte, el influencer señaló: “Nadie nos enteramos que tenían un problema, nadie. Lo hicieron tan bien las dos, que nadie nos enteramos aquí en la granja que tenían un problema entre ustedes. Son problemas entre ustedes que va a pasar el tiempo y solo el tiempo va a decir la verdad”.

Lis Vega ratificó su postura: “Estoy tomando una decisión de que esa persona no la quiero en mi vida. Eso no quiere decir que yo le esté tirando, ni esté hablando, ni me haya llenado la boca de destruirla”. Las declaraciones dejaron expuesta una fractura que, de acuerdo al desarrollo de la charla, podría no resolverse dentro del programa.

El formato de La Granja VIP coloca en el centro la estrategia, los roces y alianzas entre los participantes. Con la nominación directa y el mensaje de Sandra Itzel, se abre un nuevo episodio en la convivencia del reality.

