México

Estas estaciones del Metrobús CDMX cerrarán este 28 de octubre por peregrinaciones

El gobierno de la CDMX implementará un operativo para resguardar a los creyentes de San Judas Tadeo

Por Luz Coello

Guardar
Estas son las estaciones del
Estas son las estaciones del Metrobús que cerrarán el 28 de octubre (X/ @MetrobusCDMX)

El servicio del Metrobús de la Ciudad de México informó que el próximo martes 28 de octubre habrá modificaciones a su servicio, esto por las celebraciones religiosas a San Judas Tadeo. Se espera que miles de devotos y creyentes realicen peregrinaciones a la Iglesia de San Hipólito, en consecuencia, habrá cierres viales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) han anunciado cortes viales y desvíos para proteger la integridad de los asistentes, también implementarán un operativo para reducir los riesgos por congestionamiento vial en la zona.

Miles de devotos se congregan cada 28 de octubre en el templo de la Iglesia de San Hipólito para celebrar la festividad en honor a San Judas Tadeo, el centro religioso está ubicado en la calle Francisco Zarco 12, entre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo —dos vialidades importantes en la capital—.

Aniversario San Judas Tadeo Crédito: Cuartoscuro
Aniversario San Judas Tadeo Crédito: Cuartoscuro

¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán por festejos a San Judas Tadeo?

Por medio de redes sociales, la cuenta oficial del Metrobús pidió a los usuarios tomar precauciones desde la noche del lunes 27 de octubre y en madrugada del 28 de octubre, pues a partir de las 04:30 horas las estaciones suspenderán operaciones. De acuerdo con el personal del Metrobús, de las 04:30 horas y hasta las 22:00 hrs del 28 de octubre habrá afectaciones.

Estaciones de la Línea 3, 4 y 7 tendrán afectaciones, a continuación así será el servicio del Metrobús este 28 de octubre:

Estaciones de la Línea 3 sin servicio:

  • Mina
  • Hidalgo
  • Juárez
  • Balderas

Las unidades estarán operando de Tenayuca - Buenavista III y Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc.

Servicio de la Línea 4 del Metrobús:

Según con las autoridades el tramo de Buenavista IV - Bellas Artes dejará de operar, por lo que solo se dará servicio de Teatro Blanquita - San Lázaro y del Teatro Blanquita - Pantitlán / Alameda Oriente.

Servicio de la Línea 7 del Metrobús:

Las autoridades explicaron que el tramo Campo Marte - Hidalgo de la Línea 7 dejará de operar, así que las unidades solo operarán de Indios Verdes/ Hospital Infantil La Villa - Glorieta Violeta.

Metrobús cerrará estaciones el 28
Metrobús cerrará estaciones el 28 de octubre (X/ @MetrobusCDMX)

En la Ciudad de México, la festividad de San Judas Tadeo se conmemora de manera muy importante cada 28 de octubre. Miles de fieles se congregan principalmente en el templo de San Hipólito, ubicado en el centro de la ciudad, para agradecer favores y pedir nuevos milagros.

Durante esta celebración, los devotos llevan imágenes, estatuas y retratos de San Judas Tadeo, algunas de gran tamaño, adornadas con listones y flores. Muchas personas acuden vestidas con túnicas verdes y blancas, colores asociados al santo. Se celebran misas durante todo el día y se realizan bendiciones de imágenes y objetos religiosos. El ambiente incluye música, rezos, procesiones y venta de artículos religiosos alrededor del templo.

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXSan Judas Tadeomexico-noticias

Más Noticias

El Cutzamala al límite: Conagua envía más agua a la CDMX y Edomex

Las presas del cutzamala alcanzaron el 97% de su capacidad, sin que esto represente riesgos para la operación de los embalses

El Cutzamala al límite: Conagua

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos en todo el país: estas son las fechas

Los evento musicales del cantante de trova están programados para lo que resta de este 2025

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos

Enrique Guzmán revela que habla con Silvia Pinal cada noche desde que la estrella murió

El artista no dudó en reconocer el valor que Silvia Pinal tuvo en su vida, destacando el lazo irrompible que mantienen a través de Alejandra y Luis Enrique Guzmán

Enrique Guzmán revela que habla

CURP Biométrica: ¿Habrá multa por no tramitar este documento oficial?

A partir de octubre este documento ya comezó a ser solicitado para algunos trámites

CURP Biométrica: ¿Habrá multa por

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de octubre: reportan servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vale 460 millones de pesos

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados

Nuevo aseguramiento en el penal de Aguaruto en menos de una semana: encuentran 5 armas cortas y una subametralladora

Detienen a 5 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa en Chiapas tras enfrentamiento armado

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos en todo el país: estas son las fechas

Enrique Guzmán revela que habla con Silvia Pinal cada noche desde que la estrella murió

Dulce María anuncia que está esperando a su segundo bebé

La Granja VIP EN VIVO hoy 27 de octubre: La Bea manda romántico mensaje a su novio

La Granja VIP: La Bea aclara si está embarazada de su novio, Isra Punk

DEPORTES

Filtran tercer jersey de la

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión

Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In