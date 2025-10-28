Estas estaciones del Metrobús CDMX cerrarán este 28 de octubre por peregrinaciones

Estas son las estaciones del Metrobús que cerrarán el 28 de octubre (X/ @MetrobusCDMX)

El servicio del Metrobús de la Ciudad de México informó que el próximo martes 28 de octubre habrá modificaciones a su servicio, esto por las celebraciones religiosas a San Judas Tadeo. Se espera que miles de devotos y creyentes realicen peregrinaciones a la Iglesia de San Hipólito, en consecuencia, habrá cierres viales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) han anunciado cortes viales y desvíos para proteger la integridad de los asistentes, también implementarán un operativo para reducir los riesgos por congestionamiento vial en la zona.

Miles de devotos se congregan cada 28 de octubre en el templo de la Iglesia de San Hipólito para celebrar la festividad en honor a San Judas Tadeo, el centro religioso está ubicado en la calle Francisco Zarco 12, entre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo —dos vialidades importantes en la capital—.

Aniversario San Judas Tadeo Crédito: Cuartoscuro

¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán por festejos a San Judas Tadeo?

Por medio de redes sociales, la cuenta oficial del Metrobús pidió a los usuarios tomar precauciones desde la noche del lunes 27 de octubre y en madrugada del 28 de octubre, pues a partir de las 04:30 horas las estaciones suspenderán operaciones. De acuerdo con el personal del Metrobús, de las 04:30 horas y hasta las 22:00 hrs del 28 de octubre habrá afectaciones.

Estaciones de la Línea 3, 4 y 7 tendrán afectaciones, a continuación así será el servicio del Metrobús este 28 de octubre:

Estaciones de la Línea 3 sin servicio:

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

Las unidades estarán operando de Tenayuca - Buenavista III y Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc.

Servicio de la Línea 4 del Metrobús:

Según con las autoridades el tramo de Buenavista IV - Bellas Artes dejará de operar, por lo que solo se dará servicio de Teatro Blanquita - San Lázaro y del Teatro Blanquita - Pantitlán / Alameda Oriente.

Servicio de la Línea 7 del Metrobús:

Las autoridades explicaron que el tramo Campo Marte - Hidalgo de la Línea 7 dejará de operar, así que las unidades solo operarán de Indios Verdes/ Hospital Infantil La Villa - Glorieta Violeta.

Metrobús cerrará estaciones el 28 de octubre (X/ @MetrobusCDMX)

En la Ciudad de México, la festividad de San Judas Tadeo se conmemora de manera muy importante cada 28 de octubre. Miles de fieles se congregan principalmente en el templo de San Hipólito, ubicado en el centro de la ciudad, para agradecer favores y pedir nuevos milagros.

Durante esta celebración, los devotos llevan imágenes, estatuas y retratos de San Judas Tadeo, algunas de gran tamaño, adornadas con listones y flores. Muchas personas acuden vestidas con túnicas verdes y blancas, colores asociados al santo. Se celebran misas durante todo el día y se realizan bendiciones de imágenes y objetos religiosos. El ambiente incluye música, rezos, procesiones y venta de artículos religiosos alrededor del templo.